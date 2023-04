PRI no apoyará ninguna iniciativa que atente contra equidad de género: “Alito”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Otra vez, Ignacio Mier le queda mal a López Obrador

Los coordinadores parlamentarios de Morena, Ignacio Mier Velazco; PAN, Jorge Romero Herrera; PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; PRD, Luis Espinoza Cházaro; PVEM, Carlos Alberto Puente y PT, Gerardo Fernández Noroña, en la Cámara de Diputados, dieron a conocer un escrito en el que sentenciaron que el pasado 23 de marzo firmaron una iniciativa constitucional que tenía como objetivo cubrir el vacío constitucional y legal de las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF), “así como los de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Insistieron que es falso, que dicha iniciativa vulnere o restrinja atribuciones de dicho Tribunal; que se permita a los partidos actuar con impunidad, así como que se atente contra la paridad de género o en retroceso de los derechos adquiridos por las minorías.

Destacaron los coordinadores en San Lázaro que no se había podido lograr el consenso requerido para aprobar dicha reforma, “y frente a los cuestionamientos de la opinión pública, respecto de la misma, queremos informar que seguiremos trabajando para legislar como es nuestra obligación a favor de las y los mexicanos siempre respetando los derechos de las mujeres, de las minorías y a favor de la democracia”.

Ya se empezó a comentar que el bloque opositor en San Lázaro, dio un paso atrás para dejar solo a Morena y aliados.

En este sentido, vale la pena destacar que por las redes sociales la posición del dirigente del Revolucionario Institucional, que de manera textual señaló: “Lo decimos categóricamente, tras una amplia discusión interna, la bancada del PRI ha decidido no apoyar ninguna iniciativa constitucional que ponga en duda la paridad de género y las acciones afirmativas. Nuestra causa siempre será defender la democracia y las instituciones que la garantizan”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, Ignacio Mier, sabedor de que nuevamente le quedó mal a su jefe directo, el presidente López Obrador, argumentó que la tan llevada y traída iniciativa sigue viva y que lo que ocurre es que entra en una pausa para “socializar” una nueva propuesta con los legisladores. “Pero no con nuestro apoyo”, subrayó el diputado panista, Jorge Triana, que a su vez, explicó que Morena convocará el próximo lunes a reunión de Comisiones para seguir discutiendo la referida iniciativa a la que indicaron los legisladores de oposición, asistirán, pero ya no están dispuestos a acompañarla. “Había un compromiso de no tocar ninguna institución electoral”, -subrayó el diputado Triana y saludó que la ciudadanía esté hoy más vigilante.

Municiones

*** Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, reaccionó ante el anucio de la desaparición de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y dijo que sin duda, se trata de una “mala noticia”. Es un tema delicado. Muchos años se discutió sobre la corrupción de la Financiera, pero en todo caso no hay que desaparecerlas, hay que limpiarlas. Me da tristeza”. Y muy cierto lo que agregó el legislador zacatecano al preguntar qué sucederá ahora con el sector campesino, al que estaba dirigido la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario; quién les otorgará préstamos o los financiará. Como se recordará, el presidente López Obrador fue -para variar- quien instrumentó la desaparición de esta dependencia bajo el argumento de que la cartera vencida de la Financiera era de más de ocho mil millones de pesos, lo que es inmanejable y compromete el funcionamiento de la institución. Es esa necedad del inquilino de Palacio Nacional por desaparecer toda aquella institución que se le atraviesa por el camino y con eso, cree que el mal se remedia. Lo mismo ha ocurrido, -guardada toda proporción-, con los medicamentos, tanto para tratamientos contra el cáncer como ahora los neurológicos; esta errada y llamada Ccuarta Transformación los retira y supone que con eso, va a “tapar el sol con un dedo”.

*** Por cierto, los senadores de Morena “reventaron” la sesión en la Cámara alta, con tal de no discutir el tema que el propio López Obrador metió en la “congeladora”, el de los nombramientos pendientes de consejeros del INAI. En plenas campañas para las gubernaturas de Coahuila y Estado de México y de cara al 2024, el senador Monreal Ávila se quejó de que al parecer, los legisladores de su partido le hacen más caso a las “corcholatas” que a él.

*** Las senadoras del PAN, Lilly Téllez y Xóchitl Gálvez, retaron al presidente López Obrador para que asista a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, en este año, a Elena Poniatowska, en una ceremonia que tendrá lugar en la Cámara alta. Por su parte, la escritora tuvo tiempo para referirse en una entrevista a quién sería su “corcholata” favorita y dijo que mucho le simpatiza ni más ni menos que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, porque es una feminista y agregó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, llegó tarde a esta carrera de “corcholatas” y que en Francia conoció a la familia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Algo que llamó la atención, es que la señora Poniatowska señaló que a ella no le gusta esa división que desde Palacio Nacional se hace de fifís y chairos y dijo que en todo caso, ella es una fifí y así la tienen que aceptar los seguidores del presidente. ¡Qué tal!

*** En este mismo orden de ideas, el Presidente se “amarró el dedo” y ante la petición de las enjundiosas legisladoras panistas, contestó que no va para no exponerse a que lo agredan o le hagan alguna majadería, (¡mira quién habla!) y salió con aquel gastado argumento de que tiene que cuidar la investidura presidencial y evitar que lo humillen. Hay que recordarle al tabasqueño que con sus cotidianos ataques y polarizaciones, es él el primero en dividir y enfrentar a la sociedad. Ahora resulta. Qué susto se llevó el miedo, ¿no?

*** Pues nada, que mucho se comenta en los corrillos del Senado que la gente cercana al ex coordinador del PRI en esa instancia legislativa, Miguel Ángel Osorio Chong, limpiaron las oficinas, pero no con sanitizante, sino que arrasaron con todo y se llevaron absolutamente todo; sólo les faltaron las paredes y eso porque de plano no pudieron. Cajones vacíos y oficinas desoladas, eso fue lo que se encontró la gente del senador Manuel Añorve Baños.

morcora@gmail.com