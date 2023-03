¿Mexicanos al grito de guerra?

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

Y se envolvió en el lábaro patrio. Maestro de la comunicación política, de la propaganda y la persuasión de las masas, el Presidente supo aprovechar a su favor dos sucesos que deberían avergonzarlo: el juicio, en ¡Estados Unidos!, de Genaro García Luna, y el apretón de tuercas que recibió de la Casa Blanca y de los congresistas americanos que amenazan con declarar a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas extranjeras, lo que posibilitaría la intervención de las fuerzas armadas gringas para extraer a los barones de la droga que envenenan a los jóvenes norteamericanos con el fentanilo y otros narcóticos.

El ex secretario de Seguridad Pública calderonista es el gran distractor que permite al gobierno de la 4T remachar su discurso anticorrupción, ceba los deseos de un pueblo urgido de linchamientos políticos para no pensar en las grandes desgracias nacionales. En la satanización de García Luna, los miserables pueden gritan ¡Muera el mal gobierno!, ¡Mueran los corruptos!-de anteriores administraciones-,pero hay un pequeño detalle: el creador de la AFI y la Plataforma México fue juzgado y será sentenciado por un juez americano por delitos que dañaron a la sociedad estadounidense. ¿Por qué no lo investigaron aquí, porque no pudieron su extradición para responder ante la justicia mexicana por ilícitos que cometió en territorio nacional, por qué se esperaron cuatro años para saber que era un narcotraficante? Se envalentonaron cuando la policía americana lo detuvo, y lejos de pedir su extradición, lo utilizaron para exhibir la corrupción de un mal servidor público, sin darse cuenta que a quien se exhibía era al Estado mexicano, al pueblo de México.

Todos al ladrón, al ladrón y no piensen en los latrocinios cometidos por morenistas o en los millones de nuevos pobres que hay, la economía que no crece, la imparable inseguridad o la violencia cotidiana. El último espectáculo de circo que se presenció fue el búnker creado por García Luna. A él se le procesó por corrupción y narcotráfico, no por fallar en los sistemas de inteligencia. Es tanto el odio y resentimiento contra Calderón y sus funcionarios, que este gobierno no piensa que si ha fallado en las estrategias de seguridad, es precisamente porque no aprovecha la infraestructura que dejó el defenestrado. Bueno, si utilizan la Plataforma México y el software Pegasus para espiar. No les importa castigar al funcionario delincuente, ellos van por el billete, por eso quieren que los gringos devuelvan —cualquier día lo harán—, los bienes y dinero de García Luna en Miami.

Por otra parte, algunos legisladores republicanos han propuesto una iniciativa —también con fines electorales—, para facultar al Ejército de aquel país a incursionar en nuestro territorio para detener a los mafiosos, responsables de introducir el fentanilo allende el Río Bravo. Ese fue otro buen pretexto para que el Presidente se envolviera en el símbolo patrio y adoptara el papel de mártir, de nuevo Niño Héroe que está dispuesto a ofrendar su vida para defender la soberanía nacional. Reta a los congresistas, les dice corruptos, hipócritas, propagandistas electoreros, politiqueros y amenaza con arengar al mexicano residente a votar en contra de ellos, como si esos paisanos estuvieran tan contentos con el gobierno que les negó una oportunidad y tuvieron que migrar. Y entonces vino el grito de mexicanos al grito de guerra, a defender la soberanía, mueran el mal gobierno gringo, mueran los gringos, no más invasiones. Los problemas nacionales, después, después lo vemos.