“Alito”, un “sicario” de Palacio Nacional

Triple Erre

Francisco Reynoso

Si el PRI de ALEJANDRO MORENO logra imponer a BEATRIZ PAREDES como coordinadora nacional del Frente Amplio por México y luego como candidata a la Presidencia de la República, el bloque opositor estaría muerto desde antes de llegar a las urnas.

Y se comprobarían las sospechas que desde hace mucho rodean la figura del presidente nacional del Revolucionario y de su comité ejecutivo.

Desconfianzas que se extienden a las capitanías del PAN con MARKO CORTÉS a la cabeza y del PRD, controlado por los jesuses ORTEGA y ZAMBRANO, cuya fama de vendedores de almas y conciencia llega a todos los rincones de México, por muy apartados y escondidos que estén.

La capacidad manipuladora de LÓPEZ OBRADOR no tiene discusión. Es un político hábil que aprendió bien las malas artes que se inventaron en el PRI de los años 40 y 50 y las pudo perfeccionar. Otra maña del Presidente es que sabe manejar con extraordinaria eficacia la información sobre las travesuras de sus adversarios. Con pruebas o sin ellas, insinúa saber más de lo que en realidad sabe y logra que sus contrarios se dobleguen, busquen acuerdos subterráneos y negociaciones de impunidad.

¿Cómo pudo LÓPEZ OBRADOR hacer que ENRIQUE PEÑA le dejara el camino franco hacia la Presidencia? ¿Cómo consiguió que el priista se convirtiera -según el mismo LÓPEZ- en un político democrático y respetuoso de la voluntad del pueblo? Según LÓPEZ, los sexenios neoliberales del PRI y PAN que lo antecedieron fueron auténticas marranadas de corrupción. ¿Por qué entonces a PEÑA NIETO no lo ha traído para sentarlo en el banquillo de los acusados? ¿Por qué lo deja vivir como sultán, rodeado de riquezas y mujeres en el extranjero? De vez en cuando LÓPEZ le da un pescozón a PEÑA, pero nada que lo inquiete ni nada que vaya más a una ocurrencia mañanera.

Y así como dobló a PEÑA NIETO, el presidente LÓPEZ ha doblado a los gobernadores que parecían sólidos pilares del PRI y PAN: QUIRINO ORDAZ, CLAUDIA PAVLOVICH, OMAR FAYAD, ALFREDO DEL MAZO, ROBERTO SANDOVAL, FERNANDO TORANZO, JAVIER CORRAL, MARTÍN OROZCO, JOSÉ ROSAS AISPURU, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Así pues, no son pocos los que tienen la certeza de que LÓPEZ OBRADOR tiene con la soga en el cuello al “combativo” “ALITO” MORENO por los muchos negocios chuecos que habría hecho durante su gobierno en Campeche. Y por ello el dirigente tricolor haría hasta lo imposible por imponer a BEATRIZ PAREDES como candidata presidencial y bajar de la carreta a XÓCHITL GÁLVEZ.

Una jugada parecida a la que hizo ENRIQUE OCHOA REZA, incondicional de PEÑA NIETO, de imponer como candidato presidencial a JOSÉ ANTONIO MEADE. El otrora secretario de Hacienda era un burócrata brillante, pero un político gris, sin chiste ni atractivo social. LÓPEZ OBRADOR, como se planeó, pudo pasar por encima de él sin ningún problema en las elecciones de 2018.

La definición en el Frente Amplio por México se hará en dos etapas. Una, con los resultados de encuestas sobre conocimiento, popularidad, aceptación, evaluación de integridad moral e intención del voto.

Y la otra, mediante votación en las urnas de los casi 3 millones de ciudadanos que se inscribieron en el proceso para respaldar a los aspirantes.

Aquí es donde podría haber gato encerrado.

Si “ALITO” y sus compinches movilizan a las estructuras del PRI, cuantificadas en 800 mil votos duros, BEATRIZ PAREDES podría levantarse con el triunfo. Porque ya se dijo hace días que en las encuestas de popularidad la tlaxcalteca está al parejo de la otomí hidalguense.

Y la realidad es que XÓCHITL no tiene todo el apoyo de las estructuras del PAN. La ven ajena, distante. Y en su mayoría ya estaban comprometidas con SANTIAGO CREEL.

Además, el voto duro de los leales del PAN no es tan cuantioso. Se calcula en 200 ó 300 mil.

En la recolecta de firmas, XÓCHITL GÁLVEZ habría reunido unas 500 mil. Pero mayormente de ciudadanos sin partido, de militantes sueltos del PRI, PAN, PRD y otros institutos. Esos 500 mil tendrían que manifestarse en las urnas para que la senadora pudiera ser competitiva y pelearle el triunfo a la priista PAREDES.

Por supuesto, al presidente LÓPEZ OBRADOR nada le daría más gusto que su “corcholata” preferida: CLAUDIA SHEINBAUM, enfrente en el proceso electoral del 2024 a BEATRIZ PAREDES RANGEL. Y es que la ex gobernadora de Tlaxcala, ex presidenta del PRI, ex diputada, ex senadora, ex de todo, con más de 50 años en la política, resulta un bicho raro para las juventudes ajenas a la política y, sobre todo, para aquellos que acudirán a las urnas por vez primera. Según el INE, los nuevos votantes serán 3 millones, pocos más, pocos menos.

Como veo… doy

La explicación sobre la eliminación de MIGUEL ÁNGEL MANCERA y SILVANO AUREOLES dejó satisfechos a los CHUCHOS, JESÚS ORTEGA y JESÚS ZAMBRANO. Los aspirantes perredistas superaron las 150 mil firmas de apoyo solicitadas, pero no el mínimo de estados donde las obtuvieron. Las reglas advertían que el máximo en cada entidad debía ser 10 mil firmas. Y SILVANO, por ejemplo, en Michoacán recogió 100 mil, así que los escrutadores le tuvieron que anular 90 mil apoyos. Lo mismo ocurrió con MANCERA, en la Ciudad de México.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

donrunrun@yahoo.es