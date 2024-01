Claudia Sheinbaum se niega a debatir con Xóchitl Gálvez, porque “no son iguales”

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Si las encuestas acerca de las simpatías que generan las candidatas presidenciales y, efectivamente, la abanderada del oficialismo, Claudia Sheinbaum Pardo, podría ser alcanzada y rebasada por la representante del opositor frente Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, luego de los debates entre ambas organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En ese enfrentamiento, el supuesto tercero en discordia, el nominado por Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Jorge Álvarez Máynez, será un convidado de piedra o, si cumple con la misión que supuestamente le asignó su líder y guía, el fundador del partido, Dante Delgado, se lanzará contra la candidata opositora para preservar la supuesta ventaja de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Todo son suposiciones, pues ante las previsiones de que la senadora con licencia, Xóchitl Gálvez, avasallará a la representante del oficialismo, la inexpresiva Claudia Sheinbaum, también cabe la posibilidad de que ésta última no se presente a los enfrentamientos verbales preparados por el INE, que, según se informó un día antes, serán tres y todos se realizarán en la capital de la República.

Se dice que el primero de los debates no será obligatorio, pero sí los dos restantes, pero en realidad ninguno lo es, pues no se fijaron posibles sanciones si alguno de los candidatos no se presenta a ninguno de los encuentros.

Al respecto, en el portal de Internet del INE aparece, junto a un artículo firmado por el ex consejero electoral Marco Baños, un comentario en el que se advierte:

“Los debates en las elecciones presidenciales constituyen uno de los episodios más interesantes en el desarrollo de las campañas electorales, ya que son el espacio que permiten mostrar a la población y, en especial a las y los electores, las posturas y propuestas de trabajo, alternativas y posibles soluciones sobre los temas que son de la mayor importancia para el bienestar de la población.

“De igual forma, los debates son una confrontación abierta de ideas, de réplica y contrarréplica sobre los temas que son expuestos lo que permite, además, observar la preparación, destreza y temple de las y los candidatos o bien, la falta de preparación de alguna o alguno.

“De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), su máximo órgano de dirección, debe llevar a cabo la organización de debates entre las candidaturas a la Presidencia de la República, los que de conformidad con la ley deben ser dos de manera obligatoria. Para ello, esta instancia determinó la creación de la Comisión Temporal de Debates el pasado 8 de septiembre”.

No habrá debate porque “no somos iguales”: Clouthier

Como se puede deducir de lo expuesto por el especialista en temas electorales, a su conveniencia, los candidatos podrán optar a su conveniencia participar o no en los debates y, como se supone —o eso dicen sus propagandistas— que Sheinbaum lleva amplia ventaja, no concederá a su principal contendiente, la abanderada de Fuerza y Corazón por México, que tiene mucho más chispa para criticar y responder de primera intención.

De hecho, como se le concede ventaja en un enfrentamiento personal, Xóchitl Gálvez incluyó en su mensaje de fin de “precampaña” un reto a la exjefa de Gobierno capitalino para tener un enfrentamiento verbal directo e inclusive señaló como fechas probables este mismo miércoles o, a más tardar, mañana jueves.

“Si ya te dieron permiso, te reto a un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo ¿no? ”, dijo Gálvez en un video que subió a sus redes sociales.

En la red X, Gálvez convocó a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México a debatir sobre seguridad, salud y corrupción, los temas que más le preocupan a la sociedad mexicana.

La “corcholata” consentida del inquilino de Palacio Nacional respondió casi de inmediato que no acepta el enfrentamiento y sentenció en una conferencia de prensa en Durango que “No por mucho provocar, se crece en las encuestas”, con lo cual validó las afirmaciones de su equipo en el sentido de que ella va adelante en los sondeos de opinión.

La ex secretaria de Economía y ex coordinadora de la campaña presidencial de López Obrador, la política sinaloense radicada en Nuevo León, Tatiana Clouthier, en su calidad de coordinadora de los voceros de Sheinbaum, declaró que la candidata de Morena, Partido Verde y PT no debatirá con la precandidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, porque “no son iguales”.

“Y te quieres subir al primer grado poniéndote al tú por tú con Claudia. No son iguales, la neta que no. ¿Y quieres hablar de temas espinosos? Claro que hablemos de temas espinosos. Dinos qué onda con tu casa”, dijo la ex panista convertida en “morena”.

La hija de Manuel Clouthier “Maquío”, candidato presidencial del PAN en 1988, dijo que Xóchitl recibe órdenes, pero no aclaró de quién.

“La verdad me parece inaceptable es que una mujer, una mujer que quiere gobernar un país en donde la mayoría somos mujeres empieza a denostar a otra mujer. La neta es que yo creo que a la que no le dan permiso o por lo menos le indican qué hacer, es a ti”, añadió Tatiana Clouthier.

Así que son muchas las posibilidades de que nos quedemos con las ganas de presenciar un enfrentamiento entre las dos candidatas a las que se conceden más posibilidades de convertirse en la primera presidenta de México.

Al fin, aparece el INE

Luego de un largo periodo en que los consejeros del INE prácticamente han permitido a todos los partidos y sus candidatos violar todas las prohibiciones de hacer campaña antes de los periodos legales, al fin hicieron acto de presencia al responder positivamente a una protesta del PRD por la violación del gobernador de Nuevo León a las prohibiciones de que los funcionarios públicos hagan propaganda para beneficiar a un instituto político en particular.

También el PRI presentó una denuncia en contra de García Sepúlveda, en su calidad de precandidato a la Presidencia de la República, y del partido Movimiento Ciudadano (MC), por la supuesta realización de actos anticipados de campaña y la vulneración al interés superior de la niñez.

Como consecuencia, la Comisión de Quejas del INE ordenó a Samuel García bajar el video en sus redes sociales, donde expresa su apoyo a favor de Jorge Álvarez Máynez como precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, para no afectar la equidad en la contienda electoral.

Esto, como parte de un fallo aprobado por unanimidad de votos que incluye 12 medidas cautelares por la aparente realización de actos anticipados de campaña, la supuesta vulneración a las normas en materia de propaganda electoral para el periodo de precampaña, vulneración al interés superior de la niñez, uso indebido de la pauta y promoción personalizada en el marco del proceso electoral 2024.

Los consejeros también ordenaron a MC retirar un anuncio espectacular en Guadalajara, Jalisco, en el que aparece la imagen del gobernador de Nuevo León, como precandidato del partido, debido a que, desde el pasado 2 de diciembre, Samuel García ya no es precandidato.

En los dos casos se recordó al gobernador que debe ajustar sus acciones a los márgenes de la ley electoral.

En la misma sesión, los consejeros electorales revisaron una denuncia del partido oficial Morena contra Xóchitl, así como contra la gobernadora y el presidente municipal de Chihuahua, así como a los partidos políticos integrantes de la coalición Fuerza y Corazón por México, por el evento celebrado el 20 de noviembre de 2023, en el Poliforum Chihuahua, con motivo del inicio de la precampaña de la denunciada, así como su posterior difusión en la red social X.

La Comisión declaró improcedente el dictado de medidas cautelares en lo que respecta al evento por tratarse de actos consumados, así como de las publicaciones denunciadas, ya que no se actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, aunado a que las mismas no se difunden activamente, sino que debe mediar la voluntad de las personas para acceder a su contenido.

Por cierto, los consejeros también desecharon una denuncia del ahora candidato de MC, Álvarez Máynez contra Morena y Sheinbaum por actos anticipados de campaña.

