Vive Latino 2024 promete una versátil carga de música, StandUp y lucha libre

Comienza la cuenta regresiva

Maná, Belanova y Scorpions entre las sorpresas más esperadas de esta edición

Se celebrará los días 16 y 17 de marzo en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Asael Grande

La espera está por terminarse, la experiencia del festival más importante de Latinoamérica, Vive Latino 24, recibirá más de 170 mil asistentes el próximo sábado 16 y domingo 17 de marzo de 2024 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, en la que participarán figuras mexicanas e internacionales del rock, reggae, trap y regional mexicano.

En conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Teatro Metropólitan, se dieron a conocer los detalles de esta fiesta rockera, una de las más esperadas este año: el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, a cuyo cartel se sumó recientemente Kings of Leon para tocar el 17 de marzo.

“No hay duda de la transformación del mundo, lo que pasa, creo yo, es que crecemos tan desorbitadamente, que muy frecuentemente no se percibe el cambio, pero la realidad es que caso todos los aspectos de la vida humana han alcanzado considerablemente gracias a la tecnología, como la inteligencia artificial, y por eso Vive Latino, en este 2024, se inscribe en la tecnología, una tecnología humana que nos ayude y nos siga sorprendiendo, por eso hacemos un pequeño homenaje a aquellos juegos primarios que siguen siendo referencia y nos siguen gustando, al final, es todo por la música, y que miles de personas se reúnen en esta gran Ciudad de México para celebrar y conectar; lo que busca el Vive Latino, después de 24 años, es seguir sorprendiendo, con una simple premisa, consiste en personas iluminadas arriba de un escenario, tocando música ante miles de asistentes”, dijo, Jordi Puig, director y creador del Festival Vive Latino.

Este año la edición del VL recibirá a los tapatíos de Maná, el esperado regreso a los escenarios mexicanos del trío electro-pop Belanova; agrupaciones legendarias como Scorpions, James, Los Lobos, Bad Religion, Hombres G, Semosonic, Babasónicos, Fito Páez, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Greta Van Fleet, Gogol Bordello, Mexican Institute of Sound, Portugal The Man, Junior H, The Warning y San Pascualito Rey, entre otras agrupaciones que integran el cartel y que llenarán la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de rock, ska, música balcánica, reggae, punk y metal, para engalanar el encuentro musical.

Existe una renovación del festival

Durante la conferencia de prensa, Salvador Moreno, de La Castañeda, dijo que: “hay muchos artistas, hay una continuidad, una renovación muy evidente en el festival, me agrada mucho el equilibrio que presenta esta edición, con bandas de un gran calibre, como Kerigma, San Pascualito Rey, en fin, bandas muy importantes, y la presencia de bandas nuevas con propuestas frescas, que indican el gran talento, el gran movimiento musical mexicano y latino como esta cultura de la libertad de expresión, libertad de creación, y sobre todo, un espíritu evolutivo, que sigue alimentando la energía de las nuevas generaciones”.

Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó, destacó que “una de las circunstancias que sucede cuando te llega la invitación al Vive Latino, es preparar un show, a través de los tiempos, se ha colocado como uno de los festivales más importantes en toda América, es una plataforma muy importante para cualquier banda que quiera cordialmente desarrollar su trabajo y potencializarlo más, entonces, sin lugar a dudas, preparas un show especial, y en base a eso, romper fronteras”.

Para Bratty, proyecto de bedroom pop, garage rock y surf creado en 2017 por Jennifer Abigail Juárez Vázquez, “independientemente de decir ‘gente joven o más grande’,al final se entiende que siento un talento nuevo pues es que la gente vea quién eres, y que esté dispuesta a escuchar nuevos sonidos, nueva música, nuevas letras, gente joven tratando de expresarse de manera diferente, para eso son los festivales, para escuchar cosas nuevas”.

¡Prepárense para una experiencia musical como ninguna otra! El Vive Latino tendrá espacios como El Parque: Nuevamente tendremos el espacio para los melómanos más pequeños, un lugar donde los fans más jóvenes del festival podrán acercarse a la música.

Regresa Casa Comedy

Casa Comedy: Risas inolvidables con los mejores comediantes del Stand Up en un ambiente relajado. Leyendas Legendarias, La Hora Feliz, Se Me Subió el Muerto, Manu Nna, Ojitos de Huevo y Alexis de Anda: “me encanta la música de múltiples géneros, cotorreando, compartiendo, y es muy importante que el Vive latino abra espacios a la inclusión, porque por primera vez la discapacidad se identifica en una perspectiva, así que, a echar desmadre, vayan a reír con nosotros”- dijo, el comediante, Ojitos de Huevo-.

Aldea Musical: Este acercamiento único ofrecerá charlas y paneles con la participación de artistas destacados y organizadores del evento, abordando diversas temáticas musicales de relevancia. Entre los confirmados, el renombrado rapero C-Kan compartirá su experiencia y perspectivas sobre el presente del rap en México.

Además, dentro del festival, se presentará un iglú que albergará Masterclasses con talentos como el de Paulina Villarreal de The Warning, liderando un taller de batería.

Lucharán de dos a tres caídas

Campeonato Vive Latino: ¡Gladiadores que se disputarán el campeonato en el cuadrilátero de esta edición!: Andrómeda, Atlantis Jr., Bendito, Century, King Rex, Kratoz, Lluvia, Lobus, Nitro, Prometeo, entre otros.

Vive Latino 2024 es más que un festival, es una experiencia que trasciende lo musical. Únete a nosotros en esta celebración donde la tradición se mezcla con lo actual. El Festival Iberoamericano de Cultura Musical en su vigésimo cuarta edición está de regreso.

Para más detalles, visita www.vivelatino.com.mx, las redes sociales y la app oficial del festival. Ahí encontrarás la información oficial y contenidos especiales.

