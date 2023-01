Expulsa la UNAM a directora de tesis y la ministra Esquivel sigue tan campante

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Como siempre, el hilo se rompió por lo más delgado y en el caso del plagio de la tesis de Yasmín Esquivel Mossa, mientras desde diversos sectores de nuestra sociedad se espera la renuncia o el cese de la todavía ministra de la Suprema Corte de Justicia, la sancionada fue su asesora de tesis, Martha Rodríguez Ortiz, quien fue despedida de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para muchos opinantes, la máxima casa de estudios del país eludió el riesgo de un enfrentamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, convertido en principal defensor de su amiga, quien también se ubicó entre los que denunciaron que la UNAM “se lavó las manos”.

Desde otros sectores se respalda la decisión de las autoridades universitarias, que han alegado que no existe una norma que les autorice anular un título profesional expedido por una de sus escuelas y facultades.

Todavía ayer, el ex rector de la UNAM, José Narro Robles, reafirmó que ese centro de estudios carece de atribuciones para retirar un título profesional. No obstante, advirtió que deben adoptarse medidas para evitar que ocurran más plagios, pues el costo que la institución educativa ha pagado es “injusto”, ante señalamientos que la desdeñan y son “incompletos”.

De acuerdo con nota de la agencia Quadratín, Narro hizo esas declaraciones como invitado a una asamblea del Grupo ACA, por invitación del abogado Eduardo López Betancourt, en donde sostuvo que el procedimiento seguido por la UNAM de manera institucional es la única que existe, no obstante que se pueden promover procedimientos jurídicos, pero estos quedan fuera de la facultad de la institución académica.

Ante esta situación, las autoridades universitarias decidieron rescindir el contrato de la profesora Rodríguez Ortiz, asesora de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, culpable del plagio de la misma.

“Por haber incurrido en causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica y directora de tesis profesionales, la Universidad Nacional Autónoma de México resolvió rescindir el Contrato Individual de Trabajo de la profesora Martha Rodríguez Ortiz”, explica el comunicado de la Universidad.

De acuerdo con el mismo documento, la profesora fue notificada de manera oficial en la víspera que quedarían totalmente suspendidos su relación de trabajo con cualquier entidad ligada a la UNAM, así como el pago de su salario.

La decisión fue tomada luego de analizar y evaluar todos los elementos que integran el Procedimiento de Investigación Administrativa, en los que se confirmó que Rodríguez Ortíz actuó de manera contraria a los propósitos y fines que persigue la Máxima Casa de Estudios, para lo que se tomó en consideración la confesión expresa de la profesora de haber difundido material de tesis de un alumno.

“La Universidad Nacional actúa en apego a la normativa universitaria; ha adoptado medidas preventivas adicionales para evitar la repetición de hechos como el referido, y continuará fomentando valores éticos, de responsabilidad y honorabilidad entre los integrantes de su comunidad”, finaliza el documento fechado este miércoles 18 de enero.

El gerente de Morena acusado de vender candidaturas

La catilinaria que enderezó el presidente formal (gerente) de Morena, Mario Delgado Carrillo, le resultó en contra, pues el ex subsecretario de Seguridad y ahora candidato del PT al gobierno de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, le respondió con una andanada de grueso calibre.

El disidente calificó a Delgado de cobarde, corrupto, traidor a la democracia y de vender las candidaturas de ese partido para colocar a sus allegados, rumbo a los comicios de 2024.

“Hubo una enorme inconformidad con quien designó Mario Delgado, así como Mario Delgado con cobardía me ha atacado, intrigado y difamado, hoy quiero decirle que es un corrupto, que es un traidor a la democracia y que, como lo hicieron los Chuchos en el PRD en su momento”, dijo el ahora candidato, quien reafirmó que el administrador de Morena se ha dedicado al mercadeo de candidaturas.

“Él se ha dedicado al mercadeo de candidaturas, a tratar de colocar sus negocios, sus consultorías con los aspirantes y, cuando puede, desviar la información y el curso de las cosas, tergiversa faltando a la confianza que le han depositado”, añadió Mejía.

Por otra parte, el ahora abanderado del PT insistió en que ha sido difamado por el presidente nacional de Morena luego de que se inconformó por el resultado que consideró poco creíble de la encuesta donde presuntamente salió triunfador el senador Armando Guadiana.

Además, aseguró que hubo una enorme inconformidad con el resultado de quien designó Mario Delgado como candidato de Morena en Coahuila por lo cual le pidieron que se lanzara como candidato.

Por ello, refutó las críticas al PT por romper la alianza con Morena.

“¿Por qué se considera al PT un aliado en el Estado de México y ‘malo’ en el caso de Coahuila?¿Por qué tanta inconformidad en Coahuila no en otros estados como México o Tamaulipas? porque evidentemente esa supuesta encuesta no refleja la voluntad de los coahuilenses”, insistió el disidente.

Va por México, abierto a aceptar candidatos de la sociedad civil

El presidente López Obrador siempre tiene una larga lista de temas para sus conferencias mañaneras, en particular cuando ataca a los que considera sus enemigos, pero si no tuviera material para hoy, los promotores de Va por México y de Sí por México le dieron ayer suficientes motivos para arremeter nuevamente contra dirigentes políticos y sociales a quienes considera “conspiradores”.

Esto, porque ayer, en un encuentro con organizaciones de la sociedad civil que buscan frenar cualquier retroceso en el régimen democrático, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aclaró que el candidato de la alianza opositora no necesariamente saldrá de las filas del PAN. Ratificó que, por el contrario, la alianza está abierta para impulsar la unidad de toda la oposición de cara al 2024 y promover la más amplia inclusión y debate en la definición del método para la elección del candidato presidencial.

Pero ese no es el tema que seguramente irritó a López Obrador, que apenas un día antes dio por hecho que el candidato presidencial de la oposición será panista y sostuvo que los aspirantes priistas “chuparon faros”.

Lo que seguramente agravó el derrame de bilis es la relación de los interlocutores del dirigente nacional del tricolor, entre los cuales están Guadalupe Acosta Naranjo, del Frente Cívico Nacional; Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, de Sí por México; Marco Antonio Adame, de Unidos por México; Leopoldo Hernández, de UNE México; Ana Lucía Medina, de Sociedad Civil México, y Andrés Carral, de Poder Ciudadano.

Apenas un día antes, el líder y fundador de Morena se había lanzado una vez más contra los opositores.

López Obrador criticó que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, tenga nexos con Rubén Moreira en Coahuila e ironizó que de ser cierto el acuerdo entre la alianza opositora, Enrique de la Madrid no tiene posibilidades.

“De que ya llegaron a un acuerdo de que el PAN apoya al PRI en el Estado de México y en Coahuila, que eso es excepcional, ¡ese apoyo sí se ve! Y que a cambio ya se arreglaron de que el PRI apoyara al PAN aquí en la ciudad y en la Presidencia, o sea que los que están apuntados del PRI ya ‘chuparon faros’ si es cierto ese acuerdo”, dijo AMLO, quien enseguida se lanzó contra quienes considera verdaderos dirigentes de la “conspiración” en contra de su gobierno.

Señaló que en el bloque opositor el que está fijando las reglas de la sucesión es el “jefe del supremo poder conservador” Claudio X. González, por lo que enfatizó, se están violando todos los principios democráticos.

“Ya dejen de estar mintiendo, si ya se arreglaron. Pero ahora sí ya es más que evidente. Aplica la frase de Juárez: ‘El triunfo de la reacción es moralmente imposible’. No puede presentarse un contubernio así tan descarado. ¿Dónde están los ideales? ¿Dónde están los principios? ¿Qué, no los partidos son entidades de interés público? ¿Qué, no tienen que presentar una declaración de principios y un programa de acción? Pero, bueno, ¿quién va a decidir? El pueblo”.

De paso, descalificó las denuncias contra sus “corcholatas” por actos anticipados de campaña.

