Al abordaje de la Corte y del INE

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Morena, secuestros institucionales

En su mira, la ley y democracia

Busca control transexenal

Incondicionales y serviles

AMLO, el renacimiento del PRI

El PAN está inerte y escondido

Monreal, madurez política

No asistirá a la marcha oficialista

Ecolab RSC

Gobernar no consiste en solucionar problemas,

sino en hacer callar a los que los provocan

Giulio Andreotti (1919-?), político italiano

La mentira más grande del universo:

“Estoy seguro que los anteriores Presidentes también no han tenido otra misión que esa de servir a México, que a México le vaya bien. Nadie despierta, un Presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado, pensando, y perdón que lo diga, en cómo joder a México; siempre pensando en cómo hacer las cosas bien para México”.

Esto lo dijo Enrique Peña Nieto, el 25 de octubre del 2016, en una reunión convocada por el periódico El Financiero.

En aquel entonces pensaba que tenía toda la razón. Sin embargo, los hechos me hicieron cambiar de opinión.

Las expresiones de AMLO, en el sentido que deben darle un cheque en blanco a los Presidentes para que hagan o deshagan a su antojo, es un insulto a la democracia. Si la mayoría de los electores piensa así, es democracia. Pero instar desde el poder a hacerlo, es inmoral.

Pero eso quizá sea otra de sus declaraciones estruendosas que sólo denotan desesperación ante la incertidumbre del futuro de su círculo más cercano. Lo grave está en sus manos, sin necesidad de acudir al electorado, ni mucho menos a la mayoría legislativa calificada.

Es únicamente el presionar a sus seguidores para imponer a un presidente en la Suprema Corte de Justicia, ya que el 1 de enero deja ese puesto Arturo Zaldívar y un presidente del INE, cuya posición deja el año próximo Lorenzo Córdova.

Ahí se dará una verdadera guerra y donde López Obrador se juega la comodidad de su futuro.

En la SCJN ha tomado varias posiciones, incluso bajo presiones graves al ministro Eduardo Medina Mora, quien fue puesto ahí por Felipe Calderón y quien nunca fue de las simpatías de AMLO, lo sacó bajo amenazas de meterlo a la cárcel, a pesar que contaba con fuero por su posición.

Hay 7 candidatos a suceder a Zaldívar. La mayoría alineados a López Obrador.

Luis González Alcántara, cercano a AMLO, quien lo propuso para llegar en el mismo año que tomó posesión, diciembre 2018. Aunada al grupo de mujeres ministras, está Yasmín Esquivel, también lopezobradorista, esposo de un cercano constructor de Andrés, José María Riobó, aunque tiene luz propia. Margarita Ríos Farjat, también cercana del Presidente; aunque con poca experiencia en la Corte, ha mostrada signos de independencia del Ejecutivo.

Fuera del círculo presidencial, por lo que tienen menos posibilidades, están los propuestos por Enrique Peña: Javier Laynez, Norma Lucía Peña Hernández, así como Antonio Gutiérrez Ortiz Mena, una propuesta negociada entre Felipe Calderón y Peña. Aparece también Alberto Pérez Dayán, un ministro impulsado por Calderón.

EL INE, EL FOCO DE LA RASPA POLÍTICA

Ante el fracaso político, social y legislativo de la reforma electoral del gobierno de López Obrador, ahora los “estrategas patito” de la 4T, quieren robarse el control del INE.

En abril del 2023, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz terminarán su cargo como consejeros del INE. Ante ello, los políticos de Morena se lamen los bigotes para impulsar las propuestas que hará AMLO en el Congreso y colocarlo en la Presidencia.

Su ignorancia sobre el manejo interno del INE es pasmosa. Ahí, no es como los diputados que al guiño del Presidente, de inmediato dicen “¡A sus órdenes jefe!”. Es un órgano colegiado y autónomo (por ello quieren su control) y sancionan a quienes violan las leyes electorales, al tiempo que ponen reglas para los procesos electorales. Pero, no lograrían la mayoría para tomar el control del INE. A menos que los coaccionen. Pero, eso no se les da en la 4T.

PODEROSOS CABALLEROS

MONREAL, OPCIÓN DE MADUREZ POLÍTICA

Ricardo Monreal, presidente del Senado, se mueve rumbo al 2024 con pasos firmes. Sabe que no se va a pelear con el Presidente de la República, ya que salirse de Morena en estos momentos es prácticamente un suicidio. Sin embargo, no se puede arriesgar que en eventos públicos de ese partido sea agredido o menospreciado. Por ese motivo no irá a la manifestación de apoyo a ego presidencial el domingo próximo. Esto debido a que hay una reunión parlamentaria en Madrid, con legisladores españoles. Excelente pretexto. No irá a ese evento el líder de la mayoría de los guinda en Diputados, Ignacio Mier, quien prefiere asistir a la movilización y hacerse presente. Un ex priista que no rompe con el ejercicio de sumisión ancestral ante el Presidente todopoderoso. Más de 30 años en que no se veía ese tipo de marchas en donde sale a mostrar “unión” en torno al Presidente. Ahí se veían los miembros del gabinete, así como diputados y senadores. Yo había creído que los tiempos del corporativismo priista se había acabado. Pero me equivoqué. Andrés Manuel López Obrador, tiene una imagen feudal del poder. El señor feudal es el dueño de las conciencias y sólo se dice protector de los pobres, cuando en realidad se monta en ellos para dejar a una casta corrupta, inexperta, impreparada y, para colmo, prejuiciosa. Ese es el país que podría gobernar otros 6 años. El PAN, que dijo acabar con esas prácticas viciosas en el país, ahora está que no mueve ni las pestañas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

ECOLAB: El cambio climático no sólo amenaza a los ecosistemas sino también a la continuidad de las empresas. Por ello aceleran su inversión en tecnología para reducir el consumo de recursos y evitar la emisión de CO2. Sin embargo, según una encuesta de Ecolab, que en América Latina Norte que dirige Tony Sarraf, menos de 20% de los participantes en México piensa que las empresas están haciendo lo suficiente para evitar el calentamiento global. Para ayudar a los corporativos a reducir su impacto en el ambiente, Ecolab anunció Water for Climate, un programa que facilitará sus metas de ahorro de agua, protección del clima y crecimiento empresarial.

