Con el fin de proteger a pueblos y barrios originarios, así como a comunidades indígenas en la capital y garantizar la protección a sus tierras, bosques, aguas y recursos naturales, entre otros, el diputado del PRI Ernesto Alarcón Jiménez, presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario de la Ciudad de México.

No son pocos los que se preguntan ¿qué ha provocado que este sector siga en un estado de discriminación, rezago y desigualdad?

Quizás muchos factores expliquen la situación de los pueblos indígenas, desde la globalización en la que estamos inmersos y cuya consecuencia es la adopción de otras culturas, el poco interés de gobierno y sociedad para justipreciar la riqueza de estos pueblos, la protección de ellos mismos para sobrevivir en un entorno distinto al de sus antepasados con identidades étnicas esencialmente comunitarias y locales y su ubicación en zonas de poca accesibilidad.

(Hoy en día, más o menos, el 50% de la población indígena vive en zonas rurales de localidades con menos de 2 mil 500 habitantes).

La organización InSight Crime ha señalado que comunidades indígenas de México sufren abandono estatal frente a grupos criminales. En los lugares más aislados del país, estas comunidades son blanco de opresión constante y sistemática de organizaciones criminales locales.

En este contexto, la Ciudad de México no es ajena a esta situación, quizá por eso el legislador Alarcón Jiménez considera que cada vez es más difícil mantener la esencia e identidad de los pueblos, barrios y comunidades indígenas, debido a la urgencia de satisfacer necesidades como la movilidad y el comercio en el marco de la urbanización en la capital del país.

Admite que en muchas ocasiones las obras o proyectos implican la transformación de los espacios en las comunidades, situación que va en contra del ambiente rural y que, además, ponen en peligro bienes de importancia histórica y cultural, que atañe directamente la identidad de pueblos, barrios y comunidades indígenas de la esta ciudad.

Argumentó que proteger los inmuebles y el paisaje rural de los pueblos, barrios originarios, así como de las comunidades indígenas en la CDMX, disminuiría los conflictos con sus autoridades, la invasión a su autonomía, pero además garantizaría la protección y el reconocimiento de la importancia que tienen en la vida histórica y cultural de nuestra entidad federativa.

La propuesta del diputado priista indica que cuando un proyecto de mejoramiento barrial y comunitario se encuentre dentro del territorio de los pueblos y barrios originarios, así como de las comunidades indígenas, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social deberá establecer medidas de protección de las tierras, territorios, medio ambiente, bosques, barrancas, aguas, paisajes y recursos naturales, el suelo de conservación, zonas patrimoniales, cascos, monumentos históricos y su imagen urbana; procurando la protección de su autonomía, usos y costumbres.

La Iniciativa se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, con opinión de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.

¿“Tira la toalla” Jesús Sesma?

En el Congreso de la Ciudad de México, donde se discutía con la participación de todos los actores políticos, del gobierno y de la sociedad civil, la construcción de la nueva ley de protección y bienestar animal, cambió de rumbo.

El diputado Jesús Sesma ha dicho que con mucha tristeza debo comunicarles que he tomado la decisión de solicitar el retiro del dictamen de esta nueva Ley para que ya no sea discutido en el pleno del Congreso. Eso, sin embargo, aclaró, no quiere decir que dejaré de luchar, al contrario, estos ataques de los que no quieren a los animales, solo me impulsan a replantear la estrategia para seguir adelante, por lo que les aseguró que no descansaré, junto con los miles de animalistas que existen en todo el país, hasta que se prohíba todo aquello que lastima a los animales y que no nos deja seguir avanzando como sociedad.

Antes había señalado que, lamentablemente, el protagonismo de algunos y los intereses oscuros de otros, se han encargado de desprestigiarla (la iniciativa), difundiendo por varios medios una serie de mentiras que muchos han creído, como que se trata de una ley solo de mi autoría, o que se matará a los animales de la calle, o que se cobrarán impuestos, o que se perseguirá a los protectores de animales y hasta que se defiende en la Ley la permanencia de las corridas de toros, entre otras muchas falsedades.

Sheinbaum ignora tragedias

Un reclamo más a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a quien le dicen que en sus asambleas aborde temas tan importantes como los accidentes mortales en el Metro y la desaparición de mujeres, en lugar que desacreditar a la oposición un día sí y otro también.

El diputado Ricardo Rubio Torres dijo que una muestra es “el desprecio de Morena hacia las mujeres. En Iztapalapa, la alcaldesa Clara Brugada desvía recursos por medio de la ONG “Constructo Arte Público, A.C.”.

