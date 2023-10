“Otis”, como instrumento político

Desde el portal

Ángel Soriano

El devastador huracán “Otis” que dejó cuando menos 27 muertos en Acapulco golpeó el puerto en cuestión de horas, sin que ninguno de los tres niveles de gobierno -municipio, estado y Federación-, a través de sus mecanismos de protección civil advirtieron los graves riesgos a los lugareños y visitantes, que tampoco advirtieron sus fatales consecuencias.

Cuando menos cien mil turistas disfrutaban el bello puerto y si bien no fueron alertados, tampoco ellos conocían la magnitud del desastre en puerta. Y aún conociendo los riesgos, era imposible evacuar a cuando menos a miles de paseantes y residentes para protegerlos ¿y cual era o sería el lugar seguro si arrasó con toda la costa guerrerense?.

Del fenómeno natural que se transformó en minutos nadie sabía nada porque todo fue tan rápido que sorprendió a todos; por eso son fenómenos naturales y aun con la vigencia del Fonden o de las fuerzas de seguridad del país e internacionales, nada podía detener el devastador Otis que dejó una estela de tragedia en Acapulco. Si los afectados y los mecanismos de prevención ignoraban todo, ¿cómo pudo evitarse la tragedia?

Lo lamentables es que, además de las desgracias por la pérdida de vidas humanas y cuantiosos daños materiales, se utilice el meteoro con fines políticos y si el Presidente fue por carretera ahora dicen que porqué no fue en helicóptero, y si hubiese usado helicóptero le hubiesen pedido que se enlodara los zapatos; si llegaba en huracán porque no por tierra. Es decir, el propósito es dañar más. Hoy, por tierra y por aire, evacúan la zona ¿con qué tiempo se pudo realizar antes?

TURBULENCIAS

La casa de La Bandida ahora en el Jorge Negrete

La obra de teatro “La casa de La Bandida” del escritor José Luis Montañez, que incursionó con éxito en Ciudad Satélite, en el Estado de México y en Coyoacán, ahora será presentada en el teatro Jorge Negrete de la colonia San Rafael de la CDMX los sábados 4,11,18 y 25 de noviembre y el 2 de diciembre a las 18 y 20:30 horas, y en el que destacados periodistas alternarán con actores de reconocido prestigio para presentar la comedida político-musical que abordará los temas más relevantes del país. Es una nueva oportunidad para conocer el nuevo estilo de hacer teatro en México, como es realmente la política: puro teatro… La ausencia de seguidores de Claudia Sheinbaum en el Estadio Azul de la alcaldía Benito Juárez recuerda lo que le ocurrió en el mismo lugar a la ex candidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota: los asistentes se retiraron antes de que iniciara su mensaje y el recinto quedó vacío en cuestión de minutos, lo que fue interpretado como un claro mensaje de su derrota. Se le retiró el apoyo que nunca tuvo de la Presidencia y aunque ahora las cosas son diferentes, la realidad demuestra que la fuerza real de un candidato o candidata proviene de quien tiene el poder. Y en la CDMX el poder capitalino siempre ha estado en manos de Morena… Alejandro Nassar Piñeiro, que fungió como secretario particular del gobernador Alejandro Murat, semanas antes de que éste dejara el poder, adquirió una vieja casona en el barrio de Jalatlaco para instalar la Notaría que le dejaría su jefe y aprovechó su estancia en el poder para apoderarse de tres cajones de estacionamiento frente a sus nuevas y lujosas oficinas, en una calle estrecha y en una zona con intenso tráfico. Los vecinos protestaron y le quitaron dos cajones de estacionamiento, ahora están por quitarle la Notaría, igual que a otros profesionales beneficiados por Murat, como una demostración de que el poder no es eterno ni para servirse de él. La sociedad aplaude estas medidas para frenar abusos de “poderosos”.

