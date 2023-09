Colosio Riojas declina y, de hecho, empuja a MC al bloque opositor

Miguel Ángel Rivera

El líder y guía —sus críticos agregan que es dueño— de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, se queda cada vez más sólo con su quimera de que su partido puede competir y ¡hasta ganar! la Presidencia de la República.

Esto porque una de las más valiosas figuras de ese instituto político, el ahora presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, descartó participar en la contienda rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Lo cierto es que la carrera política de Colosio es muy corta, apenas ha sido diputado local y ahora alcalde, aunque se trata de una de las principales metrópolis del país, y su impacto nacional lo debe al nombre, pues su padre fue el frustrado candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado en Tijuana hace ya casi 30 años, pero todavía hay muchos nostálgicos que desean compensarlo en la figura de su hijo.

Colosio junior parece estar conciente de esa situación, pues al declinar como aspirante presidencial afirmó que le falta madurar en todos los sentidos, además de que no será quien divida a la oposición.

Al participar ayer, lunes, en la conferencia Nueva Generación, Nueva Política, en el Centro de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Monterrey, el político nacido en la capìtal del país, pero avecindado en Monterrey desde que quedó huérfano, comentó:

“Mi respuesta es no por tres razones, la primera es que no es el momento adecuado, no nos olvidemos que tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público; hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona. Y que sea un momento en donde tenga mayor confianza de la gente.

En segundo lugar, agregó, “porque no quisiera ser yo la persona que divida a una oposición que tiene genuinas intenciones de calibrar el rumbo de México, no voy a entrar a esas riñas Y finalmente una razón muy egoísta, la más egoísta de todas, pero quizá la más importante: mis hijos están pequeños, son mi mundo entero y necesitan un papá y este es el momento para estar con mis hijos”, recalcó.

Con esto y con la declinación del gobernador de Jalisco, Alfaro y su grupo, que están por integrar a MC al Frente Amplio por México (FAM), el veracruzano Delgado se ha quedado prácticamente solo, con el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, como única figura de dimensión nacional, quien todavía expresa muchas dudas acerca de la conveniencia de postularse, pues las encuestas lo ubican muy atrás de las “corcholatas” y de la candidata de oposición.

Debido a las muy escasas posibilidades, esos miembros de MC y muchos observadores externos le piden a Delgado unirse al bloque opositor, pues su aparentemente exigua votación podría ser definitiva en caso de la confrotación directa entre el FAM y el oficialismo unido en torno a Morena.

La renuencia del dirigente de MC a sumarse al FAM le ha valido muchas críticas, con calificativos tan duros como traidor, pero también hay llamados amistosos. Es el caso de la virtual candidata presidencial de oposición, la mencionada Xóchitl Gálvez, quien ha declarado que buscará entrevistarse con Dante Delgado.

El momento decisivo será después de mañana, miércoles, cuando la llamada Cuarta Transformación anuncie quién será el beneficiado por el “dedazo” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Nativo de Macuspana, Javier May,

“destapado” por su paisano López Obrador

Otra vez, López Obrador muestra doble cara. Por una parte, al contrario de su afirmación de que no se mete en asuntos internos de Morena, ayer anunció que el candidato de “su” partido al gobierno de Tabasco será Javier May Rodríguez, quien renunció al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), luego de ser placeado como secretrario de Bienestar y antes fue senador y dos veces presidente municipal del Comalcalco, el municipio nativo de López Obrador.

“Javier cierra un ciclo, va a regresar a Tabasco, está pensando (en la gubernatura) y tiene derecho, como otros porque aquí no hay dedazo, decide el pueblo, pero sí quiero agradecerle por todo su apoyo”, dijo sin rubor López Obrador al anunciar a su “corcholata” para Tabasco. May no tiene título profesional, sólo estudió el bachillerato.

Con este “destape” lo que sí confirmó el jefe del Ejecutivo Federal es que mantiene en vigor su anunciado principìo de dar preferencia a quienes aseguran un 90 por ciento de fidelidad aunque sólo ofrezcan un 10 por ciento de capacidad.

Es de hacer notar que el anuncio de la candidatura de Javier May lo hizo López Obrador cuando estaba todavía fresco el impacto de los problemas del tan apreciado Tren Maya para hacer un recorrido de prueba con el presidente a bordo. May fue removido de Bienestar a Fonatur —en relevo de su también paisano Rogelio Jiménez Pons— precisamente para hacerse responsable de esa obra, que ahora se comprueba está lejos de estar concluida.

Debido a la falla de los civiles, como complemento de su nuevo cambio de titular de Fonatur, López Obrador, decretó que toda obra de su apreciado Tren Maya quede a cargo del Ejército Nacional al cual ya ha atiborrado de responsabilidades.

TV Azteca y Roku anuncian una alianza estratégica

de publicidad en streaming para televisión en México

TV Azteca y Roku anunciaron una alianza estratégica que le permitirá a las marcas y agencias comprar anuncios en streaming para televisión en la plataforma Roku a través de TV Azteca.

Al ser un líder en la industria, TV Azteca se une a la creciente red de socios de Roku para expandir el alcance de la plataforma y ofrecer soluciones de publicidad eficientes y de la mejor clase con el poder de lo digital.

Ofrecer una plataforma de medios única para las marcas y agencias es una parte clave de la estrategia de transformación de TV Azteca. Esta experiencia holística de marketing de medios significa tanto un gran salto hacia la modernización como un reflejo del compromiso de la compañía para mantenerse a la vanguardia en un panorama de medios que está en constante cambio.

“Nuestra visión es ser más que sólo una televisora; aspiramos a ser un socio estratégico y una completa solución para los anunciantes”, comentó Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas. “La integración de diversas plataformas CTV, que incluyen a Roku, nos da la oportunidad de ofrecer una solución que responde a las necesidades en constante evolución del mercado moderno.”

Roku ya trabaja con TV Azteca para la distribución de contenido y ahora se expande hacia la publicidad para continuar creciendo su negocio en México, a través de alianzas de publicidad como esta y trabajando directamente con los anunciantes y agencias con oportunidades únicas de contenidos de marca y formatos de anuncios que ofrece Roku.

“La colaboración con TV Azteca aumenta nuestro alcance en el mercado y es un paso significativo para expandir nuestro creciente negocio de ventas de publicidad en México. Trabajar con TV Azteca, un confiable grupo de medios que tiene profundas conexiones con marcas y anunciantes nos ayuda a acelerar a nuestro negocio de publicidad y crear un marketing con un mayor impacto”, comentó Mirjam Laux, Vicepresidenta Internacional de Publicidad en Roku.

Roku lanzó sus primeros dispositivos de streaming en México en 2015. En 2022, lanzó su negocio de publicidad en México, en paralelo con el lanzamiento de su propio servicio de streaming apoyado por anuncios: The Roku Channel. The Roku Channel es un servicio de streaming gratuito disponible en los dispositivos Roku que ofrece a los usuarios acceso a miles de películas y episodios de televisión, incluyendo Roku Originals.

Por otra parte, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C. (AMPI), solicitó al Senado modificar la iniciativa de reforma al Artículo 121 Constitucional en Materia de Función Notarial.

La organización, con presencia en las 32 entidades federativas, solicitó en particular retirar del dictamen legislativo la palabra profesional inmobiliario, para evitar que se les excluya de toda intermediación inmobiliaria, se trasgreda el orden jurídico mexicano y se ponga en riesgo la imparcialidad que debe existir en la función notarial.

La AMPI hace hincapié en que la reforma propuesta no ha sido consensuada con el sector inmobiliario y podría tener implicaciones negativas en la equidad y el acceso a vivienda digna.

