Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el

más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes

Marqués de La Fayette (1757-1834), militar y político francés

Mi reino por un aeropuerto.

Tal parece ser esta la historia del presidente López Obrador.

Luego de una “consulta” sin validez jurídica para que no se terminara de construir el Aeropuerto de Texcoco, por el pecado de haber sido una idea gestada en el gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto, quiere impulsar a toda costa el Aeropuerto Felipe Ángeles, que a casi 2 años de inaugurado, es un “elefante blanco” sin uso comercial.

Esa espina la trae clavada en el corazón. Culpa a líneas aéreas, a organizaciones internacionales, a gobiernos extranjeros, a conservadores y a sus enemigos políticos.

En realidad, la culpa la tiene él, ya que en lugar de contratar estrategas comerciales, se refugia en personajes a los que les paga poco y no tienen el menor conocimiento del mercado aeronáutico del país.

El fracaso del AIFA tiene sus orígenes desde el momento en que se construye en lo que era la base aérea militar de Tizayuca. Construir un aeropuerto de talla internacional para un país como el nuestro, no sólo es poner pistas y un lugar donde se ubiquen los despachadores, migración, aduanas y algunos servicios para los aviones.

Esto va más allá.

Es un enorme centro comercial, para que con las utilidades de la renta de tiendas, se paguen muchos servicios de talla internacional en la terminal; además, el confort para los viajeros, las facilidades para interconectividad y, en especial, el ambiente, es el que sirve de herramienta para atraer visitantes para turismo, negocios e incluso visitas familiares.

Es una veta de divisas, que en el IFA no se puede explotar.

Pero lo más importante, lo que quedó de manifiesto en la visita de Joe Biden en la Cumbre de América del Norte, hace unos días: Tardó una hora desde ese aeropuerto hasta su hotel en Polanco. Para irse, tardó 11 minutos de Palacio Nacional al Benito Juárez. Claro, con escoltas, motociclistas, policías, agentes del Servicio Secreto, entre mucho más. Esa es la diferencia en tiempo, para quienes viajan constantemente.

Lo relevante para los pasajeros, que conste que viajan por todo el mundo y hay aeropuertos que están a más de una hora de distancia, fueron ¡los baches!

Es más, ni López Obrador usa el AIFA. Así o más claro.

Para impulsar ese aeropuerto, aniquila el AICM. No le da presupuesto para seguridad, ni para mantenimiento de instalaciones, los baños son un insulto a la higiene, los pasajeros tardan horas en pasar Migración y Aduanas, aduaneros y los de migración acosan a todos los pasajeros y los hacen pasar horas en supuestas investigaciones.

A las aerolíneas las presionan, pero éstas no pueden ante la demanda de servicios de los pasajeros que prefieren sufrir en el AICM a ir a un aeropuerto lejano que tiene que cruzar por zonas de alto riesgo por los asaltos y secuestros. Además, sin un tren rápido (a diferencia de París o Tokio), ni otros servicios de comunicación.

Toda una serie de estrategias para “salvar al soldado AIFA”.

PODEROSOS CABALLEROS

AEROMAR: Ya les compraron la marca Mexicana a la Sedena para que puedan usarla en su aerolínea comercial. Ahora faltan los aviones y esperan que quiebre Aeromar, que dirige Danilo Correa. Ante la insolvencia de la aerolínea, el gobierno de López Obrador ordenó a la Marina que intervenga su caja para cobrar 500 millones de pesos que le debe al AICM. Tomó el control de los hangares. Aceleran la caída de Aeromar. *** CARLOS JOAQUÍN: Promover mayores inversiones y el turismo hacia México, misión de Carlos Joaquín en Canadá. Tras su participación en la Cumbre de Líderes de América del Norte, ya como Embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González se incorporó a los trabajos de la Reunión Anual de Embajadores y Cónsules. *** Quieren impulsar una versión para cubrir la incompetencia en la administración del Metro y a la Cuarta Transformación, así como a la “corcholata” preferida por López Obrador, de ¡sabotaje! Otro cuento de los pseudo izquierdistas, para salvar a la soldada Claudia. *** Ahora se prohíbe fumar en lugares públicos. En las terrazas hechas exprofeso por restauranteros, para fumadores, será una drástica vigilancia. Pero, ¿también evitarán que la zona de tolerancia, a un costado del Senado de la República, quitarán a los fumadores de mariguana?

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El rector del Tecnológico de Monterrey, David Garza Salazar, fue invitado a participar en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Se convierte en la única universidad de América Latina invitada a la cumbre de negocios de este año. El Tec forma parte del selecto grupo de 17 universidades que tendrán presencia, a través de sus líderes, entre las que se encuentran: Massachusetts Institute of Technology, National University of Singapur y University of Tokio, entre otras.

