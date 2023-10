México concluye repatriación de personas atrapadas en Israel

Fueron rescatados 721 connacionales

Con la repatriación de otros 275 connacionales de Israel, que regresaron la madrugada de este martes en dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana a la base militar de Santa Lucía, México concluyó la misión de rescate de 721 personas que desearon salir de la zona del conflicto bélico. A las 2:30 de la mañana de este martes arribó el vuelo 3528 de la Fuerza Aérea Mexicana a la base militar de Santa Lucía con 137 pasajeros, mientras que 11 minutos después aterrizó el vuelo 2537 con 138 mexicanos más.

Los familiares de las 275 personas repatriadas esperaron por más de dos horas la llegada de los aviones, pero tan pronto comenzaron a descender de la aeronave las muestras de cariño comenzaron a hacerse presentes.

Alrededor de las 3 de la mañana, los mexicanos repatriados comenzaron los procesos migratorios para ingresar legalmente al país tras más de una semana de estar en medio del conflicto armado.

Los recién llegados agradecieron la agilidad del gobierno mexicano para coordinar su regreso.

Entre los repatriados se encontraba la actriz Ximena Orozco, quien señaló que pese no tener en primera instancia la ayuda mexicana, la cancillería le permitió regresar con toda su familia a México.

“Al principio busqué ayuda de México y no recibí mucha porque me decían que mi esposo no podía viajar conmigo y obviamente yo iba a viajar sola. Después nos ayudaron para que él pudiera venir y por eso decidí volver”, explicó.

Para los mexicanos que no fueron recibidos por sus familiares, la Secretaría de la Defensa Nacional preparó viajes en camión a diversos puntos estratégicos de la ciudad como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y zonas como Polanco o Santa Fe, para que los recién llegados puedan trasladarse a su lugar de destino.

Confirma AMLO que se buscan contactos

para lograr la liberación de mexicanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este martes que su gobierno está buscando tener contacto “con todos los gobiernos y organizaciones” para conseguir la liberación de Ilana Gritzewsky y Orión Hernández, los dos connacionales que han sido retenidos como rehenes por la organización extremista Hamas durante del conflicto con Israel.

Rechazó entrar en detalles respecto a las gestiones que realiza su administración pues dijo que estas requieren sigilo, ya que la prioridad es salvar la vida de los connacionales.

“Estamos ayudando y tenemos comunicación con las familias. Estamos haciendo labor con todos los gobiernos y organizaciones, porque queremos salvar las vidas de estas dos personas, pero estamos hablando con todos, no solo con una parte. Incluso, no tenemos nada todavía en firme, estamos haciendo trabajo, que requiere también, en este caso, de sigilo y actuar con mucha responsabilidad, porque lo que queremos es salvar sus vidas”, respondió el tabasqueño ante la pregunta sobre el paradero de Ilana Gritzewsky y Orión Hernández Rodeux.