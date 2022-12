AMLO ahora contra Biden

Espacio Electoral

Eleazar Flores

YA PÁRENLO-. Sin el menor respaldo médico, sólo por sus reiteraciones bélicas contra quien o quienes divergen de él, los amigos del presidente Andrés Manuel López Obrador deberían aconsejarle -dudando de entrada que les haga caso-, no buscar más guerras contra nuevos adversarios.

Ahora el tabasqueño critica al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por dar la bienvenida “A AMÉRICA”, al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. El prurito filológico del tabasqueño es la palabra AMÉRICA, deduciendo con esta postura, que el tabasqueño no comparte la bienvenida al ex actor y hoy sexto presidente de Ucrania.

Entrando en los terrenos de la oratoria, retórica o mañaneras, podría reclamársele al mandatario el uso, mejor dicho el ABUSO, de la PREPOSICIÓN DE, que no sólo por fonética, sino por tratarse de quien se trata, ahí sí, debería cuidar la INVESTIDURA PRESIDENCIAL, hablando. Si no con propiedad, que sería pedirle mucho, cuando menos sin tantos errores DE ORIGEN, pues seguramente lleva años con esos vicios, además de los de dicción, que ya son otra cosa.

Eso de inconformarse por el hecho de que el presidente norteamericano Joe Biden le dé la bienvenida a su huésped Zelenski es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Pero como estoy regando en piedras donde no renace nada, cambio de tema. Si lo abordo es porque ésta es la última entrega del año y no podría dejarla pasar, como el padre de la Cuarta Transformación no pasa un día sin atacar a los medios.

ESTADO DE MÉXICO-. Doce días son muchos como para que no pase nada en el Estado de México, máxime en vísperas de “destapes de destapados”, me aclara un agudo colega a quien difícilmente se puede contradecir por asistirle la razón.

En primer lugar habrá, más bajas en el equipo titular de Lerdo 300, o sea que miembros del gabinete legal y ampliado del gobernador Alfredo Del Mazo dejarán cargos para incorporarse a trabajos partidistas y reforzar de esta manera a la “DEFENSORA” del estado Alejandra Del Moral y a la delegada del CEN tricolor, Ana Lilia Herrera. Por cierto no se les ha vuelto a ver juntas a ambas y como es tiempo de especulaciones, ya se imaginará.

Los enterados saben que la unión entre ambas es netamente política, no más allá, sin olvidar que el compromiso mayor será para la avecindada en Metepec, pues cualquier adversidad partidista se la adjudicarán sin miramientos.

Es usted, no yo, quien merece descansar de leer este espacio, —confiando en tener su fidelidad lectora—, por lo que nos reencontraremos hasta el 3 de enero.

Agradezco al jefe su comprensión. ¡FELICIDADES A TODOS!

lefa44@gmail.com