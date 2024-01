Sheinbaum repite el discurso de AMLO que culpa de todo al pasado

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Después del intenso esfuerzo realizado el jueves anterior por “acarrear” a miles de personas de estados de la República tan lejanos como Nayarit y Tabasco, la coalición Sigamos Haciendo Historia —Morena y sus rémoras de PT y PVEM— cumplió apenas con un acto a puertas cerradas para entregarle a Claudia Sheinbaum su constancia como candidata única a la Presidencia de la República.

Por más que le pusieron emoción, los partidos oficialistas no lograron ninguna acción o declaración de impacto, al grado que los medios de comunicación más afines apenas encontraron para destacar alguna frase en el discurso de agradecimiento de su abanderada y por lo general se limitaron a informar que se había entregado a Sheinbaum la declaratoria como candidata única a la Presidencia de la República.

Fiel al discurso que la hizo ganadora de la victoria dentro de las filas del oficialismo, Sheinbaum se limitó, en caso de la eventual victoria en las elecciones de junio venidero, a ofrecer conducir al país por el “sendero de la paz, de la seguridad, de la democracia, de las libertades y de la justicia”.

Lo demás fue, como acostumbra su mentor y guía, el presidente de la República, fue lanzar acusaciones a los gobiernos pasados y recurrir a la exageración, al sostener que la llamada cuarta transformación que “es el movimiento más importante en el mundo contra el neoliberalismo”.

“El neoliberalismo ya mostró su fracaso en México y en el mundo; por eso digo que la derecha no tiene proyecto; que el proyecto en México es el que reivindicamos nosotros, ese es el futuro del pueblo de México, de la nación y de la patria; ellos son la corrupción, nosotros seguimos siendo la esperanza de México y la cuarta transformación de la vida pública”, afirmó la ex mandataria capitalina ante la cúpula de Morena y satélites, entre los cuales volvió a ser notoria la ausencia del ex precandidato y excanciller Marcelo Ebrard, quien protestó por irregularidades en el levantamiento de la encuesta que le dio la victoria a la “corcholata” favorita del inquilino de Palacio Nacional.

Ante gobernadores y ex gobernadores, así como a los candidatos a gubernaturas Sheinbaum defendió las encuestas por considerar que son la mejor forma de generar cercanía. Por ello, indicó que se respetarán las encuestas para elegir candidatos.

El presidente del Consejo Nacional de Morena y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo —quien rechazó sin examinar las protestas de Ebrard por las supuestas irregularidades en las encuestas— destacó que es la primera vez que un consejo morenista vota para un candidatura presidencial, y que mejor que sea mujer y la próxima primera Presidenta de México, una mujer que se adelantó a sus tiempos, la más preparada en la contienda para la presidencia, la cual dirigirá la segunda parte de la Cuarta Transformación, ya que es tiempo de las mujeres, y más las comprometidas con el proyecto de nación de la 4T.

Nuevas andanadas desde la oposición contra

los fracasados proyectos de López Obrador

De paso por Yucatán, en donde asistió como invitada al informe del gobernador panista Mauricio Vila, la virtual candidata presidencial de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se quejó de enfrentar una elección de Estado y de paso criticó las obras insignia de López Obrador, en particular la mega farmacia que ha costado miles de millones de pesos sin que logre poner fin al desabasto generado por la llamada Cuarta Transformación.

La megafarmacia de López Obrador que costó 2 mil millones de pesos y surte 5 recetas al día es otro de los símbolos de ineptitud y corrupción de este gobierno, afirmó Gálvez, quien en sus redes sociales puso el siguiente mensaje:

“Nos costó 2 mil millones de pesos. Es de 90 mil metros cuadrados. ¡Y surte en promedio sólo cinco recetas al día!”.

“¡Lo peor, es que ellos mismos lo presumen! La mega farmacia de este gobierno es una muestra más de su ineptitud y su corrupción”, agregó en relación a ese centro de acopio inaugurado por López Obrador el pasado 29 de diciembre de 2023.

Gálvez aseguró que, desde el primer día, el oficialismo ha implementado una estrategia para inhibir la participación, pues el bloque oficial quisiera que no haya elecciones.

“Desde el día número uno ha sido esa estrategia, ellos no quisieran que hubiera elecciones, quisieran que esto ya se acabe: tener ahí a una mujer —Claudia Sheinbaum— que cuenta con todo el aparato del Estado, pero esto apenas empieza”, dijo al reiterar su confianza en superar a la abanderada del oficialismo.

“Recuerden que la otra señora llevaba dos años haciendo campaña, lo mío fue rápido, a partir de julio. Lo que vimos en La Arena Ciudad de México, fue la cosecha de muchos días de trabajo, de muchas semanas de recorrer el país, ahí fue el cierre de la suma de muchísimos apoyos que tuvimos en la precampaña”, añadió la candidata opositora.

Por otra parte, el presidente del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, denunció que “con su anunciada extinción de los organismos constitucionales autónomos, la intención de Morena es regresar a México al Porfiriato, cuando el poder era absoluto, no tenía ningún freno ni contrapeso y sólo la voz de un hombre se escuchaba, pero eso ya no es posible”.

Sostuvo que, como oposición en el Congreso de la Unión, en el PRI “no permitiremos que sean aprobadas esas reformas retrógradas, mañosas y malintencionadas, pero, sobre todo, porque la ciudadanía no dejará que persona alguna le quite derechos y las garantías para defenderse”.

El dirigente nacional del tricolor señaló que es una falacia del oficialismo argumentar que los Órganos Constitucionales Autónomos (OCA) han defendido intereses empresariales y avasallado a la sociedad, cuando en realidad es todo lo contrario, ya que han frenado los abusos y excesos del poder económico y político, en aras de hacer observables y exigibles los derechos humanos.

Moreno Cárdenas advirtió que la más reciente ocurrencia de Morena en el gobierno es proponer la reforma a la Constitución y, con ello, dejar de dotar de autonomía no sólo a órganos tan relevantes como el INAI, Banco de México e INEGI, sino incluso a las propias universidades públicas del país.

“No podríamos entender los avances en materia social y democrática en México si no fuera por los organismos constitucionales autónomos, que han permitido tomar decisiones en beneficio general y seguir criterios técnicos y objetivos, en lugar de creencias y supercherías”, dijo.

Indicó que los órganos autónomos tienen un papel esencial en la consolidación del sistema democrático mexicano, en la protección de los derechos humanos, en la fiscalización de los recursos públicos y en la promoción de la estabilidad económica.

“Su autonomía garantiza la independencia, imprescindible para cumplir con su labor, la cual contribuye al desarrollo y fortalecimiento de México”, agregó.

El dirigente priista dijo confiar en que la ciudadanía no respaldará a Morena ni a sus aliados para ganar la Presidencia ni los cargos legislativos. Además, indicó, el Poder Judicial no permitirá ninguna medida que vaya en contra de ella.

Las instituciones académicas deben volver al Consejo de Salubridad

En momentos en que parece reactivarse la epidemia del Covid-19, acompañada de otros males como influenza y nuevamente se pone en duda la efectividad de las medidas adoptadas por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, el diputado federal Marco Antonio Mendoza Bustamante presentó a la Comisión Permanente un exhorto para que la Presidencia de la República reintegre a las instituciones académicas Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y al Instituto Politécnico Nacional (IPN), al Consejo de Salubridad General, por ser dos organismos líderes en educación superior e investigación que influyen en la toma de decisiones en salud pública.

Mediante un punto de acuerdo, el integrante del Grupo Parlamentario del PRI expuso que el pasado 14 de diciembre, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial, el nuevo Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, donde se excluyó a la UNAM y al IPN, cuando en el anterior ambas fungían como integrantes.

Indicó que es necesaria la participación de las casas de estudio por la experiencia científica, investigación de vanguardia y por la formación de profesionales altamente capacitados.

riparcangel@hotmail.com