Transformación civilizada

Desde el portal

Ángel Soriano

Como una campaña perversa, inhumana, autoritaria y fascista consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador los rumores que se esparcen sobre un supuesto atentado contra la senadora Xóchitl Gálvez -quien ya rebasó el tope de firmas para aspirar a la candidatura presidencial del FAM-, y que obedecen a los intereses de los poderosos grupos de presión.

Reiteró el Presidente que él está acostumbrado a enfrentar a sus adversarios en buena lid y se busca la transformación del país de manera civilizada, dentro de la Ley, y no por medio de la fuerza, ni con recursos ya superados por la sociedad, dentro de las instituciones, y sin recurrir a un juego sucio y perverso.

Si, como se señala, detrás de esta campaña está el ex presidente Salinas de Gortari, a través de los instrumentos de presión de que dispone la sociedad contemporánea, asociada a los poderosos grupos nacionales desplazados de los jugosos negocios con la administración pública, es conveniente que sean exhibidos, como ya ha ocurrido y ocurre actualmente.

México tiene instituciones y organizaciones civiles, partidos políticos y tribunales donde ventilar las diferencias por más profundas que sean, sin necesidad de recurrir a las agresiones, físicas o verbales. Lamentable que, a través de los medios de comunicación, se pretenda desestabilizar al país en la lucha política ya definida: conservadores contra transformadores.

TURBULENCIAS

Gregg Abbott juega con fuego en la frontera

El gobernador de Texas, Gregg Abbott, no sólo enfrenta al presidente Joe Biden, a los tribunales y a la opinión pública, sino que creará un conflicto con México al invadir parte de nuestro territorio en México para colocar sobre el río Bravo boyas con púas para impedir el cruce a nado o en lanchas a ilegales y la colocación de alambradas sobre nuestro territorio. Se olvida el republicano gobernador que Texas era parte de México y que la gran mayoría de los habitantes del sur de los Estados Unidos tienen origen mexicano. Resultará contraproducente su campaña politiquera ha dicho el presidente López Obrador…Y en ese contexto, la asesora de Seguridad del gobierno estadunidense, Elizabeth Sherwoord-Randall, se reunió por cuarta ocasión con el presidente López Obrador para tratar asuntos migratorios y tráfico de fentanilo, indicando ambas partes que ésta fue muy productiva y se realizó en un ambiente de colaboración y de respeto… Divide a las familias en Oaxaca la actividad política: mientras a los papás no les queda más que apoyar al PRI, las esposas se van con la senadora Xóchitl Gálvez, del PAN, y otros buscan infructuosamente acomodarse en el gobierno morenista. El priismo que gobernó la entidad durante décadas quedó sepultado y los sobrevivientes buscan refugio en otros lados… Vigentes las palabras del empresario Alejandro Martí: Es corrupción mantenerse en los cargos públicos sin dar resultados y si la vara les resulta muy alta, deben renunciar si es que no pueden. En comparación con el gobierno de Felipe Calderón, las cosas no han cambiado, sino al contrario, se han agudizado. Por ejemplo, sigue sin explicarse cómo es que se perfeccionan los asaltos en las carreteras sin que la Guardia Nacional no se entere, y más cuando estos son masivos y a plena luz del día… Desproporcionada y desafortunada la propuesta de la panista Xóchitl Gálvez de que los trabajadores hagan una polla y paguen su seguro de gastos médicos a un costo de 70 mil pesos mensuales, cuando el salario promedio es de 16 mil pesos mensuales y de ahí tienen que sostener a sus familias y pagar servicios y transportes. Lamentable que nos gobiernen o aspiren a gobernarnos quienes no conocen la realidad nacional.

