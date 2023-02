Descarta AMLO daño a trabajadores, de abrir el cielo a aerolíneas extranjeras

Asegura que empleados no serán desplazados

De abrir la puerta para que aerolíneas extranjeras operen vuelos en destinos nacionales, los trabajadores no serán desplazados ni tendrán menos oportunidades de trabajo, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El primer mandatario indicó en su mañanera que el beneficio del cabotaje sería para usuarios, consumidores y trabajadores.

“Se va a cuidar siempre a los trabajadores, ellos no van a tener ningún problema, ni van a ser desplazados ni van a tener menos oportunidades de trabajo”, indicó el titular del Ejecutivo federal. “Estamos buscando que haya equilibrios y que las medidas que se tomen sean en beneficio de los usuarios, de los consumidores y de los trabajadores”. También reiteró que la creación de la nueva Mexicana de Aviación va a ayudar a que bajen los precios de los vuelos.

“Viene la creación de la nueva línea aérea Mexicana de Aviación, eso también va a ayudar y vamos a estar observando que no se incrementen demasiado, a veces de forma excesiva, los precios de los boletos, porque se abusa, hay veces que como solo una línea aérea vuela a un determinado lugar cobran mucho, si se compra el boleto un día antes, dos días antes, puede costar el doble, un boleto de avión para el traslado al interior del país puede costar lo mismo que salir del país, ir a otra parte al extranjero”, aseguró.

“Si no hace falta, pues no se liberan los espacios para que puedan recoger pasaje y hacer viajes empresas de aviación del extranjero, porque esto va a producir competencia y va a bajar los precios. Estamos en eso, analizándolo”, señaló.

El jefe del Ejecutivo dijo que este martes se tratará en la mañanera el tema del traslado de las aeronaves de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Estamos llevando a cabo todo este proceso de modernización de aeropuertos, se va avanzando, mañana vamos a informar más sobre lo de la carga, esto que ha generado también alguna polémica, mañana va a estar aquí el general pastor el general secretario, van a informar sobre la capacidad del Aeropuerto Felipe Ángeles para recibir aviones de carga y cómo estamos sobrados, cómo hay muchas ventajas para que se trasladen los aviones de carga o aterricen en el Aeropuerto Felipe Ángeles, y esto vaya quitando presión al aeropuerto de la Ciudad”, adelantó.

Decirle adversario no lo hace “enemigo”,

dice López Obrador sobre Cuauhtémoc

El presidente López Obrador aseguró que ha sido respetuoso con Cuauhtémoc Cárdenas y que el llamarle adversario “no es decir enemigo”, sino que ya no tienen coincidencias políticas.

“Arman todo un teatro, para constituir un grupo, supuestamente independiente, lo mismo de siempre, en contra nuestra, pero de todos, el de más representatividad era el ingeniero Cárdenas, sí ya lo había dicho (que se deslindaba), pero aquí me preguntaron y yo no sabía. Pero, de todas maneras, si ponemos lo que le dije lo traté de manera respetuosa. Decir adversario no es decir enemigo, adversario tiene que ver cuando ya no hay una coincidencia política”, comentó.

Agregó que el ingeniero no participa en su gobierno porque así lo decidió el propio Cárdenas y es “un hombre libre, con criterio”.

“En juicio de García Luna se está revelando

contubernio entre autoridades y delincuencia”

Sobre el juicio de Genaro García Luna, dijo que las revelaciones hablan del “contubernio entre autoridades y delincuencia” y constata cómo se tomaron decisiones “que llevaron a mayor violencia”, dijo el primer mandatarios, quien pidió esperar a la presentación de más testigos, no sólo de narcotraficantes confesos que ahora son testigos protegidos, sino de otros testimonios como de agentes de la DEA.

“Es un hecho muy vergonzoso en el país, es un hecho que no debe de repetirse. Hay que esperar a que se desahoguen todas las pruebas, lo que sí es importante es que no se guarde nada y que se difunda todo, teniéndole confianza a nuestro pueblo que va a saber al final, va a tener con todo esto que está dándose a conocer, un criterio, se va a dar cuenta, ya tiene una idea, pero va a esclarecerse”, señaló.

AMLO anuncia que enviará apoyo a Turquía y Siria por terremoto

En otros temas, el presidente López Obrador expresó su solidaridad por el terremoto que afectó a Turquía y Siria, y adelantó que enviarán apoyo por las afectaciones.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Turquía y de Siria, porque ayer por la tarde-noche les afectó un terremoto de magnitud de 7.8 y lamentablemente se perdieron vidas, hay heridos”, señaló.

Durante su conferencia matutina, informó que “hoy en la mañana dimos instrucciones para que la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marina, y la Secretaría de la Defensa organicen la ayuda que se pueda ofrecer, hay equipo tanto en la Defensa como en Marina especializado en salvar vidas, en personas atrapadas, nos vamos a organizar para ayudar”.

Por otra parte, el presidente López Obrador dijo que se envió un grupo de soldados de la Secretaría de la Defensa y especialistas de la Comisión forestal para apoyar con los incendios en Chile.

En total, son 150 mexicanos que llegaron este lunes a apoyar al país. “Lo hacemos de corazón con nuestros hermanos chilenos”, dijo.