Mal, muy mal inicio de la coalición Va Por México

Como veo, doy

Jorge Luis Galicia Palacios

Prevalecen visiones cupulares, ambiciones y acuerdos en lo oscurito

Con los ojos abiertos por la incredulidad, así es como quedó la ciudadanía que en últimas fechas tenía buena opinión sobre la conformación de una alianza política opositora al partido gobernante y sus aliados, y es que —ante el anuncio hecho por los dirigentes de los partidos del PRD, PAN y PRI, de ir juntos para los procesos electorales que se aproximan en Coahuila y el Estado de México, así como para 2024— lo primero que presumieron fue la repartición del botín si es que el voto los favorece.

Con bombos y platillos, los aliancistas ni siquiera tuvieron el pudor de ocultar sus ambiciones personales y tampoco la decencia de poner por encima de sus particulares visiones los intereses de esa ciudadanía a la que tanto aluden cuando hablan de democracia participativa. Desde ahora quedó claro que en su coalición lo que prevalecerá son los arreglos cupulares, los intereses partidistas, la imposición, y los arreglos en lo oscurito, o sea, lo de siempre, el agandalle.

De entrada, sin el aparente acuerdo del PRD, los dirigentes del PRI y el PAN se ufanaron del logro político obtenido en la ruta para la elección presidencial y adelantaron que, en la coalición anunciada, el botín en disputa ya está repartido, a los Estado de México y Coahuila irían candidatos del tricolor, en tanto que para la silla del águila y el gobierno de la Ciudad de México los prospectos tendrían bandera blanquiazul, en tanto que los de amarillo, al parecer, se tendrán que conformar con la promesa de ayudarlos a conservar su registro y en esta ruta lo que menos les importó es la gente sin partido aunque es principalmente a ellos a quienes en lo sucesivo dirigirán el llamado a votar y si eso no tuvo importancia, mucho menos se habló del programa.

En ese contexto, tienen razón los dirigentes del partido en el poder y sus aliados, ya que sus opositores son unos “ambiciosos vulgares”, “Lo único que les interesa es el poder por el poder” y en esa ruta de toma de decisiones bipartidistas y desde la cúpula, llámense Marko Cortés y Alejandro Moreno, desde ahora se puede predecir el destino final de la coalición Va por México: La derrota.

En ese escenario, de agandalle, acuerdos en lo oscurito y ambiciones personales, es bueno saber que en las próximas elecciones se han conformado dos opciones políticas, uno que representa al gobierno actual y por el cual la ciudadanía puede otorgarle el sufragio según la percepción que tenga de un buen o mal gobierno. Del otro lado, estarán quienes en lugar de programa de gobierno o de encabezar el pulso ciudadano, sólo están pensando en repartirse el pastel antes de celebrar la fiesta o lo que es lo mismo, ya le pusieron color e ingredientes a su gusto, solo porque les dieron la encomienda de ir a recoger la pieza, pero no están tomando en cuenta la opinión de quienes están organizando el festejo y menos están considerando los gustos de los invitados especiales, así de simple la explicación. Muy mal

LAS CARTAS HABLAN.- Sólo para darnos una idea más precisa del mal inicio que tuvo el anuncio de integración de una coalición tripartidista para tiempos electorales, es de destacar el posicionamiento de uno de los supuestos integrantes sobre el tema en particular.

Dice Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, que se trató de “un acuerdo que han estado tomando dos partidos y que han fijado una posición, pero que el PRD no lo comparte mirando hacia 2024. Esto apenas lo vamos a discutir y no es un acuerdo de la coalición. No aceptaríamos un acuerdo así”. y fue más allá: “No se trata de una distribución de cuotas; somos una coalición de tres fuerzas políticas con respaldo de la sociedad civil, pues si no lo hacemos, estamos condenados a perder”.

Es cierto, entre los pactos alcanzados se encuentra el que la coalición vaya ligada a una alianza legislativa que aplique desde la actual y que tenga una agenda común para las siguientes legislaturas. Pero también es cierto que, en las calles, la sociedad civil pide un acuerdo que incluya los intereses de una mayoría ciudadana y eso no es lo que se vio en el anuncio de la coalición opositora Va por México, ya que, según parece, lo que sólo importa son los acuerdos entre los dirigentes del PRI y el PAN, y que quede constancia que tampoco se está hablando de la militancia de esas siglas partidistas. Que conste.

VA MI RESTO.- Puede que, ante el errático inicio de quienes se han llenado la boca en llamar coalición, en el transcurso de los próximos días el discurso de los dirigentes de estos partidos puede sufrir algunos cambios o en apariencia rectifiquen sus propósitos, pero más de una vez, tanto Marko Cortés como Alejandro Moreno, han dado amplias muestras de lo poco confiables que son y más cuando de botín político se trata, porque al final lo que a ellos les interesa y les llena son las ambiciones personales o para su grupo, de ahí su estrategia y gusto por la aplicación de la fórmula del Yoyo, primero yo, después yo y al último yo, en fin, hasta ahí porque como veo doy.

