Riesgo de anulación de elecciones

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Serán las elecciones más violentas

25% del territorio con “focos rojos”

Necesaria protección de electores

Cisen, Sedena, Semar, SSC y SG

Riesgos de gobiernos de coalición

Marko y el acuerdo con Manolo

Sin riesgo la alianza por Presidencia

ABB tecnología contra contaminación

El poder es como un explosivo: o se maneja con cuidado, o estalla

Enrique Tierno Galván (1918-1986) Político e intelectual español

México, en la posrevolución ha vivido momentos graves de violencia electoral. La disputa por el Poder&Dinero que dejan los cargos públicos, verán momentos sin precedente en el proceso electoral que viviremos este año.

No es para menos. Se trata de los comicios más importantes de la historia del país. Más de 20 mil puestos de elección, entre ellos la Presidencia y el Congreso Federal, así como 31 de los 32 Congresos locales, estarán en la boleta del 2 de junio.

Quienes ganen, podrán manejan más de 9 billones de pesos del presupuesto federal. La cantidad más extraordinaria, jamás vista por la burocracia mexicana. Mucho de ese dinero, de acuerdo a las últimas modalidades que ha dejado Andrés Manuel López Obrador, será discrecional, especialmente en el manejo de los llamados programas sociales, que se han convertido en electoreros; para atraer las simpatías del pueblo sobre quienes les dan el dinero que genera el pueblo.

Además de ese dinero, está en juego el poder de decidir sobre la surte de 130 millones de mexicanos.

Es tentador el tener séquitos de miles de personas que atiendan hasta el más superficial capricho; desde un tamal de chipilín, hasta una refinería en el Estado donde nació el “supremo líder”; su “alteza serenísima”.

Tanto Poder&Dinero en manos de un puñado de personas, los hace pelear a sangre y fuego.

Lo hemos visto en anteriores procesos electorales menores. Han asesinado a líderes partidistas, alcaldes electos, candidatos y un numeroso grupo de políticos y líderes sociales.

Estos, son víctimas de caciques o criminales locales, que ven en riesgo sus intereses de sumisión de comunidades enteras, que les generan una millonada. Estos caciques o delincuentes, pueden incurrir en cualquiera de las causales de la nulidad de los comicios, ya sea desde una casilla o un distrito completo.

Se estima que el 25% de los distritos electorales son de “riesgo”, por lo que al acreditarse que por lo menos el 20% de las casillas en la entidad o el país, incurran en la causal de nulidad, o no se instalen, entonces se nulifica el resultado total. Esto afectaría a las elecciones de Presidente, senadores, diputados locales y federales, así como en gobernadores. En el caso de las presidenciales el porcentaje es de 25%

Hay muchos candados para proteger el proceso electoral, pero el riesgo puede existir.

Aunque el INE no cuenta con un mapa de zonas conflictivas, lo debería tener la Secretaría de Gobernación, de Luisa María Alcalde, y compartir la información con las autoridades electorales, así como en especial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Rosa Icela Rodríguez. Claro, que además, las secretarías de Defensa y Marina, así como el Cisen, deben contar con la guía de “focos rojos” de las zonas donde podrían ocurrir problemas graves durante el proceso electoral del próximo 2 de junio.

Sin embargo, esto lo mantienen como secreto de Estado. Se aprecia que no hay interés en generar inquietud entre la ciudadanía, pero es importante que se resguarde desde antes la integridad de los electores.

Por ello, el Ejecutivo debe resguardar la integridad de los electores, así como de los candidatos y los funcionarios electorales. En ello, no se deben regatear recursos económicos ni de fuerzas armadas.

PODEROSOS CABALLEROS

MARKO: Al exhibir el acuerdo entre el PRI y el PAN, para el reparto de posiciones al ganar la alianza la gubernatura de Coahuila, con Manolo Jiménez, sin dar un contexto firme y claro de su origen, dejó pasto seco para el oficialismo. Primero, fue un acuerdo para un gobierno de coalición, en el cual trabajaron los tres partidos. En él quedaba claro que serían las posiciones serían repartidas de acuerdo con el número de votos logrado por cada partido de la coalición. Aquí se aprecia que Manolo, no soltó nada. Eso es lo que calentó al líder panista, Marko Cortés. En la repartición, en nada participó el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien no ve riesgo en la alianza opositora a nivel nacional, ni en las 9 gubernaturas y el resto de los puestos de elección popular en la que participan unidos. Sin embargo, deben quedar claros acuerdos tomados por la coalición Vamos por México, para que no haya dudas. En la casa de enfrente, en Morena, las cosas se manejan verticalmente; López Obrador es el que manda y decide quién se queda con las candidaturas y con las posiciones secundarias. Claro, le dejan una parte a gobernadores y alcaldes que triunfaron. El PVEM y el PT, solo son partidos menores y satélites, que no sirven más que para quitarle votos a la oposición. Así ha quedado escrito en la historia electoral del país.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

Vicente Magaña Country Managing Director ABB México presentó durante el primer día de los Digital Electrification Days 2024 la visión de la empresa para habilitar soluciones en electrificación sustentable. Los próximos años implicarán cambios sustanciales en el funcionamiento del transporte, la operación de las ciudades, nuestras formas de comunicación y por ende, la forma en la que se genera, distribuye y consume energía. Otros sectores, además de la Inteligencia Artificial vivirán un crecimiento acelerado en el sector de la electrificación, son el transporte, los procesos industriales, climatización y operación de edificaciones y la conversión y transmisión de la energía producida por fuentes de corriente directa como paneles fotovoltaicos.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos