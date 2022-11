Sí cabemos, busca romper barreras que enfrentan las personas con discapacidad

En temporada hasta el 28 de noviembre

Obra escrita y dirigida por Tanya Selmen y protagonizada por Violeta Isfel

Desde 2017, Documenta, A.C., organización civil mexicana, inició el proyecto de “Personas facilitadoras de justicia”, quienes trabajan para identificar las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad intelectual y psicosocial en el sistema de justicia penal y proponer ajustes de procedimiento para asegurar la comunicación y participación efectiva en igualdad de condiciones con las demás personas.

Apuestan al uso de narrativas artísticas para exponer problemáticas reales y así, contribuir al cambio social. Es por ello que implementan estrategias creativas e innovadoras para que el mensaje trascienda y tenga impacto. Y es así como, en conjunto con La Mancha Producciones, presentarán la obra de teatro Sí cabemos.

La obra busca sumar y movilizar a nuevas audiencias para colocar la voz y experiencia de las personas que, comúnmente, no tienen espacios ni son escuchadas, es protagonizada por Mariana Lodoza, Dolores Ugalde, Axel Santos, Carlos Rodea, Jorge Lhehu, Ricardo Selmen y Violeta Isfel, esta ultima, quien en entrevista para DIARIO IMAGEN nos compartió “quien se acercó conmigo fue Tanya Zelmen directora y escritora, me llamó y me aprecio un movimiento maravilloso, siempre me gusta participar en proyectos que dicen algo importante y que mejor que sea con teatro”.

Reconoció que “No sabía que personas con discapacidad sufrían descremación en el sistema de justicia, cuando me lo plantean, empiezo a investigar y es sorprendente, yo acepte el proyecto enseguida y me ha dejado muchísimo, en materia de información y mi deseo así como el de mis compañeros es investigar más para ser facilitadores, de hecho eso propone la obra, motivar a otros a convertirse en intermediarios, entre las personas con discapacidad y las personas con quien enfrentan un juicio, ya sea por alguna demanda o si quieren demandar, los facilitadores los ayudan”.

Refiere que no es simple, porque hay que estar bien documentados, “hay que dedicar tiempo, investigar mucho, leer, pero la labor es maravillosa. Aquí en la obra te damos pie a seguir investigando. Es una obra corta, dura una hora y viene con tintes cómicos y es super informativa, va de un programa de televisión que se llama ‘Refranes y verdades a todo volumen’, pero no llegan panelistas y solo está el staff, entonces toman la decisión de todos ir siendo los panelistas para sacar el programa adelante. La verdad es que Tanya lo hace super bien y de una manera aguda, divertida, informativa logra llevar información a la audiencia”.

Destaca que su vida no ha sido alejada de este tipo de personas con vulnerabilidades “En mi familia tenemos dos personas con discapacidad y es evidente que muchas veces ellos quieren ser independientes, lo que es muy difícil, nos preguntamos cómo resolverlo y antes no tenía idea, pero ahora sí. Llegaría a Documenta A. C. para informarme”.

Su personaje es Renata, del que nos cuenta “Es la productora del programa, es quien hace llamadas y se da cuenta que no llegan panelistas, entonces organiza quien hace los vestuarios, quien hace el guion, quien va por cual personaje y al final termina participando en todo. De pronto es una psiquiatra, a veces una juez o una persona con discapacidad y enfrenta el rechazo de las personas, lo pone en evidencia”.

Lo más complicado en el montaje, a decir, de Violeta “es que el tema no lo conocíamos, enfrentar un texto de un tema que no dominas es difícil, porque hay que cuidar cada palabra para llevar información correcta, pero entenderlo también nosotros. Ya puedo hablar de esto, que estas personas participan en el sistema de justicia. Y si necesitamos ajustar la justicia, el país debe adecuarse a ellos y sumar a personas como lo hace Documenta A. C. para revisar las necesidades en las leyes, con las personas con discapacidad y hacer ajustes necesarios. No tener que vivir tantas audiencias con situaciones injustas, de pronto los declaran peligrosos para la sociedad y para sí mismos, lo cual es un error garrafal, está mal, ellos son quienes se adaptan, ¿porque la justicia no puede adecuarse?” cuestionó.

Finalmente evidenció que actualmente existen 4 mil casos o más de audiencias de casos que terminan en cárcel psiquiátrica, en su mayoría de forma injusta, por lo que invita a la población a informarse a ver esta obra y sumarse a esta iniciativa.

Cabe destacar que, en todas las funciones, Karla César realizará la interpretación a Lengua de Señas Mexicana buscando mayor accesibilidad para todas las personas.

Sí cabemos tendrá una breve temporada los lunes 21 y 28 noviembre a las 20:30 h. en el Teatro Enrique Lizalde (Héroes del 47, número 122, San Mateo, Coyoacán). Los boletos tienen un costo de $350.00 y pueden adquirirse a través de Ticketmaster y en las taquillas del teatro.