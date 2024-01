Indirecta, pero firme, respuesta de Zedillo a los políticos que “no entienden”

Miguel Ángel Rivera

“Cada vez que algún político no entiende algunas cosas y quiere insultar a alguien, le dice neoliberal”.

La anterior es la expresión más difundida de la plática del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León con un grupo de empresarios para analizar la situación actual de México y el mundo.

En ese encuentro participó también el ex presidente de España José María Aznar, quien gobernó de 1996 a 2004, por lo que coincidió en gran parte con el mandato de Zedillo, que estuvo al frente del Ejecutivo federal de 1994 a 2000. Los dos se distinguieron, entre otras medidas, por la privatización de empresas estatales. Pero, contra las críticas, los dos mandatarios dejaron un saldo positivo por el crecimiento de las economías de las dos naciones.

En el caso de México, el actual subgobernador del Banco de México, Jonathan Heat, escribió en una de sus colaboraciones para el diario Reforma que “Ernesto Zedillo fue muy obsesivo en este sentido, ya que hizo todo a su alcance para dejar una economía estable, equilibrada y creciente a su sucesor. La actividad económica creció más de 5 por ciento en promedio en sus últimos 5 años y terminó su administración con una inflación de un solo dígito, con un superávit primario en las finanzas públicas, una tendencia de la deuda pública a la baja y un déficit pequeño en la cuenta corriente. El PAN llegó con la mesa puesta para lograr un buen desempeño en materia económica”.

Pero si bien, los resultados de la conducción de la economía mexicana por parte de Zedillo a final de cuentas resultaron positivos, el tránsito de su administración no fue fácil.

De inicio, enfrentó una crisis que se conoció como el “error de diciembre”, también denominado internacionalmente como “el efecto tequila” que en nuestro país ocasionó la devaluación de casi 300 por ciento del peso mexicano frente al dólar, elevada inflación, que a su vez provocó escasez de capital de los bancos, debido a los intereses altos y la crisis en la actividad comercial, lo que forzó a miles de empresas a recortar personal o incluso a declararse en quiebra.

Además de los aspectos puramente económicos, Zedillo tuvo que enfrentar una intensa polémica con su antecesor, Carlos Salinas de Gortari, pues uno y otro se responsabilizaron de los errores que precipitaron la crisis.

Tal vez el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, olvidó estos antecedentes y, al conocer acerca de la presentación del ex presidente Zedillo aprovechó para hacer propaganda a favor de su llamada Cuarta Transformación y reavivar las cotidianas críticas contra los anteriores gobiernos, a los que ha etiquetado de “conservadores” y “neoliberales” y a los cuales responsabiliza prácticamente de todos los problemas nacionales que su administración no ha podido resolver.

Como se diría popularmente, Zedillo confirmó que no es “nada dejado” y respondió a las anticipadas críticas del actual inquilino de Palacio Nacional. Aunque los testigos relatan que, en ningún momento lo mencionó, el ex mandatario dio respuesta a los exabruptos.

Además de la referencia a los políticos que no entienden las cosas, el ex presidente afirmó que “para tener democracia, necesitamos tener ciudadanos que crean en la democracia, no podemos tener seguidores de culto, fanáticos retrógrados”.

También, para rematar su conferencia magistral el exmandatario llamó a la ciudadanía a defender la democracia y frenar “el avance de los regímenes populistas”.

De acuerdo con la crónica del diario español El País en su edición local informó que “Zedillo fue recibido con aplausos que se volvieron una constante en sus participaciones en el foro de Actinver, celebrado en una ex hacienda al poniente de la Ciudad de México.

“El ex presidente aclaró que no le queda el saco de neoliberal porque desde niño se declaró liberal, decimonónico, clásico y tradicional”, dijo a los asistentes.

“Lo que ha sucedido en nuestra época es que esos han aprendido cómo funciona el sistema. Les gusta la democracia hasta que ésta les da la oportunidad de acceden al poder y una vez que acceden al poder se marcan como objetivo erosionarla. Es un problema muy serio, porque la forma de acceder vía democrática es a través del engaño, de la demagogia, del populismo”, dijo el mandatario, que en más de una ocasión subrayó que hablaba de Venezuela.

También comentó que “los pueblos son susceptibles a que se les prometa el paraíso sin esfuerzo, a que se les ofrezca que va a caer el maná del cielo y que no se tengan que emprender grandes sacrificios ni grandes esfuerzos para lograr lo que colectivamente se aspira”. Además, sin hacer mención directa del proceso electoral en curso dijo que “esta pelea es de ideas” y se debe tratar de ganar con las mejores políticas públicas para satisfacer las demandas de la gente y “evitar que le apuesten a las mentiras y a la demagogia”.

La nota de El País refiere que Zedillo también hizo referencia al paquete de reformas que alista López Obrador, entre otros aspectos para reformar el Poder Judicial y eliminar los contrapesos.

“Todos los días dice que el país vive en democracia —y estoy pensando en Venezuela— pero todos los días trata de erosionar las bases de la democracia”.

Además señaló que los gobiernos populistas buscan Congresos sumisos, en los que tengan la mayoría posible y cuando alguno de los otros poderes cumple su obligación constitucional, buscan integrarlos por personas que no se apeguen a la Constitución sino “a lo que quiere y desea el soberano”.

El referido diario también cita a Aznar, quien sostuvo que “la tesis peligrosa de los populismos hoy es que se buscan soluciones fáciles para un mundo muy complejo, que son falsas, son mentiras”.

“No se puede vulnerar la ley, la ley es la garantía de la libertad y de la democracia. Donde no hay ley, hay tiranía, no se puede violentar el Estado de derecho”, lanzó el ex mandatario español emanado del Partido Popular.

Por supuesto, estos comentarios generaron una airada respuesta desde el púlpito de Palacio Nacional. En su mañanera, López Obnrador sostuvo que, con el ex presidente Ernesto Zedillo “no coincidimos porque en su gobierno no había democracia” porque no fue un gobierno del pueblo y para el pueblo. Había un discurso, pero en los hechos fue un gobierno faccioso, que no pensaba en beneficiar a la gente. De otra manera no habría convertido las deudas privadas, de unos cuantos, en deuda pública”.

López Obrador resaltó que a diferencia de los gobiernos del periodo neoliberal, ahora “estamos viviendo un momento estelar” porque se puede debatir sobre estos temas, como es el futuro del pueblo y de la humanidad.

Se trata, agregó, de definir “si vamos a seguir pensando que se acumule la riqueza del mundo en unas cuantas manos, mientras hay miles de millones de seres humanos viviendo en la pobreza.

Sostuvo que son “mil millones de seres humanos que sobreviven con menos de un dólar diario, mientras salen las listas de los multimillonarios del mundo. Les debería dar vergüenza. Es obsceno, inhumano, que unos cuantos tengan tanto y las mayorías carecen hasta de lo más indispensable. Este es el tema de fondo”.

Resaltó que en el actual gobierno “estamos muy orgullosos” porque aquí la desigualdad se reduce.

La Comisión de los Derechos Humanos tampoco se toca: PRI

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que el tricolor no permitirá que se dé ni un paso atrás en el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos de las y los mexicanos.

Al expresar su rotundo rechazo a la eventual desaparición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como propuso la actual titular del organismo, Rosario Piedra, ante el Congreso, el dirigente del PRI señaló que “si van contra la CNDH, van contra México”.

En un mensaje que publicó en sus redes sociales, el presidente Alejandro Moreno afirmó que “la amenaza de desaparecer la CNDH nos vuelve a confirmar el desprecio de este gobierno por los derechos humanos de todas y todos los mexicanos”. Dijo que al gobierno de Morena le estorba todo y todos aquellos que le echen en cara sus errores, omisiones y vicios.

Advirtió que “los esquiroles del gobierno federal proponen eliminar una institución tan importante como la CNDH, porque le tienen miedo al escrutinio, porque no quieren rendir cuentas y porque no están preocupados por la libertad, la seguridad y el bienestar de todas y todos los mexicanos”.

