CDMX: García Harfuch contra Taboada

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Estamos envueltos en el proceso electoral de 2024. Los partidos políticos, en la joya más valiosa del proceso electoral, la Ciudad de México, empiezan a definir a los precandidatos y, luego, los procedimientos para seleccionar a los candidatos a 9 gubernaturas.

Tanto la oposición, con Xóchitl Gálvez, como el oficialismo con Claudia Sheinbaum, van al siguiente nivel. Las negociaciones para que, en caso de ganar los comicios, puedan darle entrada a decenas de miles de simpatizantes de ambas facciones, que quieren encontrar refugio y trabajo en cualquier de los niveles de gobierno

De las nueve gubernaturas, sobresale por la importancia de su presupuesto y como semillero de votos, la Ciudad de México. Las cartas están echadas en favor de Omar García Harfuch, ex jefe de la policía capitalina y el mejor posicionado en las encuestas. Claro, con la bandera de Morena y en la misma franquicia está Clara Brugada, quien tiene el apoyo de la alcaldía citadina más importante, Iztapalapa.

Sin embargo, las cartas están echadas. Claudia apoya a Omar, por razones obvias, y éste se perfila a la silla más importante del Palacio del Ayuntamiento, en el Zócalo de la Ciudad de México. Todo hace indicar que él será el candidato y, muy posiblemente, gobernador. Claro, la elección no es fácil para el nieto de Marcelino García Barragán, ex secretario de Defensa en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz e hijo de Javier García Paniagua, ex presidente del PRI.

Las preferencias tienen una ligera inclinación hacia Morena mientras que, si tomamos en cuenta la repartición geográfica de los votos y preferencias, al poniente se vería un triunfo del frente opositor.

Omar es un personaje carismático, discreto, cualidades que sean apreciadas en el mundo político y, en especial, para la jefa de Gobierno, con licencia, Claudia Sheinbaum, quien aglutina las fuerzas vivas del morenismo a su alrededor.

Al mismo tiempo, desde el principal despacho de Palacio Nacional, no ven mal a García Harfuch. Por ello, son falsos los rumores en el sentido que el también hijo de María Sorté, tendría un veto.

Mario Delgado busca la jefatura de gobierno, pero no le alcanzan las encuestas. Lo mismo le pasa a Ricardo Monreal, quienes son superados por Brugada, alcaldesa en Iztapalapa, el municipio más poblado del país, un semillero de votos para Morena, y con el presupuesto más importante de la capital del país.

Se menciona que el premio de consolación por su disciplina para el senador con licencia Ricardo Monreal, puede hacer la candidatura de la ciudad, ya que es el arquitecto que podría unir tanto a las clases medias capitalinas, como los menos favorecidos económicamente, ubicados al oriente de la capital.

También está Mario Delgado, quien luego de hacer su trabajo en el liderazgo de Morena, podría obtener un premio de consolación que es nada despreciable por la cantidad de recursos económicos que se maneja.

Sin embargo, los altos mandos de Morena, que no es precisamente Mario Delgado, estiman que irán por las gubernaturas y buscarán atraer más votos en todo el país, incluso en las entidades donde pudieran perder las gubernaturas.

En la casa del frente, en el frente opositor, Santiago Taboada y Adrián Rubalcaba, del PAN y el PRI respectivamente, se encuentran con el mismo porcentaje de predicciones en el proceso de 2024. Si se toman en cuenta los resultados de 2021, en donde números brutos ganó la oposición al oficialismo, podrían obtener cualquiera de los dos el triunfo en 2024.

