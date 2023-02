Felipe Calderón, ¿a un paso del patíbulo?

Como veo, doy

Jorge Luis Galicia Palacios

Diversas voces le advirtieron sobre García Luna

Con sentencia de culpable concluyó el juicio al “superpolicía” Genaro García Luna, falta ahora que el juez precise en qué consistirá la pena que el ex funcionario mexicano tendrá que pagar por lo delitos de los que se le acusó, pero todo indica que esta historia —que habla de corrupción, impunidad y complicidad— es apenas el hilo conductor a toda una bola de irregularidades cometidas en la función pública durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, mandatos en los que el ahora delincuente tuvo encargos relacionados con la seguridad pública, desde donde, hoy se confirma, cometió delitos como uso indebido de atribuciones y facultades, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y participó en la introducción ilegal de armamento en el caso “Rápido y furioso”.

Tal vez porque en el sexenio foxista el funcionario de marras apenas empezaba a andar en malos pasos para llegar a ser lo que hoy se sabe; es al ex presidente Felipe Calderón donde los ojos de la opinión pública están puestos y seguramente también de las autoridades que encabezan la investigación que ha iniciado con el veredicto de la corte federal en Nueva York.

Aunque hay una máxima del Derecho que señala que nadie puede ser declarado culpable hasta que no se le demuestre lo contrario, lo cierto es que, hoy por hoy, el ojo del huracán mediático está puesto en la persona del ex mandatario, sobre todo porque hay voces y muchos rumores que confirman que el ex titular del Ejecutivo federal aludido tuvo en su momento conocimiento de las faltas cometidas por su subalterno hoy en prisión y aunque hoy, con cartas y mensajes enviados desde España, donde se refugia, perdón, donde reside, asegura que su gobierno actuó con determinación contra el crimen organizado; es un hecho que tarde o temprano podría ser llamado a rendir cuentas en tan espinoso caso y en una de esas… ¿también prisión?

Manuel Espino Barrientos, ex dirigente nacional del panismo, ha señalado que en su momento contó con información donde se señalaba a García Luna de tener vínculos con el narcotráfico, pero que el mandatario hizo caso omiso a esos informes: “Yo se lo dije a Calderón, que políticos internacionales señalaron a Luna de vínculos con el crimen organizado”.

No es el único, un ex funcionario del calderonismo también hizo una advertencia a Felpe Calderón. El general en retiro, Tomás Ángeles Dauahare, entonces subsecretario de la Defensa Nacional, fue encarcelado por acusaciones hechas por “testigos protegidos” y luego, casi un año después, excarcelado por faltas de pruebas. Hoy se sabe que el pecado por el cual fue encarcelado Tomás Ángeles fue el hecho de haber alertado, personalmente y por escrito, al entonces presidente Felipe Calderón sobre los nexos que Genaro García Luna tenía con grupos delictivos dedicados al narcotráfico.

Ambas declaraciones coinciden con lo dicho por el ex comisionado de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, quien ha dicho que también advirtió al ex presidente Calderón de la fichita que era quien hoy está tras las rejas carcelarias en Estados Unidos de América, y no sólo no lo oyeron, sino que por ese atrevimiento también pisó la cárcel como represalia.

Claro son dichos que las autoridades tendrán, si es el caso, que probar, pero de que esta historia apenas empieza no hay duda y, en todo caso, lo único en lo que no se tiene certeza es si las investigaciones llegarán hasta donde tengan que llegar o sucederá lo de siempre, que todo quede en chivos expiatorios. Que conste.

LAS CARTAS HABLAN.— Rescatable la editorial que el sábado pasado publicó el diario español El País:

“Esta condena (la de García Luna) no sólo cuestiona toda la estrategia del ex presidente del Partido Acción Nacional, que enarboló públicamente la bandera de la lucha contra los cárteles, sino que siembra dudas razonables sobre su grado de conocimiento de la connivencia entre el gobierno y los capos de Sinaloa. Lo más importante hoy es el derecho de la sociedad a conocer la verdad y despejar las sospechas”.

La publicación destaca que “el 84% de los mexicanos opina que Calderón deberá ser investigado por lazos con el narcotráfico, según una encuesta de la consultora Enkoll para El País” y agrega que “la única forma de disipar dudas y fiscalizar esta etapa (de gobierno) es una investigación”.

VA MI RESTO.— Si se considera que durante el sexenio de Calderón se presumía de la depuración y la profesionalización de los elementos policíacos y que al final de ese periodo de gobierno habría una evaluación completa de todos los cuerpos policiacos y sus mandos, no entendemos qué fue lo que falló o si de plano todo fue un montaje para proteger a Genaro García de sus implicaciones criminales, porque incluso se habló de que cada elemento era sometido al controvertido sistema del polígrafo y todo tipo de exámenes de control de confianza, ello bajo la consigna usada en la milicia en el sentido de que ni el mejor general puede ganar una batalla si no tiene bajo su mando soldados leales, confiables y bien disciplinados. Al parecer, nada de eso funcionóç y es posible que por aparentes complicidades el ex presidente en mención esté a un paso del patíbulo, en fin, en esta historia en la que el más afectado es el Estado mexicano lo deseable es que haya justicia, y hasta ahí porque como veo doy.

jorgelgalicia@yahoo.com.mx