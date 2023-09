Descarta AMLO que presiones del Poder Judicial desestabilicen a su gobierno

Insiste en una reforma para lograr equilibrio

Monto de presupuesto, responsabilidad del Legislativo, señala el Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en una reforma al poder judicial para que los ministros, jueces y magistrados sean electos por los ciudadanos, luego de descartar que presiones del Poder Judicial puedan desestabilizar a su gobierno.

“El mejor método para limpiar y purificar la vida pública es el método democrático”, declaró el mandatario en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, donde insistió en que los problemas estructurales del Poder Judicial “no se van a resolver milagrosamente”, pero opinó que un primer paso sería que los ministros, jueces y magistrados, “no le deban a ni ningún político el cargo, o a los líderes de los partidos, o incluso al Presidente, que le deban el cargo al pueblo para que defiendan al pueblo”.

López Obrador fue cuestionado sobre si observa presiones del Poder Judicial que podría causar inestabilidad en la 4T. “No, no creo”, respondió. “Estamos viviendo un momento estelar y hay como nunca libertades, se está ejerciendo lo que es una verdadera democracia, división, equilibrio entre los poderes, ya no es el tiempo de antes”, agregó.

El Presidente expresó críticas a las escuelas de derecho y al desempeño de despachos de abogados y otros integrantes del aparato judicial, pues dijo que “no hay ninguna resolución en favor del pueblo, siempre han estado ahí de tapadera”.

Opinó que los ministros, jueces, magistrados y abogados deben ocuparse “de la justicia, de los asuntos que tienen que ver con la gente, que se ocupen de que no haya en las cárceles inocentes, que se ocupen de que nadie esté ahí por consigna, que no haya presos políticos, que no haya gente en las cárceles sin sentencia durante 20, 30 años, que se ocupen de que funcione muy bien la defensoría de oficio, para que no sea nada más los despachos de abogados que cobran por hora los que los están visitando constantemente y que están en las antesalas de sus oficinas, mientras los abogados de los pobres nunca son recibidos”.

“Por eso sostenemos que es necesaria una reforma, porque no sólo son los ministros, son magistrados, son jueces, y yo diría que es también la academia, son las escuelas de derecho, es la abogacía, es una revisión que se tiene que hacer en lo estructural, pero hay que comenzar por algo y pienso que quien puede ayudar a purificar al poder Judicial es el pueblo”, añadió.

Ante un exhorto de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados para que se apegue a sus atribuciones en lo relacionado con el presupuesto del Poder Judicial, el mandatario enfatizó que el Ejecutivo no tienen ninguna facultad para modificar el presupuesto de los Poderes Judicial y Legislativo, ni de los órganos autónomos constitucionales, como el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Yo no tengo facultad para modificar el presupuesto, ni del Poder Judicial, ni del Legislativo. El Ejecutivo no tiene facultad para hacerlo”, reiteró. “Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados”, subrayó al insistir en que él recibe la propuesta presupuestal del Poder Judicial y la envía tal cual a los diputados.

AMLO realizará recorrido de supervisión del tren Transístmico

El próximo 17 de septiembre el presidente López Obrador realizará un recorrido de supervisión del Tren Transístmico desde Salina Cruz a Coatzacoalcos. La organización de este recorrido corresponde a la Secretaría de Marina que está a cargo del proyecto, por lo que no dio a conocer detalles sobre los invitados y si en esta ocasión habría cobertura mediática.

López Obrador se refirió también al trayecto que realizó este pasado fin de semana en el Tren Maya, destacando que aún faltan algunos detalles como soldadura en las vías, que utiliza un material especial, por lo que no puede ahora desarrollar todo el potencial de velocidad que alcanza los 160 kilómetros por hora.

“El tren sale de la fábrica, tiene un equipo moderno, todo automatizado. Ante cualquier falla se apaga porque está en periodo de prueba. Es un proceso. Está la gente de todas partes de Alstom. Es un tren bellísimo, moderno, como lo merece el pueblo de México”, dijo el mandatario.