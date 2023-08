Rosy Arango presentará su “México Inmortal Vol. 4”

Este 19 de agosto a las 21:00 horas

La cita para el espectacular concierto es en el Fórum Mundo Imperial

Arturo Arellano

Rosy Arango es una de las mujeres que en la actualidad defienden con mayor profesionalismo la música, tradición y folklor mexicano, tan es así, que ha sido embajadora de nuestra música a nivel mundial y ahora ya acumula cuatro volúmenes de un concepto que ha cautivado a todos, se trata “México inmortal”, en el que presenta en vivo los temas más importantes del repertorio popular de nuestro país.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Rosy Arango nos contó de que se va a tratar esta nueva aventura. “Estoy muy emocionada, es un suspiro que empezó en la pandemia con la esperanza de que el mundo no se nos fuera de la mano, nuestras tradiciones, nuestra cultura, es una maravilla que el concepto haya gustado tanto y ahora una vez más el hermoso Puerto de Acapulco, me recibe para la cuarta edición que tiene algo muy especial, nada más y nada menos que público presente”.

Recordó que el primer volumen de “México Inmortal” estuvo bajo el concepto de fiesta mexicana “de cómo se vive 15 de septiembre en nuestras tierras, después el segundo fue un homenaje a los compositores que me parecen los mejores de nuestra tierra, Más tarde el tercero fue un homenaje a las reinas y reyes de la canción mexicana y finalmente, esta cuarta edición es un grito apasionado para decirles que como México no hay dos”.

Seleccionó canciones de grandes compositores “como Juan Gabriel, que hizo ‘El Principio’ que es una oda, una obertura, porque tiene un contenido de varias piezas hermosas, solo él ha grabado ese tema y me da una alegría inmensa hacerle una nueva interpretación. También incluiré temas de José Alfredo, no me puede fallar, alguno de Álvaro Carrillo, de Ferrusquilla, Chava Flores, sin duda, es una exclamación de la música de nuestro país”, Asimismo, con tintes más contemporáneos, estará interpretando a una mujer que ha sido trascendental entre mujeres compositoras: Ana Gabriel.

A lo anterior añadió que “gozo mucho desde la preparación de cada show, porque lo hago desde el corazón, construir una historia, explicar lo bonito que siento cuando suena el mariachi, lo bonito que siento de vestir mis trajes de diseñadores mexicanos. Es preparar el juego y cuando subo al escenario canto, disfruto de lo que hago, y juego”.

Y asegura que “cuando la gente canta, se entrega, llora de gusto, es una gran satisfacción, cuando te dicen ‘me acordé de mi abuelo, de mi madre, de quien me rompió el corazón o de quien estoy enamorada’, es maravilloso, conectar con el corazón de la gente”.

Al regresar a Acapulco a grabar este concepto se dijo “agradecida, porque son mi respaldo en el Fórum del Mundo Imperial, estamos grabando en agosto, para que en septiembre la Secretaría de Relaciones Exteriores, me apoyé nuevamente a nombrarme embajadora de la canción mexicana en los consulados de México y las embajadas de nuestro país en otros lados”.

Invita a todos a gozar de las playas guerrerenses y acudir a este concierto “es un lugar hermoso, seguro y hay que vivir a México todo el año, no solo en septiembre. Yo me pongo de moda como chile en nogada y en esta edición como ha sido en todas las anteriores, corre la responsabilidad escénica en la voz de esta servidora, los invitados son el público, estaré en el escenario con el mariachi Gama 1000, que es un mariachi fresco. También la danza maravillosa de la maestra Amalia Viviana Basanta Hernández, hija de Amalia Hernández, tendremos cambios de vestuario, uno en particular, que es un diseño de Justino, considerado el mejor en el fashion week de España, tenemos esta joya de diseñador, pero muchos no lo saben” concluyó.

