Seguirá la ayuda a Cuba en todo lo que se pueda, incluido el petróleo: AMLO

Niega algún conflicto con EU por embargo económico

Si eso es ser comunista, populista, que me apunten en la lista, señala

Ante cuestionamientos por la venta de crudo por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) al gobierno de Cuba, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó en su mañanera que esto haya causado problemas con la administración de Joe Biden.

“En todo lo que podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer, para que no les quede ninguna duda, incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba, y no pedimos permiso a ningún gobierno extranjero porque somos un pueblo soberano y libre”, señaló el Presidente a pregunta expresa.

Aseveró que el gobierno de Estados Unidos, en particular ahora la administración Biden, “son muy respetuosos con nosotros”, por lo que negó que se dé alguna diferencia o complicación en las relaciones por este apoyo a la nación caribeña.

“Si nos dicen: ‘Véndanos petróleo porque no tenemos cómo adquirirlo’, claro que sí; cuando les pedimos nosotros: ‘Ayúdennos porque no tenemos médicos especialistas…’, incluso cuando la pandemia, vinieron médicos y están trabajando médicos cubanos especialistas en nuestro país y les agradecemos mucho, y nosotros somos partidarios de la fraternidad universal”.

El jefe del Ejecutivo federal destacó que esta posición hace que su administración sea diferente a gobiernos del pasado.

“Y me llena de orgullo que seamos distintos a los conservadores, no podemos ser iguales. Yo respeto a los que piensan de otra manera, nosotros llegamos aquí con un movimiento a favor de la justicia y del humanismo; los que estaban aquí, no todos desde luego, pero los mandones, los que buscaban siempre era el lucro, el provecho personal, lo que les interesaba era el dinero; su dios verdadero es el dinero; nosotros lo que queremos es la fraternidad, queremos la justicia y somos solidarios con todos los pueblos. Y si eso es ser comunista, populista, que me apunten en la lista”.

Faltan 60 días para la inauguración del Tren Maya

En un video transmitido en la conferencia desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que faltan 60 días para la inauguración del Tren Maya

Al presentar los avances del proyecto, en particular el Tramo 4 -el que mayor adelanto tiene-, el general Óscar David Lozano Águila, director general de la empresa Tren Maya, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, señaló que en este trayecto que corre de Izamal a Cancún se tiene un 100 por ciento de avance en la vía terminada. Una distancia de 239 kilómetros, con vía doble, es decir 478, ya está totalmente colocada, y atraviesan nueve municipios de Yucatán y Cancún, y ahora se encuentran en trabajo de nivelación.

La ruta está ya en operación. En dos ocasiones el propio mandatario, acompañado de empresarios e integrantes de su gabinete han recorrido ya este tramo a bordo del tren para realizar pruebas sobre el convoy.

El general Lozano Águila refirió que también están ya en operación 33 pasos vehiculares y puentes de los 35.

Por su parte, Guadalupe Phillips Margain, directora general de Empresas ICA, encargadas de este tramo 4, indicó que además que la vía está totalmente colocada, al igual que los tres distribuidores viales.

En las cinco estaciones que se ubicarán a lo largo de este tramo, indicó, se tiene un avance general de 81 por ciento. Y si bien cada una presenta un adelanto distinto, ya se han terminado los andenes de las cinco, mientras que tres están levantadas totalmente y se trabaja para hacerlo en las dos restantes.