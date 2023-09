La cuauhtemiña

Precios y desprecios

Freddy Sánchez

Si Harfuch es el candidato de Claudia Sheinbaum para la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México y la aludida fue la candidata de AMLO para ganar la contienda interna de Morena como aspirante presidencial, qué pueden esperar otros aspirantes para el mismo cargo con apoyo morenista.

Dos casos conviene resaltar: el de Ricardo Monreal y Cuauhtémoc Blanco.

En relación con el primero, fue del dominio público su intención de buscar la candidatura de Morena para llegar al gobierno de la capital del país, pero sus afanes cambiaron después de que tuvo la misma voluntad de competir por la presidencia y las circunstancias se lo impidieron.

A diferencia del ex futbolista que no se sabe bien a bien si mantendrá su afán de competir por el puesto en mención, pero dijo que lo haría y hasta ahora sus aspiraciones políticas han sido cobijadas por esos favores que permiten alcanzar el éxito en lo que alguien con “buen padrino” se proponga.

El caso de Ricardo Monreal ha sido distinto puesto que primero con la candidatura presidencial y ahora la de la Ciudad de México, sus planes tuvieron que modificarse porque una vez más parecen haber quedado ensombrecidos por factores circunstanciales.

Y es que el jefe de la policía que decidió renunciar a su empleo para contener en la interna de Morena, según se ha dicho es el favorito de la favorita del Presidente.

Así las cosas, el que podría tener mayor respaldo para asumir la candidatura lógicamente es Harfuch, si Claudia aboga por él ante el presidente y lo convence de que le pida a Monreal que apoye lo que de ahora en adelante la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México considere conveniente para fortalecer su candidatura con otros candidatos afines a sus miras electorales.

En ese sentido pues, el senador Monreal estaría repitiendo la historia de esa clase de competidores que siempre están en las grandes competencias, pero a la mera hora algo se interpone y no logran llegar a la meta. O bien por haber decidido dejar a un lado “sueños imposibles” para no perjudicar sus propios intereses obstinándose en conseguir lo que sus circunstancias personales no le permiten tener a su alcance.

El caso es que por ahora la candidatura del partido en el poder para el gobierno de la ciudad sigue siendo un asunto por resolver y a los que se han apuntado para la contienda como algunos suelen decir no hay porque descartarlos en tanto no se dé ningún descarte.

Y justo por esa razón la posibilidad de que Cuauhtémoc Blanco logre dicha candidatura depende de los arreglos que puedan darse entre quienes están cerca de Andrés Manuel y gozan de su confianza para opinar en estos casos, aunque obviamente “lo que diga mi dedito” como diría el presidente será lo que a fin de cuentas se haga con respecto a quien sea o no candidato de Morena al gobierno del otrora Distrito Federal.

En el ánimo social es probable que Harfuch a quien se le atribuye un buen desempeño en el cargo de jefe policiaco, (contradiciendo aquellas voces que lo señalan como protector de ciertos grupos de la delincuencia organizada), sea en las actuales circunstancias un prospecto difícil de vencer en la contienda interna de Morena.

Sin Monreal como aspirante al gobierno capitalino probablemente facilitará la nominación del ex jefe de la policía. Aunque desde luego cualquier intento por buscar la representación electoral de un partido político para buscar algún cargo tiene reservadas sus sorpresas como lo podría ser que Cuauhtémoc Blanco pudiera burlar a Harfuch con una maniobra semejante a su famosa cuauhtemiña.

