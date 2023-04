“Mario Delgado Carrillo no es intocable”; debe dejar la dirigencia de Morena, exigen consejeros

Que ha utilizado el movimiento en su beneficio

Arturo Baena

Valle de México.— No es posible que el gobierno federal (AMLO) no se dé cuenta de que Mario Delgado Carrillo será el responsable de la debacle de Morena, no sólo en el Estado de México, sino en el país, pues está demostrado que sólo ha utilizado al movimiento para beneficios personales. Mario Delgado es un peligro por su ambición de poder político y económico para Morena.

Así lo aseguraron, por separado, consejeros políticos del Estado de México, militantes y simpatizantes de Morena en voz de la ex diputada morenista Olvita Palomeque Pineda, de Abigail Cruz y del ex secretario de Estado, Javier Lozano, quienes llamaron a Delgado Carrillo “hablar con la verdad y reconocer que miente, engaña y roba”.

Los consejeros de Morena y líderes sociales afirmaron que durante la asamblea de ese instituto político le pedirán a Mario Delgado que se aclare “de dónde salen todos los recursos, que se dan con nuestras cuotas e impuestos, y obviamente, no de su bolsa. Cree que con sus lambisconerías al Presidente será intocable y no es así”, aseguraron.

Por otra parte, los quejosos expresaron que “Mario Delgado, es doble cara, pues con unos habla mal de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard y de Ricardo Monreal; porque según él, ellos van en la misma línea y con el mismo equipo, es decir van en contra del propio López Obrador”.

Finalmente, demandaron que el dirigente nacional de Morena, justifique sus ingresos, ya que no podrá, pero todos sabemos que los obtuvo y tiene, gracias a la venta de candidaturas. “Mario Delgado no es intocable y eso se verá durante la asamblea”, concluyeron.