Laura Pausini entregará sus bellas “Almas Paralelas”

El 16 de marzo de 2024 en la Arena Ciudad de México

Su nuevo álbum ya está disponible a nivel mundial en todas las plataformas digitales

Asael Grande

Almas Paralelas, es el título del nuevo álbum de Laura Pausini, que ya está disponible a nivel mundial en todas las plataformas digitales, y en formatos físicos (CD estándar, deluxe y vinilo doble).

Cinco años después de su último álbum de estudio “Hazte sentir”, que salió a la luz en marzo de 2018, la artista italiana más galardonada del mundo está lista para presentar al público su nuevo proyecto discográfico internacional, firmado por Warner Music: “estoy presentando mi nuevo disco, que se titula, Almas Paralelas —dice—, Pausini, en videoconferencia- es mi doceavo álbum inédito, en italiano, y mi álbum décimo primero en español; ha pasado mucho tiempo, y hemos pasado muchas horas con nuestros pensamientos durante la pandemia, y luego se volvieron a abrir las puertas, y todos nos hemos convertido en almas paralelas”.

A esto añade que “todos estamos más distantes y no nos damos cuenta, porque vivimos en un momento histórico en donde lo más importante ya no es distinguirnos del grupo, sino seguir patrones y modalidades, y lo más peligroso es que tenemos miedo a ser excluidos en una época agitada, y yo me pregunté cómo sobrevivir a esta realidad, yo que siempre experimento el cambio de una manera muy dramática, y tenía que enfrentar, entender, mientras encontraba canciones para componer este álbum conceptual, y empecé a darme cuenta de que teníamos que mirarnos a nosotros mismos desde afuera, como si me estuviese viendo desde arriba, este disco trata sobre las almas, y lo asocio con la palabra paralelo, cada uno va por su propio camino, aunque estemos en los mismos lugares todos los días, es un disco con el que me gustaría animar al oyente a escucharse y respetarse más”.

En un mundo de indiferencia y juicios apresurados, Laura elige el camino del respeto y la empatía, y promete mostrar una vez más su deseo de ser una mujer fuerte, pero con sus propias preocupaciones y dudas, coherente consigo misma y con su camino, ella que en cada paso nunca ha dejado de cuestionarse a sí misma: “este disco celebra el derecho a la individualidad de los seres humanos como ciudadanos que habitan el mundo; la pandemia nos obligó a escuchar nuestros propios pensamientos y preguntas, hasta que volvimos a la vida, sin ser quienes éramos antes, todos nos convertimos en Almas paralelas, pongo la individualidad y su derecho a ser respetada, en el centro. Y así nació el hilo que une las pistas de mi álbum”.

El álbum “Almas Paralelas” lo conforman 16 nuevas canciones, incluyendo sus dos recientes sencillos ‘Un buen inicio y ‘Durar‘. Junto a su lanzamiento en formato digital, el disco se lanza en varias ediciones físicas: CD estándar (incluye libreto de 24 páginas), edición deluxe (incluye los dos CDs con las versiones en español e italiano más un bonus CD con 6 pistas extra y 20 tarjetas con fotos y letras de las canciones), y edición doble vinilo

Una semana antes de comenzar su gira (que llegará los días 16 de marzo de 2024 a Ciudad de México, Arena Ciudad de México; y el 18 de marzo de 2024, Arena Monterrey, Mty.) Laura Pausini se reunirá con los miembros muy leales de su Club de Fans Oficial (LAURA4U Laura Pausini Official Fan Club) durante una fiesta especial que se llevará a cabo el 2 de diciembre en el Estadio de Rimini.

El evento lleva el título Launatici, inspirado en el sencillo ‘El primer paso en la luna’: “tengo ganas de regresar a México, nací en Italia, pero me siento también muy mexicana; tenemos los mismos colores, sólo nos diferencia un águila”, finalizó, Pausini.

