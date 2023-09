Aprueban reformas para evitar que sesionen dos Congresos al mismo tiempo

Miguel Ángel Rivera

El trabajo de las dos Cámaras del Congreso de la Unión va directo a la historia nacional, pero más allá de ese destino manifiesto, hay ocasiones en que las sesiones se salen de lo común y las de ayer fueron de esas.

En efecto, en las sesiones de ayer se dieron varios hechos poco comunes.

Uno de esos, en la Cámara de Diputados, fue una reforma constitucional sin debate, porque los legisladores federales llenaron un vacío dejado por sus antecesores, a inicios del sexenio anterior, cuando estaba de moda el ahora tan repudiado Pacto por México, promovido por el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Esos legisladores cambiaron la fecha de toma de posesión del próximo Presidente de la República, el que entrará en funciones el 1 de octubre (en vez del 1 de diciembre) de 2024, pero incurrieron en el “pequeño” olvido de establecer la fecha del relevo en el Congreso de la Unión. Por tal razón existía la extraña condición de que sesionaran a partir del 1 de septiembre ¡dos Congresos!

Esto se solucionó ayer, en principio, en la Cámara de Diputados, al aprobarse casi por unanimidad (una sola abstención y ningún voto en contra) la reforma constitucional para que la siguiente Legislatura se inicie hasta el 1 de octubre, junto con el mandato del Presidente de la República.

El único que rompió el orden fue el diputado de Morena Manuel Alejandro Robles Gómez, quien aprovechó la ocasión para culpar de la omisión constitucional al ahora senador y hace seis años secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, pero para hacer publicidad al “destape” del candidato(a) presidencial del partido oficial, programado para la tarde de hoy, miércoles 6. Pero, sobre todo, con el escándalo que desató ese legislador parece enfocado en ganarse el sitio de principal provocador de la oposición, vacío dejado por el ahora aspirante a la nominación presidencial, Gerardo Fernández Noroña.

El cantante Emmanuel pide cuidar el medio

ambiente y la seguridad de los ciudadanos

En el Senado se dio el caso poco frecuente de que la tribuna del salón de sesiones fue “prestada” a una persona ajena al Poder Legislativo e inclusive al trabajo político. Se trata de Jesús Emmanuel Arturo Acha Martínez, mejor conocido como Emmanuel, un cantante que tiene entre sus principales éxitos “Toda la Vida”.

Ayer, además de dirigir un mensaje desde la tribuna, el reconocido cantante recibió una presea de la directiva del Senado, misma que le entregó la presidenta del Senado, la “morena” Ana Lilia Rivera Rivera, quien al presentarlo manifestó:

“Y cuando hablo artista hablo en la extensión de lo que significa el arte para el alma de los seres humanos, ampliamente conocido por su labor interpretativa y quien es también compositor y exitoso empresario, su trayectoria en el espectáculo data de más de 40 años.

“Emmanuel ha actuado al lado de figuras internacionales y ha tenido presentaciones en múltiples foros extranjeros, lo que le ha valido recibir numerosos premios otorgados por organizaciones internacionales especializadas.

“Con su gran trayectoria, Emmanuel ha hecho de la música una forma efectiva de comunicar sentimientos para evocar historias, sus interpretaciones tocan corazones y mueven las fibras de las emociones de los seres humanos, por lo que este Senado de la República hoy se siente honrado de tener a un hombre de la humanidad”.

Después de agradecer la bienvenida y la presea, Emmanuel expresó que, “como mexicano y como responsable y como ente social no puedo dejar de decir que tenemos que encontrar la paz para que los hijos de todos nosotros, de todos ustedes, de los que vienen puedan andar en bicicleta en la calle”.

Más adelante, manifestó: “Creo que el trabajo que tenemos que hacer con el medio ambiente, digo tenemos porque yo tengo un compromiso desde hace muchos años con el medio ambiente, hace 40 años que comencé un trabajo con el medio ambiente.

“Y siempre dije que la Tierra fue hecha para hacer de la Tierra el alimento del hombre y de todos los demás animales y que al hombre le fue dado el dominio, pero no el derecho a tiranizar, arruinar y arrasar. Y la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos y con los que vienen es muy grande, pero también con nosotros mismos…

…“Esto de llegar a un lugar, donde les decía, yo les hablo de mis experiencias, yo iba a correr, toda mi vida hice ejercicio, hoy hago menos, los años pesan más que antes, iba a un lugar que estaba lleno de pinos y tenía una cascada, cerquita de aquí, en el Ajusco ahí hicieron un desarrollo que se llama El Pinar, no hay un solo pino, pero se llama El Pinar.

“Espero que podamos recuperar nuestra patria, no podemos encontrar la paz en nuestra patria si nuestro corazón está en guerra y el primero que tiene que estar en paz es nuestro corazón y esperemos que el corazón de todos nosotros es una”, agregó el homenajeado, quien se volvió al muro de honor del Senado.

“Ahí dice: “La patria es primero”. Y esperemos, gracias, esperemos encontrar la paz, esperemos que este país nuestro, maravilloso y lindo donde hubo tantas canciones escritas por hombres como José Alfredo Jiménez, por nombrar uno, donde recorrió el país y escribió del amor y del dolor, pueda volver a ser.

Remató con un: “Gracias por todas sus palabras, desde que entré. Gracias por decirme que los acompañé, unos desde chicos en la prepa, otros más adelante, otros, como pregunté antes, encontraron a la chica de humo y la condensaron y se casaron con ella. Otros, andan buscándola toda la vida. Otros, quieren dormir cansados para no pensar ya en el cansancio. Y otros, estamos aquí para decir tengo mucho que aprender de ti, amor.

Antes de abandonar la tribuna, dijo que olvidó “decirles una cosita muy importante, que es que tengo una familia increíble, que están aquí mi hijo Alexander, mi hija Martinique y mi esposa Mercedes”.

El olvido no era cosa menor. Como mencionó la presidenta del Senado, Emmanuel fue invitado por el senador Armenta Mier, quien busca la candidatura de Morena al gobierno de Puebla. Resulta que no se mencionó, ni por los senadores ni por el invitado, que su esposa, Mercedes, es hija del ex gobernador de Veracruz Miguel Alemán Velasco, a su vez hijo del ex presidente Miguel Alemán Valdés, los dos postulados por el PRI.

Licencia por unas cuantas horas

Otro de los sucesos notables en el Senado fue el anuncio del ex jefe de Gobierno de la ahora Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, de que va a solicitar licencia.

Es de hacer notar que el solicitar licencia para dejar temporalmente el cargo de senador o de diputado no es nada extraordinario. Es muy frecuente que los legisladores dejen su sitio para buscar otros cargos.

En el caso de Mancera resulta más notable, pues ni para buscar la candidatura presidencial del Frente Amplio por México (FAM) dejó su escaño.

Para que la sorpresa sea mayor, Mancera anunció que solicitará licencia por unas horas, menos de un día.

La razón de ese movimiento tiene un carácter humanista, pues la solicitud de licencia tiene como propósito que tome posesión su suplente, Juan Pablo Adame, quien siempre tuvo la gran aspiración de ser senador y ahora padece un grave padecimiento.

“Voy a solicitar licencia, pero es por el apoyo a un compañero. Es significativo por cuestiones personales, para él, para mí y para un compromiso que tenemos”, dijo el ex jefe de Gobierno de Ciudad de México, al anunciar su inesperada decisión.

Explicó que su separación, por un día, obedece a un acuerdo que tiene con el hijo del ex gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, para que cumpla su sueño de ser senador de la República.

Juan Pablo Adame, suplente de Mancera Espinosa, anunció en abril del año pasado haber sido diagnosticado con cáncer. Posteriormente, informó haber enfrentado cirugías y quimioterapias.

Además en la sesión de ayer en el Senado, también con el respaldo y comentarios elogiosos de todos los partidos, el pleno de esa Cámara ratificó el nombramiento de la ex titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Andrea Bárcena, como secretaria de Relaciones Exteriores.

Entre las felicitaciones, resaltó la petición de la senadora y precandidata presidencial de oposición Beatriz Paredes Rangel de “que su capacidad de persuasión evite que la política exterior se dirima en las mañaneras y responda al tratamiento profesional de los protocolos requeridos en las Relaciones Exteriores”.

