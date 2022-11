le dará vida a Gloria Trevi en “Ellas soy yo”

Nueva producción de Carla Estrada

La actriz venezolana de 33 años, se dijo orgullosa de encarnar a la cantante

Isabel Violeta

La actriz venezolana Scarlet Gruber de 33 años, será quien encarnará a la cantante Gloria Trevi en su etapa adulta, para la nueva bioserie “Ellas soy yo”, que está producida por Carla Estrada y que veremos estrenarse próximamente con un elenco de primer nivel.

En una presentación a medios de comunicación la productora y la actriz expresaron su emoción ante el proyecto “no puede hacer el casting en algún momento, pero ahora que tuve la oportunidad estoy muy feliz, me entregó al millón y lo viviré con todo mi corazón. Estoy tranquila y me llevo mi primer protagónico con esta historia de superación personal, que no solo es dirigida un género, porque pueden ver las banderitas rojas seas hombre o mujer y actuar. También ahora con la fundación que está siendo parte del proyecto, será más fácil para apoyar a personas con esos problemas”.

En cuanto a la preparación comentó “la estudie muchísimo, la veía en entrevistas, en videos, cuando movía el pelo, como se expresa, todo, la admiro y la respeto. Sentí mucha emoción cuando me pusieron la peluca, me emocioné y cuando me vi pensé que si podía hacerlo y con mucha emoción de entregarme al 100”.

Uno de los muchos temas delicados de la serie es el de Ana Dalay hija de la cantante y ante posibles restricciones Carla Estrada comentó “siempre veo que Gloria se quiebra con el tema de su hija, en los capítulos donde se le menciona, no los leía, le tuve que decir que teníamos que hacerlos y lo entendió, no pidió o comentó nada”.

Esta bioserie, promete ser lo más pegado a los hechos pues “tenemos muy poca ficción en el guion, está basado en un gran porcentaje en entrevistas, de amigas, el juez, su papá sus hermanas, claro que, si tiene ficción para aportar a la historia, pero los hechos en términos generales son reales”.

Casi por concluir la productora se dispuso a llamar por teléfono a la cantante Gloria Trevi, teniendo así Scarlet Gruber su primera llamada con Gloria, en la que le agradeció por la confianza que le da de poder personificarla. Mientras que la cantante con la emoción que se notaba en su voz confesó “me encuentro muy feliz, emocionada, pero nerviosa esperando que tengamos una platicadita en privado de las emociones y sentimientos, pero gracias por que hay que tener muchos huevos y ser valiente, porque al ponerte en mi piel, mucha gente te va a querer, pero también mucha te va a criticar”.

Scarlet sin miedo, con nervios, honor y entre lágrimas le aseguró a Trevi que le pondrá mucho esfuerzo, pues esta honrada de dar vida a su historia que ayudará a varias personas que se identifiquen, “espero que podamos abrazarnos muy pronto, te quiero y admiro mucho”.

Finalmente, se dio la clásica e infaltable patadita de la buena suerte, por parte de Carla Estrada a Scarlet Gruber.