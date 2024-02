Durante una década, UAEMéx ha contribuido a esterilizaciones gratuitas de perros y gatos

En el Día Mundial de la Esterilización Animal:

Toluca, Estado de México.— De 2014 a la fecha, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) ha realizado 44 mil 100 esterilizaciones gratuitas, a través de su Programa de Esterilización de Perros y Gatos, que los primeros días de este mes de febrero cumplió su décimo aniversario.

La coordinadora de dicho programa, Susana Morales Ibarra, indicó que cada una de las dos unidades móviles con que cuenta el Programa atiende a un promedio de 40 pacientes al día y que solo en 2023 se realizaron tres mil 418 esterilizaciones, de las cuales, más de dos mil 100 fueron hembras, entre perras y gatas.

Estas cifras son muy relevantes, abundó, sobre todo si se considera que cada canino tiene un promedio de dos celos anuales, lo que implica que pueden tener de 10 a 14 cachorros al año. Sin embargo, las gatas suelen ser más fértiles y pueden tener hasta 25 crías al año.

La médica veterinaria zootecnista indicó que a lo largo de esta década, las unidades móviles del Programa de Esterilización de Perros y Gatos de la UAEMéx han visitado alrededor de 40 municipios mexiquense, prestando servicio, incluso, a habitantes de entidades federativas vecinas.

El servicio, señaló, se ofrece a la población en general; es gratuito, pero de alta calidad. En cada unidad móvil, detalló, laboran cinco médicos veterinarios titulados, expertos en la realización de este tipo de cirugías.

De esta manera, consideró, la Universidad Autónoma del Estado de México coadyuva con la solución de la grave problemática que representa la sobrepoblación de perros y gatos, que implica también muchos problemas de salud pública.

Además, explicó Morales Ibarra, la esterilización minimiza en las mascotas la prevalencia de tumores de glándula mamaria, infecciones uterinas, prostatitis, prostatomegalia y algunos tumores en testículos.

Precisó que aunque la cirugía tarda entre 15 y 20 minutos, “el procedimiento completo puede demorar hasta dos horas, dependiendo del paciente, que se entrega a su tutor despierto y, en tanto eso ocurre, monitoreamos que esté respirando, que se encuentren bien sus constantes fisiológicas y una vez que despierta de la anestesia, esté en condiciones de que se lo lleven. Entonces los damos de alta”.

Abundó que los requisitos para la esterilización son agendar la cita en el teléfono 729 234 58 15, ayuno estricto de mínimo ocho horas y máximo de 12 horas, la edad mínima para realizar el procedimiento es de cuatro meses y la máxima de 8 años de edad. En el caso de las hembras, es importante que no se encuentren en celo, no estén lactando y no se encuentren en el último tercio de gestación.

Asimismo, aseveró Susana Morales Ibarra, solicitamos que en los últimos 15 días las mascotas no hayan estado en tratamiento médico, con la finalidad de que estén en las mejores condiciones posibles para el procedimiento y no tengan complicaciones posteriores.

La ubicación de las Unidades Móviles del Programa de Esterilización de Perros y Gatos de la Universidad Autónoma del Estado de México se publica los días jueves, a través del Facebook de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia UAEMex.