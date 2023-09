“Ebrard es libre de tomar la decisión que mejor le parezca”, afirma AMLO

Difiere sobre quejas del proceso morenista

Yo tengo que hacer valer lo que sostuve, porque los compromisos se cumplen, afirma

Luego de los resultados del proceso interno de Morena para seleccionar a su candidato presidencial, donde resultó ganadora Clauadia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su mañanera que Marcelo Ebrard es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente, pero no está de acuerdo en que se reponga el proceso interno porque “es muy claro el resultado y fue completamente transparente”.

“Hay que esperar lo que decida Marcelo Ebrard, lo estimamos mucho, es nuestro compañero, nuestro amigo, pero es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente (…) Como él comprenderá (Marcelo), yo tengo que hacer valer lo que sostuve porque los compromisos se cumplen”, dijo.

El primer mandatario afirmó que Marcelo es una buena persona, dirigente y servidor público y su amigo, pero confió en que el excanciller apoye y se continúe la transformación, poniendo por delante el interés superior y pensando en el pueblo.

El Presidente explicó que entre los aspirantes de Morena se estableció y “todos estuvieron de acuerdo”, que quien quedará en segundo lugar tenía derecho de participar en el gabinete o ser dirigente del movimiento de transformación en el grupo de Morena y los aliados en el Senado de la República.

Dijo que los dirigentes de Morena apoyaron a Claudia Sheinbaum y dijo que ella ayer afirmó que las puertas estaban abiertas y no se iban a cerrar a nadie.

López Obrador recalcó que no está de acuerdo en que se reponga el proceso de Morena porque es muy claro el resultado y fue completamente transparente. “No hubo inclinación de la balanza a favor de nadie, tengo principios, ideales, no tengo un doble discurso”, sostuvo.

López Obrador dijo que está muy contento porque hay relevo generacional. “Conozco a Claudia muy bien, estoy muy tranquilo porque sé que va a haber continuidad con cambio, es una garantía para que se le dé continuidad a la transformación, es una mujer honesta, con principios, con ideales, muy preparada y con experiencia”, aseveró.

“Si Ebrard decide ser independiente

podría mandar a Xóchitl al tercer lugar”

En el caso de que Marcelo Ebrard decida ser candidato independiente para la elección presidencial de 2024, López Obrador aseguró que esto le afectaría a quienes “se están frotando las manos”, pues aseguró que el ex canciller “tiene más jale” en las clases medias, por lo que sin mencionar a Xóchitl Gálvez, eventual candidata de oposición para 2024, aseguró que la podría mandar a un tercer lugar o cuarto lugar.

Ante la pregunta de que si ¿Marcelo debe de ignorar el canto de las sirenas?”, el mandatario contestó: “Vamos a esperarnos, no hay que adelantar nada hay que esperar. ¿Quiénes se están frotando las manos? Fíjense lo inexpertos que son, por eso digo, sostengo que la política es un oficio, no cualquiera porque todo mundo se siente político, no, es un oficio”.

Aplaude AMLO orden de juez de EU

para quitar muro de boyas del Río Bravo

Tras el fallo de un juez estadunidense con sede en Austin, donde dio un plazo de nueve días al gobierno de Abbott para retirar la barrera flotante que instaló en julio en el cauce del río fronterizo para impedir el paso de migrantes desde México, el presidente López Obrador expresó que es una buena noticia.

López Obrador agradeció al gobierno de Joe Biden por haber denunciado al gobierno de Texas y al juez por haber resuelto su remoción y declaró que las boyas fueron colocadas “de manera arbitraria y violatoria de nuestra soberanía” por el gobierno de Abbott.

“Tengo que agradecerle mucho a las autoridades de Estados Unidos y a la fiscalía, que fue la que presentó esta denuncia, y al juez que resolvió que se retiren a más tardar el 15 de septiembre las boyas del río Bravo”, dijo el mandatario.