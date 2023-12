Buscan fuero

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

El fuero constitucional continúa siendo una poderosa arma de defensa de los políticos que acarrean algún tipo de problema o se sienten perseguidos por el largo brazo de la ley, por denuncias fundadas o infundadas.

Son personajes, la mayor parte de ellos polémicos, otros más son abusivos y los hay también canallas y corruptos.

No todos caben en el mismo saco, pero la búsqueda de fuero los iguala, mientras que otros buscan que en el cambio de gobierno sea uno o una militante de su partido quien lo sustituya.

Refrescarse con una candidatura al Senado por seis años o una diputación por tres, los reconforta y los hace albergar ilusiones para un futuro promisorio.

Saben que no son monedita de oro, para caerle bien a todos y algunos carecen de carisma y han sido objetados en su paso por la administración pública o por los cargos de elección popular.

Con algunas pequeñas excepciones los buscadores de fueron no han sido acusados o denunciados públicamente o ante las autoridades, pero buscan exactamente eso, que no lo hagan en el próximo sexenio que inicia el primero de octubre del año próximo.

Las vacantes en el Congreso de la Unión no parecen ser tantas, ya que la mayor parte de los personajes emproblemados prefieren la comodidad de una candidatura plurinominal, tal como acontece con Ricardo Anaya, el excandidato presidencial, quien se encuentra asilado en Estados Unidos, ante el riesgo de ser llamado a declarar.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, tendrá que conformarse con una diputación, ya que no fue incluido en la lista de candidatos plurinominales al Senado y no piensa competir por mayoría, ya que podría ser detenido.

Quien sí busca una candidatura al Senado de la República por la vía directa es Santiago Nieto, encargado de la procuraduría en Hidalgo, quien piensa competir por Querétaro. Nieto sabe que tiene muchos malquerientes entre los que arribarán al poder en caso de que ganara Claudia Sheinbaum y prefiere blindarse.

Hugo López-Gatell es un personaje cercano al entorno presidencial, pero que fuera de él es detestado dentro y fuera del partido en que milita. López-Gatell es de los que requiere mayor blindaje- pues algunas de las denuncias en su contra podrían ser activadas en la próxima administración federal. Su actuación durante la pandemia y dentro del sector salud son objetadas.

Ricardo Mejía ex candidato del PT al gobierno de Coahuila, es otro que buscará blindarse con una diputación o senaduría, por aquello de las dudas, pues su accionar molestó a muchos políticos encumbrados.

Ulises Bravo, dirigente de Morena en Morelos y hermano del gobernador, está denunciado como violentador por su esposa, por lo que busca un fuero.

Los gobernadores de Morelos y Veracruz, Cuauhtémoc Blanco y Cuitláhuac García, respectivamente, se adentran en el respaldo a las candidatas de Morena al gobierno estatal, pues en el caso de no ganar, tendrán graves conflictos. Ellos tendrían que pedir licencia para blindarse con una candidatura.

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, es otra figura polémica que buscará como blindarse (se dice que lo haría con el respaldo de MC), pues los partidos que la nominaron al cargo que ostenta ya no la apoyarán para ningún otro cargo en 2024.

Hay otros que prefieren mantener un perfil bajo, no asomándose, ante el riesgo de ser investigados, pues en los temas de salud, Pemex y Segalmex, hay muchas interrogantes que deberán ser aclaradas.

Cada vez que puede, el presidente López Obrador anuncia con júbilo que se terminaron las masacres en México, que son cosas del pasado y la realidad lo desmiente. La madrugada del domingo 17 doce jóvenes fueron masacrados en Guanajuato, sitio de muchos otros crímenes masivos. Y el ocho de diciembre en el sur del Estado de México, 11 sujetos de la delincuencia organizada fueron ejecutados por la población, ante la pasividad de las autoridades por responder a sus denuncias… Contrario a lo que opinan algunos, Ignacio Mier, aspirante al senado por Puebla es bien visto como precandidato, como dan cuenta los saludos que recibió durante su desayuno en La Noria.

