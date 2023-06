100% dóciles. “Los tiempos del señor”… del rancho: Adán

Espacio Electoral

Eleazar Flores

PAPEL DE LOS MEDIOS-. En la vorágine del “corcholatismo”, casi todos los medios han sido víctimas de la velocidad guinda, tanto que en lugar de CUESTIONAR lo adelantado del “DESTAPADISMO”, critican a la oposición por RETRASAR sus “destapes”, ignorando que tan pronto eso suceda, el predicador mañanero enfocará sus baterías CONTRA los conservadores, neoliberales etc.

Esto, porque antaño los “DESTAPES” se daban semanas después del QUINTO INFORME PRESIDENCIAL, el primero de septiembre, cuando antes se daba uno por año no como ahora uno cada… dos o tres meses, o antes.

Yendo por partes, desde el viernes lo enteré de que en la asamblea o congreso de Morena no habrá “dedazo”, no, habrá “DEDAZOS”, para la presidencial, la jefatura de Gobierno y los liderazgos senatorial y cameral, según órdenes de ya saben quién, “sin cambiar ni una coma”, como le gusta.

DICHOS “CORCHOLATEROS”-. Por “originales” para que ningún “autor-a” se ofenda, los dichos de los aspirantes a “la grande” están para llorar, “los tiempos del señor”, dice el responsable de la (in)seguridad nacional Adán Augusto; “eso lo hacía el PRI”, reclama el canciller acerca de la “cargada” de gobernadores en pro de Claudia Sheinbaum, quien a su vez recomienda “no comer ansias”, pidiendo tiempo para pronunciarse hoy, conociendo ya las reglas de su partido.

Quien superó todo fue el zacatecano, al verse ahora muy zacatón, pero para que no crea que exagero, lea y juzgue usted. PRINCIPIO: “Voy a aparecer en las boletas como candidato presidencial”, añadiendo que con o sin Morena. Después de un cónclave en Palacio Nacional al que fue convocado por el inquilino temporal, rectificó, palabras más palabras menos, “prefiero no aparecer ni ser nada antes que hacer enojar al Presidente”, si no fue textual, sí lo que quiso decir.

EFICIENCIA/LEALTAD-. De dichos pronunciamientos, que se supone debieron haber sido lo más cuidadosos, pues de esos saldrían etiquetados los aspirantes a suceder al creador de la Cuarta Transformación, se evidencia la docilidad al límite de todos ellos, Claudia, Marcelo, Adán Augusto o Ricardo, la SITUACIÓN DEL PAÍS ni siquiera la toman en cuenta. Lo duda, van ejemplos.

El Metro sigue presentando problemas casi diarios y la jefa de Gobierno… bien gracias; acerca de la inseguridad, violencia y asesinatos, en Chiapas, por ejemplo, el titular de la Segob ni toca los temas; en cuanto a las relaciones internacionales con Perú, la presidencia pro tempore y el humillante papel en el seno de la OEA, da pena Marcelo.

En el Senado domina la fuerte debilidad de Monreal, tanto que desobedecen la orden judicial de nombrar a integrantes del INAI.

Eso sí, los cuatro son 10% EFICIENTES y 200% DÓCILES, incluso proclives a “mejorar”.

