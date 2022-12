¿Implosión en grupo de Morena en el Senado?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Hasta anoche no había más de 111 legisladores en el pleno del Senado que debatía los dictámenes del “plan B” electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo a una votación casi inicial para tramitar 3 mociones suspensivas presentadas por PAN, PRI y PRD, en el recinto había 63 senadores de Morena, PT, Verde y PES frente a 48 de PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural.

El total eran los 111 senadores que estaban ahí de 128 que integran esa cámara. Los registros de votación dejaron en claro que faltaban, estaban ausentes, 17 de un total de 128.

Los senadores de Morena, PT, Verde y Pes suman en total 75 senadores. Los de PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural son 53.

Eso significa que faltaban 12 del oficialismo y 5 del bloque opositor.

¿Por qué es importante repasar estos números?

Porque para sacar adelante el “plan B” se requería anoche que votaran a favor 56 senadores y quizá no tenían asegurados esos votos.

¿Y por qué no tenían esa seguridad?

Bueno, porque el senador Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena subió a tribuna al iniciar el debate del “plan B” para indicar que:

Este es un momento difícil, pero con razones jurídicas y que por ello presentará un paquete de reservas en la votación particular . Que lo suyo es un asunto estrictamente personal por nuestra democracia… y que nadie debería ofenderse, porque está es una cámara revisora con obligación constitucional….

“Sé a lo que me enfrento… Lo único que quiero es que se respete la Constitución”.

Sin explicitarlo, lo obvio es que su aclaración significa que muy presumiblemente que votará en contra.

Y que, si él vota en contra, quizá lo sigan sus cercanos dentro de la fracción de Morena que se sabe, quizá suma entre los 15 y 20 senadores.

Anoche, durante el desarrollo del Pleno, Monreal siempre estuvo acompañado por la senadora Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Corte y Cristóbal Arias, de Michoacán.

En este contexto, el debate alrededor de las minutas del “plan B” electoral de AMLO fue una larga repetición de agresiones e insultos, argumentos y alegatos de unos y otros, quienes indicaron que de aprobarse se afectaría gravemente al sistema electoral y sus instituciones, mientras los del oficialismo desecharon tal presunción.

Así el debate entró a la madrugada de este día.

El debate

Un ejemplo de este debate es la intervención de la priista Beatriz Paredes quien indicó:

“… estas reformas tienen vicios de procedimiento”, además “hay una discusión de fondo y tengo la obligación personal de alertarles sobre un hecho.

“Varias de las decisiones de las reformas planteadas pueden poner en riesgo la organización de las elecciones. Que no se diga que no lo advertimos a tiempo. Que no se diga que no encendimos la luz de alerta”.

Paredes señaló como muy grave que se pretenda recorrer las fechas del inicio del proceso electoral de 2024, la elección más grande que se vaya a tener en la historia de México. Grave también sería la fusión de áreas en el Instituto Nacional Electoral lo que “puede significar la muerte de la democracia”.

“Finalizó citando a Francisco I. Madero, dijo el prócer democrático: “Son raros los que con el poder absoluto conservan la moderación y no dan rienda suelta a sus pasiones”. Ojalá sea la razón y no la pasión lo que motive esta reforma”.

La otra visión

En favor de las minutas, entre otros, habló Joel Padilla Peña, vicecoordinador de la bancada del PT, quien indicó que al ponerse a votación esta reforma, “por fin quedará en evidencia quiénes queremos un México sin corrupción, quiénes queremos una verdadera democracia y que prevalezca la voluntad del pueblo de México.

Su grupo, dijo, ha luchado muchos años por tener instituciones confiables al servicio de las y los ciudadanos, “es así que, seguiremos trabajando hasta erradicar las viejas prácticas que promueven las cuotas de intereses de unos cuantos en perjuicio de la voluntad popular.

“!Que se escuche y se escuche muy bien, el INE no será nunca más un botín de privilegios! …

“Senadoras y senadores, la Cuarta Transformación de nuestra gran Nación cada vez más se va consolidando. Queda claro que seguimos y seguiremos avanzando en el sentido correcto de la historia, a pesar de quienes se oponen.

“Nosotros confiamos plenamente en la gente, en el pueblo, mientras que la derecha sigue sin abrir los ojos, ignorando y despreciando a la gente.

“Hace unos días, la derecha votó en contra de la reforma constitucional enviada y propuesta por el Ejecutivo federal, pensando que con eso mermarían nuestro movimiento.

“¡Pues aquí les digo, no es así, nuestro movimiento está más fuerte que nunca! Y apoyaremos sin condiciones las reformas a las leyes secundarias”.

