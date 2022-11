León AC le canta a los “Ojos Marrones”

En un homenaje a Lasso

La música le fascina y la abogacía le apasiona

Tiene varias canciones en redes sociales como “Flotando”, “Soy yo, entre otras

Arturo Arellano

León AC es un talentoso cantante, soñador, luchador y apasionado con su arte, por lo que actualmente celebra el lanzamiento de su más reciente sencillo “Ojos Marrones”, un cover de la banda Lasso, a la cual le rinde homenaje por la gran admiración que siente por la agrupación y, además, porque es una buena manera de dar a conocer el estilo con el que el aborda las canciones.

León AC, quien es abogado y forma parte del Juzgado 44 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, platicó en entrevista con DIARIO IMAGEN, “estoy muy emocionado de este lanzamiento porque es una canción que gusta mucho, que adapté a mi estilo para que el público conozca lo que hago. El contexto de la canción es muy profundo, habla de cuando crees haber superado una relación y la verdad es que no, no estás bien, te das cuenta de que al final no importa la belleza física de una persona, sino que la esencia es lo que te atrapa y te hace feliz”.

Recuerda que conoció la canción gracias a una persona especial en su vida “había pensado en lanzar un disco completo con todas las canciones, entre ellas covers y originales, incluso, la primera iba a ser una de mi autoría, pero se me presentó esta canción, me la mostró alguien muy especial, le metí mi estilo y decidí lanzarla con arreglos acústicos, un poco más dolidos, para que la gente que la escuche comprenda el mensaje de la letra”.

Cabe recordar que León AC llegó, casi de manera circunstancial, a la música “soy abogado de profesión, trabajo en el Poder Judicial de la Ciudad de México, pero me encontré con la música de forma incidental, cantando con amigos, de ahí se comenzó a desatar, comencé a desarrollar esa facilidad para el canto y para componer, me apasioné muchísimo. Entonces sigo haciendo música cuando tengo tiempo, porque mi trabajo es muy exigente”.

Incluso, señala que “en una ocasión incursioné al reality musical ‘La Voz México’, pero por mi trabajo tuve que abandonarlo, aún así, no pierdo el interés y estoy por terminar de hacer mi disco, ya estamos muy cerca de lograrlo, por eso pido el apoyo de quienes me escuchan y que sepan que en el TSJCDMX hay talento, porque, así como yo, hay muchos otros compañeros en cuestión cultural y de deporte, con gran potencial”.

En su caso, León AC, subraya que “quien quiera apoyar mi proyecto, en cuestión publicidad o económico, siempre será bienvenido, porque no es nada fácil”.

Y es que, asegura que el tenor económico es una limitante para continuar con su disco “ha sido muy difícil porque la música es cara. He buscado mil formas de seguir adelante con mis recursos, ayuda de amigos, sigo grabando, pero de verdad no es nada fácil. Es un ámbito muy competitivo y se necesita no solo para grabar, sino para que suenes en medios, porque las redes sociales son importantes, pero se necesita otro tipo de empuje”.

Con el sueño de culminar pronto la grabación de su disco, nos adelanta que, va a ser con temas originales y covers “es necesario interpretar temas de otros artistas porque te da empuje y además la gente puede darse cuenta del estilo que tienes para interpretar. He hecho cada cover en formato acústico y hay de todos los géneros, incluso de reggaetón, banda, pop, todo llevado a mi forma de cantar. Asimismo, voy a incluir temas míos, de amor y desamor; uno es ‘Soy yo’, en el que buscas reencontrarte, reconocer que fallaste y el otro es ‘Flotando’, que compuse en una situación de amor puro, verdadero, real, esa ya tiene su video”.

De su proceso creativo nos detalla que “soy un chico al que siempre le gustó el rock, pero cuando empiezo descubrir mi habilidad con la música, me vuelvo un apasionado de las baladas, entonces los temas están inclinados a ello, también al pop”, de tal manera que el siguiente tema en ser lanzado, seguramente será uno de su autoría “es una canción que me trae con muchas ganas, se llama ‘Roto, es desamor, de ruptura, eso me encantaría, pero estamos trabajando en ello”.

En cuanto a su presencia en redes sociales nos cuenta que “me siento muy bien, no tengo mucho tiempo para las redes sociales, pero aun así hay muy buena reacción, me demuestran mucho su cariño. En cinco años hemos avanzado muy bien y eso te ayuda a tener una estadística de lo que le gusta o no a la gente, me apoyo en la reacción de las personas para la toma de varias decisiones en el proyecto”.

Las redes sociales de León AC para darle seguimiento a su carrera:

YouTube: León AC.

Spotify: León AC

Instagram: @leon_ac_

Tik Tok: leon_ac_07

Facebook; León AC

Twitter: @Leon_AC_

Mientras tanto, León AC, también se prepara para dar conciertos en vivo “hubo un tiempo en que lo estuve haciendo, pero vino el confinamiento y perdí mucho, ya tenía mi banda, mis amigos músicos, nos iba bien, fuimos a San Luis Potosí, Celaya, Querétaro, Guadalajara, ya salíamos mucho y en la Ciudad de México no se diga, tuvimos varios eventos, pero la pandemia nos frenó. Ahorita me quedé sin músicos, el confinamiento me quitó mucho, tuve que vender muchos instrumentos y no tengo ahorita cómo ofrecer un show en vivo, pero estamos trabajando de regreso, lo vamos a lograr.

Finalmente, reiteró la invitación a nuestros lectores para darle una oportunidad a su proyecto, actualmente ya tiene varias canciones en redes sociales como “Flotando”, “Soy yo” y la más reciente “Ojos Marrones”.

León AC, quien es abogado y forma parte del Juzgado 44 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, platicó en entrevista con DIARIO IMAGEN, “estoy muy emocionado de este lanzamiento porque es una canción que gusta mucho, que adapté a mi estilo para que el público conozca lo que hago