Hoy son tiempos de trabajar, no de buscar cargos políticos: Lucy Cortés

Dirigente del PRD en Naucalpan

Naucalpan, Estado de México.— Cuando lleguen los tiempos y no antes, tomaré una decisión para seguir trabajando para y por los mexiquenses. Agradezco la confianza de mis compañeros perredistas que me impulsan para buscar algún otro cargo, insisto en que hoy son tiempos de trabajar y no de buscar posiciones políticas.

Así lo expresó en entrevista, la dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Lucina Cortés Cornejo, quién reiteró: “desde mi posición como regidora del sol azteca, seguiré luchando para empoderar a las mujeres naucalpenses a través de diversos programas y buscar que los tres órdenes de gobierno volteen a ver las necesidades y demandas de la ciudadanía”, afirmó. Por otra parte, la representante popular, dio a conocer que se está recorriendo todos los rincones del municipio para dar a conocer que

A través de la Consulta Ciudadana “Tú Decides”, el PRD está definiendo su agenda política y de trabajo para los próximos meses que serán fundamentales para la democracia de este país.

Lucina Cortés, puntualizó que “es la ciudadanía quién está decidiendo a través de una consulta, las prioridades a atender en Naucalpan y en el Estado de México, la cual habremos de impulsar en el ámbito legislativo, además del estatal y municipal”, dijo.

Explicó que “una vez superada la elección por la gubernatura mexiquense, la dirección estatal de su partido definió por unanimidad concentrar todos sus esfuerzos en la construcción de una agenda política que haga visibles los principales problemas que enfrenta la ciudadanía en el ámbito estatal, legislativo y municipal, por lo que decidieron que la mejor forma era consultar a las y los mexiquenses”.

Finalmente, la dirigente perredista, dejó en claro qué “todas las personas pueden participar, más allá de su filiación o simpatía partidista, siempre y cuando sean mayores de edad, el objetivo es definir cuáles son las necesidades y prioridades que se tienen que atender en el Estado de México”.