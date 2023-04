“El muerto que vos matáis, goza de cabal salud”: AMLO a opositores

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Finalmente ayer, tres días después de ser trasladado de urgencia de Mérida a la Ciudad de México, luego de un desmayo, y de no aparecer para nada ante una ola de especulaciones que le atribuyeron desde un nuevo infarto a una embolia y de ahí a una muerte no aceptada, el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en un larguísimo video en redes sociales para mostrarse sereno y en buen estado de salud.

Con voz pausada, caminando lentamente por uno de los pasillos de Palacio Nacional, el tabasqueño narró:

“Me da mucho gusto comunicarme con ustedes, como Presidente de México tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud, ya lo hice, pero de todas maneras, como ha habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien…

“Eh, tengo Covid, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, eh, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y, estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya, y con otros servidores públicos, pues como que me quedé, eh, dormido… fue una especie de vahído, hablando coloquialmente.

“Y llegaron de inmediato los médicos, y me atendieron, eh, no perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio y por la baja de presión querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital, le pidieron mis opciones al general secretario (Cresencio Sandoval), él dijo que hicieran lo que correspondía, lo que se necesitara, yo no acepté, los charolee les dije: Miren, él es el general secretario, pero yo soy el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, entonces no me van a llevar a ningún lado, aquí, en este sillón, me van a atender…

“Ya me tomaron la presión eh, me pusieron un litro de suero, me levantaron la presión, y ya, afortunadamente no pasó a mayores, no hubo ninguna afectación al corazón, al cerebro, en nada… y ya decidí venirme a la Ciudad de México.

“Me trasladaron en una ambulancia aérea, pero no venía yo en una camilla, venía consciente, este, y así llegamos aquí, y escribí un mensaje en twitter, en Facebook, informando…

“Sin embargo, pues empezaron las especulaciones, porque, pues, mis adversarios tienen mucha imaginación y es como decirles ahora, aunque lo tendría que estar repitiendo, decirles el muerto que tu matáis o que vos matáis goza de cabal salud, porque han dicho muchísimas cosas, ¿no?, de que me dio un derrame cerebral, de que aquí en Palacio están médicos especialistas de cardiología del Hospital Militar, y no es así, afortunadamente estoy muy bien, estoy trabajando ya escribí dos borradores en estos días”.

Así quedó en claro que el mandatario está a salvo y en lo que se ve en el video, con buena salud.

Lo demás fue un largo soliloquio donde habló de una intendencia de Palacio donde estuvo el presidente Francisco I. Madero antes de que lo mataran para luego hacer un repaso de cómo lo maltrató la prensa de su tiempo e ir por un recorrido histórico que ya nada tenía que ver con su salud.

Concluyó al decir que gracias al Creador y a su voluntad logrará llegar al final de su mandato para entregar e irse.

“Estoy con Covid, no se preocupen, estoy bien, y vamos para seguir luchando, ya saben cómo somos de perseverantes, nos falta todavía un tiempo y vamos a hacer, van a hacerse muchas cosas muchas, muchas bellas cosas en beneficio del pueblo de México, de nuestro querido pueblo”.

Por si usted andaba preocupado, el mismo Andrés Manuel López Obrador, que ya conocemos, está de regreso.

A quien no le cuadra nada es a Monreal

Con su bancada dividida, una fracción importante en su contra, Ricardo Monreal va a un cierre de periodo sin poder sacar adelante ni nombramientos ni las reformas pendientes.

Una que trae atravesada, con presiones por todos lados, es la nueva Ley Minera, donde los poderosos empresarios del ramo, apoyados con sus gobiernos, al menos el de Canadá actúa como parte del problema, se le han dejado caer para exigir cambios y más tiempo para poder readecuar el texto final.

Eso en tanto que su compañero de bancada y presidente de la Comisión del Trabajo, el líder minero Napoleón Gómez Urrutia le exige, apoyado por no pocos senadores de Morena, que ya ponga a votación lo aprobado por Cámara de Diputados y que ha provocado casi una estampida de capitales del ramo.

Monreal, con su aplomo tradicional, dice que ese dictamen no saldrá antes de ser analizado y sometido a todas las opiniones de los interesados, ni empresarios, ni gobiernos extranjeros ni trabajadores impondrán nada.

En medio de este debate, el zacatecano tiene encima la negociación de varias decenas de nombramientos y designaciones pendientes, los de mayores exigencias, los 3 consejeros del INAI donde hasta Naciones Unidas ya exigió dar una respuesta.

Y todo ocurre cuando faltan apenas unas horas para cerrar el periodo de sesiones de inicios de año, y frente a un proceso electoral —en el Estado de México y Coahuila que sumado a la sucesión anticipada con tres “corcholatas” desbordadas y en abierta campaña—, que polariza a toda las fuerzas políticas e impide avanzar acuerdos en el Senado.

A ver qué logra sacar hoy.

