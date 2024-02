Urzúa y el modelo económico nacional

Ángel Soriano

El ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa (QEPD), fundamentó sus críticas hacia la actual administración en base a sus conocimientos en economía y a su breve paso por la actual administración federal, con que no estuvo de acuerdo y abandonó el cargo, para decir desde la tribuna periodística y la actividad académica lo que a su juicio debe o debería ser.

Ejerció una crítica fundamentada y con sustento, lejos de la estridencia de las marchas callejeras, la agresión o la violencia, sino una lucha civilizada por la prevalencia de dos modelos económicos para el país: la que consideró la adecuada y la que está en marcha y de la que sólo los beneficiados o los afectados pueden opinar, en base a los beneficios que reciben.

Y, congruente con su forma de pensar, luego de abandonar la IV-T y refugiarse en la academia, volvió a la lid política, ahora como asesor de la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez Ruiz, desde donde se preparaba para impulsar otro modelo económico, pero en base al ejercicio de la política como instrumento adecuado para acceder al poder.

Especular sobre otros móviles de su lamentable muerte, resulta un dislate: un hombre que puso sus conocimientos y su valor para ejercer una crítica fundada no podría ser eliminado de esa manera, puesto que el ejercicio de su forma de pensar la hizo de manera abierta y civilizada, y en honor a su memoria -como ocurre con todas las muertes de diversa-, forma merece respeto.

TURBULENCIAS

Ahorros por la corrupción

Cuestionado sobre lo que se ha logrado en el combate a la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se han logrado ahorrar 2 billones 700 mil pesos que se han dedicado a los programas Bienestar y se ha obtenido mas de 3 billones en el cobro de impuestos que anteriormente se habían condonado a las super corporaciones, lo que ha permitido financiar obras y programas sociales y si se sigue la misma ruta no habrá necesidad de aumentar impuestos ni gasolinazos… En Puebla, el gobernador Salomón Céspedes anunció una serie de obras en la zona metropolitana que permitirán agilizar la vialidad en la próspera entidad, y luego de inaugurar las nuevas instalaciones de la industria militar en La Oriental, el presidente López Obrador anuncio que volverá a la celebración de la Batalla del 5 de Mayo que es una fecha emblemática para la vecina entidad… Sacar las manos del proceso electoral del 5 de junio, pidió la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez Ruiz, al presidente López Obrador y dijo que él no estará en la boleta electoral, por lo que pidió respeto a los electores que deben elegir libremente… El tabasqueño ha dicho que, como ve las cosas, entregará la Banda Presidencial a una mujer identificada con el pueblo y que piensa como el pueblo, porque este es el único beneficiado con los recursos públicos y no las minorías que mantenían secuestrado el aparato de la administración publica en beneficio de unos cuantos… El gobernador Salomón Jara Cruz rechazó que vaya a afectar la propiedad social, luego de que se rumoró que iba a privatizar el ejido y la propiedad comunal. Solo se evitará que los municipios aumenten la propiedad inmobiliaria para aumentar los ingresos por concepto de impuesto predial. En una reunión con autoridades ejidales y comunales reiteró su decisión de seguir apoyando al campo mexicano y garantizando la vigencia de las leyes vigentes en materia agraria. Un paro magisterial estranguló la ciudad de Oaxaca ante la inconformidad general de habitantes y visitantes a quienes afecta directamente estos métodos de lucha que ya deben ser superados.

