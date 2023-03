Los trapitos al sol de la 4T

Triple Erre

Francisco Reynoso

Son los trapitos sucios de la 4T. La ropa puerca y pestilente aparecerá después de que López Obrador se mude de Palacio Nacional a su rancho, el 1 de octubre de 2024.

Porque el desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), hasta ahora estimado en 10 mil millones de pesos, son sólo trapitos sucios de la 4T.

La ropa puerca y pestilente podría salir de los contratos multimillonarios entregados discrecionalmente, sin licitación, por adjudicación directa a los cuates para las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y del Tren Maya y para la compra de pipas con las que se combatió el huachicol.

Hace días, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada giró órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de Segalmex y empresarios metidos en el ajo. Son 22 personas las que andan a salto de mata. Todavía no se sabe si entre ellas está el ex director de la paraestatal, Ignacio Ovalle Fernández, quien fue titular de la Secretaría de la Presidencia de la República en el sexenio de Luis Echeverría.

Transas por 10 mil millones de pesos no son fáciles de disimular. Es muy poco probable que Ovalle no supiera de ellas. Y es poco probable que no se las hubiera comentado al presidente López Obrador.

El mismo López lo dice. Genaro García Luna no era tan tonto de no avisar de sus movidas chuecas al presidente. Primero a Vicente Fox y luego a Felipe Calderón. Porque si no les avisaba y se enteraban por otro lado, le iba a ir como en feria. Quizá peor de cómo le fue en la Corte de Nueva York.

Con esa lógica, si Fox y Calderón conocían de las andanzas de García Luna, necesariamente López estaba al tanto de los negocios chuecos de Segalmex, presuntamente orquestados por Ignacio Ovalle.

Antilopezobradorismo empodera a Monreal

Quienes lo conocen desde hace muchos años y han andado con él en algunas de sus aventuras políticas, dicen que Ricardo Monreal es tan hábil y tiene el colmillo tan retorcido que hasta cuando pierde, gana.

Tienen claro que en 2024 López Obrador no lo dejará ser candidato a la Presidencia de la República. Lo conoce bien y sabe que jamás tendría con Ricardo la lealtad a ciegas que pretende para seguir gobernando desde su retiro.

En el escenario que los cuates de Monreal ven, Claudia Sheinbaum será presidencial. Y Ricardo Monreal, para mantener su autonomía y condición de contrapeso, buscará reelegirse para otros seis años en el Senado; se mantendrá en el Congreso de la Unión, donde lleva 25 años y se mueve mejor que los peces en el agua.

Ganará Ricardo Monreal en las negociaciones con la nomenclatura de Morena -calculan sus amigos- porque, además de la propia, tendrá un buen número de candidaturas para colocar a sus cercanos. Es previsible, por ejemplo, que sea Monreal quien decida a los candidatos de Zacatecas al Senado. Y no habría duda de que llevaría a la boleta a su hermano Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo en fórmula con Julieta del Río, comisionada del INAI. ¿Por qué López Obrador aceptaría que Ricardo Monreal pusiera condiciones y exigiera canonjías en la mesa de negociaciones de Morena?

Para los cercanos al zacatecano las cosas están claras.

Reiteradamente Monreal ha dicho que la contienda del 2024 se cerrará mucho, tanto que el ganador tendrá una diferencia mínima. Y si se rompe la unidad en Morena existe el riesgo muy alto de que pierda el o la candidata presidencial.

A buen entendedor, pocas palabras.

Si Ricardo se va o lo echan de Morena, provocaría tal boquete en la unidad que dejaría a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto o a Marcelo Ebrard a tiro de piedra del bloque opositor.

Antes de la concentración del 26 de febrero en el Zócalo, López Obrador se reía de sus adversarios. Ahora ya comprobó que el antimorenismo y, sobre todo, el antilopezobradorismo reúne a muchos millones de mexicanos en todo el país. Carece de líderes y de una gran figura que pudiera ser candidato presidencial, pero en los 15 meses que faltan para la elección presidencial pudieran surgir. Y. más si el bloque opositor tiene la ayuda de operadores del peso, experiencia y las mañas de Ricardo Monreal.

Migrantes llevan cuatro años esperando a López

Amenaza López Obrador al Partido Republicano de Estados Unidos.

Puso a temblar a sus directivos. Y sobre todo a Donald Trump.

Dice el presidente de México que hará campaña entre la población mexicana que vive en ese país para que no voten por candidatos republicanos.

Y esto por las peticiones que hicieron dos senadores para que el Congreso y la Casa Blanca califiquen de organizaciones terroristas a los cárteles de las drogas mexicanos y el ejército yanqui entre a territorio mexicano para combatirlos.

La baladronada de López Obrador no asusta a nadie. Y más porque los mexicanos migrantes en California, que son los más, han querido hablar con López Obrador desde hace más de… ¡cuatro años!

Poco después de que López tomó posesión de la Presidencia de la República, en diciembre de 2018, la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California -la mayor y más importante organización de migrantes zacatecanos- hicieron una solicitud de entrevista.

Y hasta la fecha ni siquiera les han respondido la petición.

Guadalupe Gómez, presidente de la FZCSC, ha insistido para que López Obrador los reciba en Palacio Nacional. Su intención es plantear nuevas reglas de operación para el programa 3X1 que desmanteló el Presidente.

Pero López no ha tenido interés en hablar con esos mexicanos a los que califica de “héroes nacional” por la cantidad de remesas que envían cada mes a sus familias.

En 2022 las remesas migrantes superaron los 50 mil millones de dólares., Pero eso a López lo tiene sin cuidado.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

