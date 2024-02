La bandera es la democracia

Francisco Rodríguez

Decenas, centenares de banderas de nuestro Nación portadas por algunas de las miles y miles de personas que se reunieron ayer en la Plaza de la Constitución sustituyeron a la monumental que ayer no se izó en el centro de nuestro Zócalo.

“Ni la bandera ni la Constitución” son propiedad de una sola persona, de un grupo, de una facción de nuestra muy polarizada sociedad, dijo el principal orador del evento, Lorenzo Córdova.

Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador no lo entiende así.

Es “su” bandera, por eso la deja guardada en las instalaciones de la Primera Zona Militar, dentro de “su” Palacio Nacional.

Es “su” Zócalo. El único que puede llenarlo —siempre con acarreados— es él. ¿Cómo se atreven a invadírselo?

Es “su” Constitución” y puede hacer con ella lo que le plazca.

¿Reformarla? Es lo de menos.

¡Él puede hasta suspender las garantías individuales y sociales contenidas en la Carta Magna!

¡Hasta decretar un Estado de Excepción, invocando a conveniencia el Artículo 29 constitucional!

Y con ello, ¡hasta interrumpir la celebración de las elecciones en caso de que Morena no pinte para ganar!

Y ayer, en “nuestro” Zócalo, el de todos los mexicanos, así como en calles y plazas públicas de más de un centenar de ciudades en todo el país hubo muestras más que palpables de que, en efecto, ni López Obrador, ni su Movimiento, ni su “corcholata” las trae todas consigo.

¡Que hubo gritos y consignas en contra de AMLO, a quien corearon como #NarcoPresidente —un título que ya jamás se podrá quitar—, y porque por enésima ocasión se condenó públicamente la presencia de los grupos delincuenciales en el proceso electoral, sobre todo durante el día en que se llevan a cabo los comicios.

Porque también hubo consignas condenatorias a la violencia que se ha ejercido en contra de quienes han dado señales de participación en los procesos de renovación de las Cámaras legislativas, incluidos ya una decena de asesinatos.

Y sí, AMLO está desesperado. Por eso, como denunció Córdova en la Plaza de la Constitución, busca destruir sistemáticamente la democracia y las instituciones constitucionalmente autónomas de México.

Ese es López Obrador. El que quiere todo el poder para él. Y para siempre.

La respuesta social a esos insanos apetitos fue #NuestraDemocraciaNoSeToca.

Y que no se atreva a tocarla y a trastocarla López Obrador.

“Cosas extrañas” en el Monte de Piedad

A escasos minutos de que venciera el plazo para que los trabajadores del Nacional Monte de Piedad estallaran la huelga, la administración del montepío emitió un boletín dándola por iniciada.

“Cosa extraña” ha calificado Arturo Zayún, dirigente sindical del 94 por ciento de los trabajadores —el resto está afiliado a un organismo “blanco” o propatronal— quien, junto con la jueza del Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, y el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pedían un día más de prórroga para negociar los dos puntos de acuerdo pendientes; sin embargo, los abogados de la institución se negaron, por instrucciones del director general Javier de la Calle.

“Cosa extraña”, en efecto, que sean los patrones quienes envíen a los trabajadores al paro.

Aunque no tan extraño es que tras esta decisión se esconda la real intención de echar para abajo el contrato colectivo de trabajo que aún rige las relaciones obrero-patronales, despedir a más trabajadores —ya son casi 400 los que han perdido su fuente de ingresos—, cerrar sucursales y dar preminencia al sindicato blanco o propatronal.

Arguyen los patronos y directivos del montepío con casi 250 años de existencia que la situación económica de la institución es precaria y que, de continuar con el actual contrato colectivo, la obra pía de Pedro Romero de Terreros quebraría en un par de años más.

Ello, no obstante que los trabajadores llevan ya tres años sin recibir incrementos salariales y que hay algunos de ellos a los que el salario mínimo ya los ha rebasado. Esto es, alquilan su fuerza de trabajo por menos de 249 pesos diarios.

Patronos y directivos del Nacional Monte de Piedad, mientras tanto, tienen percepciones mensuales que van desde los 200 mil hasta los 500 mil pesos, de acuerdo a auditorías realizadas por la parte sindical.

Vale la pena dejar constancia de que la jueza del Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, y el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral actuaron hasta prácticamente el último momento tutelando los derechos de los trabajadores, como marcan las normas sustantivas, tanto como las procesales, pero al final de cuentas cedieron ante la presión de los abogados que representan a De la Calle.

En todo caso, si la situación económica y financiera del Nacional Monte de Piedad es endeble, como arguyen, ello no obedece al costo de la nómina de los trabajadores, sino en todo caso a las malas decisiones que sus patronos y directivos han adoptado en los últimos años.

Una de ellas, quizá la más onerosa, ha sido la creación de una financiera que, todo indica, opera con números rojos.

La Secretaría del Trabajo ha anunciado que intervendrá en la búsqueda de una solución al conflicto que no sólo afecta a los trabajadores y a los pensionados —a quienes también se ha dejado sin servicios médicos—, sobre todo a quienes han pignorado objetos de valor para cubrir alguna necesidad o a quienes tenían la intención de hacerlo.

“Cosa extraña”, asimismo, que, siendo los patronos en su mayoría financieros, banqueros, administradores, contadores tengan al montepío en una situación como ésta… tan escasamente caritativa, ¿no cree usted?

Más, todavía, desde que ya tienen varios años concentrando tooodo el oro, joyas y relojes de alta gama cuyos propietarios dejan de refrendar o de plano no rescatan.

“Cosas extrañas”. Muy extrañas.

Indicios

No faltaron los infiltrados. Tampoco quienes intentaron ligar las nutridas concentraciones de ayer con Xóchitl Gálvez, quien posteó en su cuenta de X que no participaría porque se trataba de una marcha de la ciudadanía para defender a las instituciones. Aun así, en medios oficiales y oficiosos en los que se habló de que la candidata de Fuerza y Corazón habría estado presente. Otros mostraron imágenes del Zócalo a las 9 de la mañana y dijeron que al mediodía estaba vacío y que le habían hecho “el fuchi” a la hidalguense. Sólo faltó que el matemático Martí Batres boletinara que habían contado a 3 mil personas en la enorme manifestación. * * * Y Claudia Sheinbaum no quiso dejar todos los reflectores a la sociedad civil y programó su registro como candidata presidencial ante el INE también para el domingo 18F. Ahí estuvieron, entre otros, el ex canciller Marcelo Ebrard y Javier López Casarín, aspirante a la alcaldía de Álvaro Obregón, y quien en algún momento quiso desempeñar el papel de una especie de titular de Relaciones Exteriores adjunto o algo así. * * * La ya tradicional masacre de fin de semana fue esta ocasión en Tlaquepaque, Jalisco. Criminales cobraron la vida de seis personas, cuatro varones y dos mujeres, menores de edad en su mayoría. También dejaron heridos de bala. * * * La mayor inequidad en la contienda electoral del 2024 no es el uso de los programas sociales sino la intromisión del crimen organizado, dijo en la celebración del Consejo Nacional del PAN, el dirigente Marko Cortés. Y sí. Los delincuentes, que sólo reciben abrazos y ni un sólo proceso judicial, son ya el mayor grupo de presión que existe en el país. Hasta pareciera que tienen maniatado al llamado jefe nato de las fuerzas armadas. ¿Será porque acaso son ciertas las versiones de que en sus campañas ha recibido dinero negro? * * * Por cierto, se anuncia en redes que el próximo miércoles verá la luz un video en el que se observará a uno de los voceros de la campaña del oficialismo, Gerardo Fernández Noroña, recibiendo dinero de un representante del Cartel Jalisco Nueva Generación para gastos en la actual contienda política. * * * Y por hoy es todo. Reconozco que lea este Índice Político, donde se señala con índice flamígero, se denuncia, pero también se propone. Y, como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

