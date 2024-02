“¿Por qué los hombres aman a las cabronas?” celebra el amor propio

Nadie había escrito un libro sobre relaciones como el que inspiró la puesta en escena “¿Por qué los hombres aman a las cabronas?”. Que lleva la sátira a otro nivel. Y es que, no solo es cómico, si no muy real y está lleno de rebanadas de humor de la vida diaria que cubren todo lo que frustran a las mujeres sobre los hombres.

El autor Sherry Argov demuestra en esta obra el camino para perder el miedo, ser independiente, segura de ti y de una forma divertida alcanzar lo que deseas, razón por la que la obra de teatro en México ha tenido una longeva vida de más de 18 años en cartelera en diferentes escenarios.

Ahora con Consuelo Duval, Dalilah Polanco y Marcus Ornellas en el elenco ofrecerán dos funciones, la primera de ellas el 9 de marzo en el Foro Cultural Azcapotzalco y el 10 del mismo mes en el Auditorio Alfredo del Mazo en Nezahualcóyotl.

Ornellas en entrevista para DIARIO IMAGEN, comentó “Es una obra que lleva 18 años en cartelera, de gira y ahora tenemos a Consuelo que es la cabrona mayor, que empezó esta obra. Somos tres personajes en escena para dar vida a esta comedia, que a pesar de haber empezado hace 18 años tiene un tema actual que es el de las relaciones de pareja, pero el mensaje más fuerte de la obra es el amor propio y cuando hablamos de una cabrona no nos referimos a una mujer mala onda, sino de una mujer empoderada, que se ama a sí misma para poder amar a alguien más”.

La califica como una obra muy divertida, “hemos estado de gira en toda la república, ahora salimos de Tijuana, vamos a Mexicali, Ensenada y asi seguimos hasta llegar a la Ciudad de México, estamos muy felices”.

Aunque reconoce que “mi personaje es muy diferente a mí, más bien he aprendido de la obra, creo que no puedes pasar por encima de ti para poder amar a alguien más, primero debes amarte a ti mismo, eso me llevo de la obra, además de la alegría, las risas de la gente, la convivencia con todo el equipo, con mis compañeras”.

Y reconoce que “sin duda alguna la comedia es más compleja que el drama, “estoy más trabajando en drama, pero me divierto muchísimo en esta comedia y estoy con dos grandes actrices, no hago más que aprender función tras función. Para mí la comedia es difícil, pero definitivamente a través de ella es más fácil llevar un mensaje a la gente y que lo reciban”.

También refiere que siempre es delicado hacer comedia “y la gente hoy en día, más las nuevas generaciones son más frágiles, decimos que son de cristal, aunque debemos decir que también hay cada día mayor conciencia de no lastimar, ni herir a nadie. Hay gente que se dedica a hacer comedia, lastimando, pero no estoy de acuerdo con eso, y la nuestra es una comedia ligera, bonita, digerible, amable, no nos burlamos de nadie. También es un reflejo de la realidad y se identifican con los personajes”.

La vigencia de la obra se la adjudica “al tema, está muy bien escrita, bien dirigida, bien producida, porque son 18 años con la misma producción, eso es otro factor que influye, finalmente, no hay una fórmula perfecta, pero esos puntos son fundamentales” concluyó.

