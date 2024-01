Viene un periodo de más indefinición en materia electoral: “sí, pero no”

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

En materia de política y de gobierno se menciona mucho el síndrome de la “Chimoltrufia”, un personaje del ya legendario actor, productor y escritor Roberto Gómez Bolaños más conocido por su sobrenombre de “Chespirito”. Las frases características de esa protagonista eran: “Yo como digo una cosa, digo la otra”, “Como puede que sí, puede que no, lo más probable es que quién sabe”.

Es decir, la particularidad de ese personaje era la indefinición.

Lo anterior viene a cuento porque el síndrome de la “Chimoltrufia” se le atribuye ahora a la nueva directiva del Instituto Nacional Electoral (INE) encabezado por la sonorense Guadalupe Taddei Zavala quien, para empezar no se decide entre cumplir con su responsabilidad de juez imparcial en materia electoral o dar rienda suelta a sus simpatías por la llamada Cuarta Transformación y, en particular, de su líder y guía el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La indefinición ha sido particularmente notable en esta fase de “precampañas”, en donde han sido violadas todas las leyes en la materia, pues ni eL INE ni el también sometido Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) se han atrevido a aplicar con rigor esas normas y cuando más han emitido algunas “reglas” que no se ajustan totalmente al espíritu de las leyes, pero les permiten presumir a consejeros y magistrados electorales que han cumplido con su deber.

La más reciente de esas decisiones que supuestamente obligan a los actores electorales a cumplir con las normas, pero que en realidad les dejan en completa libertad pero pueden justificar que se han ajustado a las disposiciones de la autoridad. Es decir, “yo como digo una cosa, digo la otra” o “como puede que sí, puede que no”.

Para empezar, aunque efectivamente en las leyes electorales mencionan un indefinido periodo de “intercampaña”, la verdad es la fase de menor definición de todo el proceso electoral que, se supone, empezó desde septiembre del año anterior.

Esta “intercampaña” se inicia precisamente hoy, 19 de enero y concluirá el 29 de febrero.

Se supone que están prácticamente definidos los candidatos presidenciales de todos los partidos (ningún independiente logró cumplir los requisitos para obtener el registro oficial) resulta un contrasentido imponerles silencio durante este casi mes y medio.

Así, por ejemplo, de conformidad con el reglamento publicado por el INE, resulta que las personas aspirantes (que en realidad ya son candidato(a)s) en estos días no podrán aparecer spots, debates o mesas redondas o de análisis de radio y televisión, en donde esté presente más de una o un precandidato.

Del mismo modo, ese dice en otro apartado, el contenido de su propaganda comicial sólo puede tener un carácter informativo. Por fin ¿es propaganda o información?

También se dice que se permite la difusión de propaganda política, la cual tiene como finalidad presentar la ideología, principios, valores o programas de un partido político en general, para generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias; o bien, invitar a la ciudadanía a formar parte del mismo, con el objeto de promover su participación en la vida democrática del país o incrementar el número de sus afiliados.

Tal circunstancia implica que este tipo de publicidad esté focalizada en la imagen del partido político y en sus postulados esenciales, contenidos en sus documentos básicos, como la Declaración de Principios y el Programa de Acción, así como la manifestación de ideas o críticas propias del contexto político para propiciar el debate en esta materia.

De igual forma, en los promocionales de radio y televisión es válido que se incluyan referencias a temas de interés general y con carácter informativo, siempre y cuando no se haga uso explícito de llamados a votar, a favor o en contra, o referencias expresas a candidaturas y la plataforma electoral del partido político que difunde el promocional.

Entonces, si se invita a una o varias personas a incorporarse a un partido ¿no está implícito que se le está pidiendo que vote por los candidatos de ese instituto político? También, en caso de criticar un programa de un partido o del gobierno, ¿no significa que en realidad se pide a los ciudadanos no votar por ellos?

Y la propaganda gubernamental, que sirve para que el oficialismo respalde a su(s) partido ¿no implica también un llamado al voto?

Además, es pertinente resaltar que la alusión genérica al cambio o continuidad de una política pública no supone una afectación grave o irreparable al principio de equidad en la contienda electoral, en tanto que no es un llamamiento al voto. Esto, claro, no deja lugar a dudas, simplemente no se entiende.

En conclusión, se puede presumir de tener las mejores ideas para el futuro del país y —aunque tampoco queda muy claro— denunciar las malas propuestas o acciones de los contrarios, pero eso sí, de ninguna manera mencionar la palabra voto.

Bueno, sí, pero no.

Banco Azteca denuncia el terrorismo financiero

Grupo Salinas, al que pertenece Banco Azteca, anunció que frente a actos de terrorismo financiero y en respuesta a la campaña dolosa y sistemática que busca dañar la credibilidad del sistema financiero mexicano, por lo que esa institución procederá legalmente contra los autores intelectuales y materiales que sólo buscan sembrar miedo desde el anonimato.

El consorcio denunció que en los últimos meses se ha visto en redes sociales una campaña dolosa que busca dañar la credibilidad del sistema financiero. Desde el anonimato han sido difundidas mentiras, así como manipulado distintas plataformas digitales para afectar a Banco Azteca y el sistema financiero mexicano.

Añadió que de manera falaz y con dolo se han difundido acusaciones sin sustento que contrastan con los informes periódicos del sistema bancario nacional y esta serie de mentiras malintencionadas constituyen actos de terrorismo financiero.

La publicación de falsedades con la fabricación de información, manipulada y plagada de exageraciones, puede generar trastornos en los mercados nacionales y podría afectar los recursos de todos los mexicanos.

Estos actos son tan graves que constituyen diversos delitos con base en el Código Penal Federal; la pretensión de generar miedo y zozobra podría generar climas adversos a la economía nacional y poner en riesgo el futuro y la prosperidad de millones de familias y empresas nacionales, por ello no pueden quedar impunes”, alertó Grupo Salinas.

Subrayó que México vive hoy un entorno propicio para la creación de valor y el crecimiento, donde las inversiones y el sistema bancario se encuentran en niveles favorables como lo muestran los indicadores macroeconómicos.

También reiteró que confía en las instituciones del Estado mexicano para que caiga el peso de la ley sobre los responsables de estas acciones coordinadas. “Es por la vía legítima y legal que se buscará poner fin a la campaña de un pequeño grupo de individuos, cuyas conductas antisociales ilegales buscan poner en duda las solidez del sistema financiero mexicano”.

Vislumbran buenas oportunidades para el sector inmobiliario en 2024

Este año el gran reto del sector inmobiliario en el país será atender la creciente demanda de vivienda que se presentará en distintas regiones, alentada por el nearshoring y por el desarrollo económico que provocarán algunas obras de los sectores público y privado, aseguró el nuevo presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Emilio Rojas Cobián.

A pocos días de tomar posesión, el presidente nacional electo de AMPI dijo que la demanda de vivienda nueva en distintas regiones será alta, que los principales efectos del nearshoring están por consolidarse y que, en 2023, aún a cifras del tercer trimestre, se registró una Inversión Extranjera Directa (IED) récord con una captación de más de 32 mil millones de dólares.

Señaló que dicha IED, se trató en su mayoría de reinversiones, por lo que la perspectiva para este año y en el futuro inmediato es que se detone aún más la captación de nuevas inversiones.

En el estado de Nuevo León, por ejemplo, el nearshoring ha tenido gran impacto y gracias a éste, el año pasado se comercializaron 35 mil 737 propiedades. Luego de Nuevo León, los estados con mayor aumento en ventas de inmuebles son: Jalisco, México y Ciudad de México.

riparcangel@hotmail.com