“Que el INE saque a AMLO de la elección”, pide Xóchitl Gálvez

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

El jueves venidero termina la engañosa etapa de la llamada precampaña y empieza una todavía más oscura fase denominada intercampaña, el cual nadie sabe lo que se puede o no hacer, pero que seguramente el árbitro (el Instituto Nacional Electoral o INE) permitirá toda clase de excesos, como ya ha ocurrido.

Seguramente el único (o el más) feliz con esta situación será el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue el primero en violas las leyes electorales, al abrir el proceso para nominar al candidato(a) presidencial del oficialismo con dos años de anticipación.

Apenas concluido el proceso electoral intermedio, en julio de 2021, el primer mandatario mencionó a los posiblescandidatos de su partido, Morena, entre los cuales mencionó, obviamente, a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier y Rocío Nahle, con lo cual de hecho abrió el proceso de nominación de candidato(a) presidencial, a pesar de que las elecciones estaban a tres años de distancia.

Como lo han denunciado diversas instituciones y personas -entre ellas el frustrado aspirante Marcelo Ebrard– desde entonces empezó el proceso para postular a la que resultó la “corcholata” favorita, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheibaum Pardo, la que empezó a moverse por toda la República y como destacaron los quejosos, con recursos que salieron de las arcas oficiales.

La primera señal fue la “aparición” de cientos o, tal vez, miles de espectaculares por todas las carreteras y avenidas de las principales ciudades del país, con la imagen de la entonces mandataria capitalina y la leyenda “Es Claudia”. En las filas del oficialismo ese apenas disfrazado inicio de campaña, se definió casi como un “milagro”, pues aparecieron en forma espontánea o costeados por simpatizantes tan desinteresados que pidieron no se diera a conocer su identidad

Bueno, pero eso es historia. La realidad es que desde entonces se inició la campaña electoral del partido oficial, en contravención de las leyes electorales que, por presiones de la entonces oposición, de la que López Obrador fue personaje destacado, obligó a limitar la duración de la campaña Presidencial, por considerar que había ventaja desleal del entonces partido oficial, el PRI.

Aunque López Obrador repite casi diariamente que “no son iguales”, la candidata (oficialmente pre–candidata) Sheinbaum Pardo ha tenido no meses, sino años, para hacer pre–campaña por todos los rumbos del país.

Mientras tanto, los organismos supuestamente encargados de hacer que se respeten las normas que regulan los procesos electorales se han mantenido omisos o, cuando más, intentan aparentar energía y han emitido algunas disposiciones “regulatorias”, que nadie atiende, pues también la oposición optó por adelantar su proceso de nominación y el resultado es que su abanderada, Xóchitl Gálvez, ya está también en campaña.

Esta actitud de los organismos reguladores de los procesos electorales, el INE y el Tribunal Electoral (TEPJF) se debe a la llegada en puestos directivos de apenas disimulados simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación.

Otra institución que supuestamente es responsable de perseguir irregularidades, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, encabezada por uno de los más allegados al presidente López Obrador, su ex secretario de Gobierno en el entonces DF, José Agustín Ortiz Pinchetti, también se mantiene inactiva bajo el supuesto de que no puede intervenir si no hay denuncias. Esto a pesar de las protestas de la frustrada “corcholata”, el ex secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, y más recientemente las revelaciones de la exdirectora de la agencia oficial Notimex, Sanjuana Martínez.

Con todo, el proceso avanza y el jueves (oficialmente) termina la fase de precampañas, fase en la que los partidos deben definir a sus candidatos a cargos federales, desde hace tiempo ya tienen listos a prácticamente todos los que serán sus abanderados.

De acuerdo con el calendario que publica el INE en su portal de Internet, las campañas presidenciales se iniciarán, nuevamente de manera oficial, empezarán hasta el 1 de marzo.

Es decir, falta todavía mes y medio. Por eso sería conveniente que alguien –no es necesario que sean el INE o el IFE, ni mucho menos la “carnal” Fiscalía en Delitos Electorales– les informe a las precandidatas Sheinbaum y Gálvez, así como al recién llegado Jorge Álvarez, de MC, y a los partidos y organizaciones que los respaldan que, todavía, no son legales las campañas.

También sería conveniente que una declaración semejante llegara a Palacio Nacional y a la Macroplaza de Monterrey para recordarles al presidente López Obrador y al gobernador Samuel García que, en su calidad de funcionarios públicos, no pueden ni deben hacer campaña a favor de ningún candidato.

Contra las críticas, Xóchitl Gálvez cerró precampaña con mitin multitudinario

En este ambiente de permisividad más allá de lo que disponen las leyes, la precandidata de oposición, Xóchitl Gálvez, cerró ayer la etapa de precampaña con un mitin multitudinario en la que se supone debería ser la plaza fuerte de su contendiente oficialista Claudia Sheinbaum.

En su discurso, la abanderada del frente ahora denominado Fuerza y Corazón por México exigió al INE y al Tribunal Electoral, sacar al inquilino de Palacio Nacional y a los gobernadores de Morena de la elección y les demandó garantizar voto libre y elecciones limpias.

Como supuestamente su mensaje debe estar dirigido únicamente a militantes y seguidores de los partidos que la postulan, la política hidalguense pidió a los panistas su mística democrática para la campaña, a los priistas su experiencia y conocimiento y a los perredistas su vocación de justicia social.

Ante una Arena Ciudad de México con lleno total, la precandidata de Fuerza y Corazón por México retó a la oficialista Claudia Sheinbaum a que, si se lo permiten, “nos vemos en los debates”. Esto, por considerar que la precandidata de Morena y rémoras tiene un origen de privilegios y de vivir del presupuesto por lo que no sabe cómo crear un solo empleo para sacar a la gente de la pobreza.

La también senadora con licencia y virtual candidata presidencial de oposición mencionó que hay gente, empresarios, intelectuales que le temen al presidente porque es muy poderoso y sin escrúpulos, pero destacó que, en lo personal, «señor presidente no le tengo miedo, porque no hay presidente más grande que el pueblo de México».

El PRI insiste en construir gobiernos de coalición

El gobierno de coalición es una aspiración realista para 2024 y al postularlo en su plataforma electoral, el Partido Revolucionario Institucional ha dado un paso decisivo para cambiar el presente de México, basado en el interés nacional y el fortalecimiento de la democracia mexicana, afirmó Alejandro Moreno, presidente del tricolor.

Moreno argumentó que con la alianza Fuerza y Corazón por México, el gobierno de coalición es una aspiración realista, porque su precandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, defiende una nación libre, democrática, próspera, con oportunidades y, sobre todo, en paz, mientras el partido en el poder solo puede postular más de lo mismo: violencia, sufrimiento, endeudamiento, pobreza, corrupción, enfermedad, cerrazón y odio.

Dijo que ese ejercicio de acción política colegiada surge, primero, del diálogo democrático al interior del PRI y también con otras fuerzas políticas, así como de la implementación de acuerdos que representan el compromiso mutuo entre los partidos políticos, reforzando los lazos de identidad colectivos y consolidando la legitimidad democrática de la nación.

El presidente del PRI recordó que el Consejo Político Nacional de su instituto político aprobó que en la plataforma electoral federal 2023-2024 la piedra angular del accionar del partido sea la conformación de un gobierno de coalición.

“El gobierno de coalición es la unidad en la diversidad, pero una unidad que no acalla ni aplasta, sino que reconoce a cada parte, potencia sus diferencias y privilegiar los consensos, con el objetivo de garantizar gobernabilidad, responder a una agenda amplia de gobierno y avanzar en los numerosos retos que enfrentan las sociedades complejas del siglo XXI”, destacó el líder del tricolor.

