Andresse trae su show por vez primera a la Ciudad de México

En el Teatro Centenario Coyoacán 2

Este 26 de enero a partir de las 21:00 horas con Alexander Acha como padrino

Originario de Ciudad Obregón, Sonora, Andresse inició su carrera como guitarrista y pianista en diversos grupos musicales de su localidad. Posteriormente participó en concursos de canto y montajes de teatro musical, donde adquirió conocimiento y experiencia sobre el escenario.

En 2019 comenzaría su proyecto como cantautor realizando presentaciones al rededor del estado de Sonora, esto sin mencionar su exitoso paso por diferentes reality shows como La Academia, donde obtuvo su proyección más destacada. Ahora Andresse se prepara para ofrecer su primer concierto en solitario en la Ciudad de México el cual tendrá lugar el 26 de enero a partir de las 21:00 horas en el Teatro Centenario Coyoacán 2.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, nos da los detalles al respecto “Estoy muy emocionado, es la primera vez que me presento solo en la Ciudad de México, con un show que estamos armando con mucho cariño, estamos ensayando mucho, además habrá un meet and greet, una hora y media antes del espectáculo, donde podré convivir con mis fans”.

Adelantó que contará con un Invitado de lujo, “como padrino de honor tendré a Alexander Acha a quien admiro muchísimo, me ha dado seguimiento y lo puedo considerar un amigo, que me da consejos y me apoya. Tenemos una sorpresita que se revelará ese día, si vamos a cantar juntos, porque lo admiro mucho desde hace años, le tengo aprecio, será un momento”.

Adelantó que el repertorio será variado “Hay algunas canciones que tengo años sin cantar, como mi primer cover que subí a YouTube, por ejemplo, hay gente que quiere escucharla y lo haré, para darles las gracias a los fans que han estado siempre apoyando. Les voy a complacer todas las canciones que me han pedido, cantaré las que son de mi repertorio, las de mi autoría y también temas de la academia. Incluso, habrá un segmento con mariachi en vivo, es algo que tenía muchas ganas de hacer y que me ha definido en la música, he tenido oportunidad de incluirlo en mi carrera, pero nunca de esta manera”.

Una vez que ha sido proyectado por programas de televisión, refiere que “Lo más difícil siempre es mantenerte en constante crecimiento y el enfrentamiento con uno mismo, porque de pronto nos desmotivamos, nos comparamos, pero lo he ido trabajando, la paciencia también, porque de pronto podría parecer que la gente tiene éxito de la noche a la mañana, pero no, es trabajo de muchos años, es una carrera de resistencia”.

Y nos adelanta en exclusiva que antes del concierto lanzará un nuevo sencillo “Esta el plan de que este concierto sea después del lanzamiento del sencillo, decidimos hacer el concierto con lo que la gente conoce, pero el nuevo tema será un antes y un después, porque a partir de que salga, no dejaré de lanzar música, será un sencillo al menos cada tres meses. En febrero lanzaré otro sencillo de mi autoría en genero regional mexicano, es mariachi con pop, predomina el regional. Y es que, este año tuve la oportunidad de viajar mucho a Sonora, a mi casa y estuve escuchando mucho ese género, tanto que termine haciendo este tema. Le va a gustar mucho a la gente”.

Y concluye que el curso de su carrera en adelante “dependerá de la respuesta de la gente, pero lo que si puedo decir es que he estado experimentando con géneros distintos, como la cumbia que está presente en mi vida últimamente, tendré de hecho, una colaboración con una cantante que admiro mucho, que será en otro género, no regional y que seguro les va a encantar, la idea es conectar con el público” concluyó.

Los boletos para el concierto de este 26 de enero en el Teatro Centenario Coyoacán 2 se encuentran disponibles en GQticket.com o en las taquillas del inmueble.

