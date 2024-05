López Obrador buscará desquitarse de los “fifís” de la CDMX

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Apagones en México, cuando no es el frío, es el calor

Ningún ciudadano en este mundo votaría por alguien que se la pasa agrediéndolo y hasta insultándolo, pero en eso no parece reparar ni más ni menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer -para variar-, en su gustadísimo “stand-up” mañanero, se dejó llevar por la víscera y rechazó que su índice de popularidad, principalmente en la Ciudad de México, haya bajado tanto, ya que sus “otros datos” le reportan en una encuesta de Enkol que al cierre de su errática administración tiene algo así como 77 por ciento de calificación, mientras que en la capital de la República, llega al 63 por ciento de aprobación.

Eso fue ocasión para que arremetiera en contra de la clase media, los famosos aspiracionistas que tienen su sede precisamente en la CDMX, “la sede de los fifís”, dijo el de Tepetitán.

Según el Presidente, la capital del país “se derechizó mucho durante el periodo neoliberal. Bueno, las universidades, la UNAM, ¡Increíble!”, sentenció sin poder ocultar su enojo y molestia.

En el fondo de este asunto hay varias cuestiones que el propio Presidente debería aclarar. En primer lugar, con su actitud, tal parece que le está haciendo campaña no a Clara Brugada, que es su candidata al gobierno capitalino, sino al opositor Santiago Taboada, abanderado de la coalición Va por la CDMX.

Lo anterior podría revelarnos que el tabasqueño ya sabe que la ex alcaldesa de Iztapalapa tiene todas las de perder, o bien, ¿será acaso que López Obrador está muy molesto porque el pronóstico es que Morena perderá un buen número de alcaldías y hasta podría obtener otras?

Y así como la señora Brugada Molina y la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, están distanciadas, la ex titular de Iztapalapa tiene que soportar el gélido distanciamiento que le prodiga López Obrador, con todo y que Brugada se haya perfilado como uno de los brazos políticos del lopezobradorismo.

Ahora lo que sigue es que el Presidente buscará cómo desquitarse de que en la CDMX es donde más lo castiga el electorado y más que sabe que en estos ya próximos comicios del 2 de junio no aparecerá en la boleta electoral.

Y en otro tema no menos importante, como lo hizo en 1988, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, puede volver a repetir la frase que lo llevó a la posteridad y con la que será reconocido en la historia de México: “se cayó el sistema”, pero en este caso no se trata de elecciones fraudulentas; esta vez tiene que ver con los apagones que se registraron en buena parte del país, algo así como 18 estados. De acuerdo a la información que dio el Centro Nacional de Control de Energía, (Cenace), esto se debió al aumento en la demanda del suministro eléctrico como producto de las altas temperaturas,

A inicios de esta administración -como se recordará-, en el 2021, el flamante titular de la CFE, tuvo que dar explicaciones sobre los apagones que se registraron en ese año básicamente en el sureste del país, pero con el cobijo del inquilino de Palacio Nacional, en uno de sus gustadísimos “stand-up” mañaneros, revirtió la situación al señalar:

“Hemos estado trabajando intensamente para mantener el sistema eléctrico alimentado y hemos utilizado todos los instrumentos que tenemos y podemos decir con orgullo que mediante el esfuerzo de los trabajadores (de Pemex y de CFE) en todo el país, que manejan las redes de transmisión, de distribución y las plantas de generación, hemos podido sustituir ese vacío que deja el gas que no ha llegado a nuestro país”.

Hace apenas tres años, Bartlett dijo que la causa de los apagones eran por “la ola gélida que afecta a Texas, Estados Unidos, y al norte de México, ocasionó la congelación de ductos que transportan gas natural hacia plantas de electricidad mexicanas”. O sea, cuando no es el frío, ahora resulta que es el calor.

Luego vino otra célebre frase de Manuel Bartlett, como aquella del trenecito “chu-chu” y la encendida que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo del ex gobernador de Puebla a la voz de “lo que quieran con él, conmigo”, para un tiempo después, al cierre de esta errada y llamada Cuarta Transformación, los apagones volvieron y ahora de manera preocupante porque de acuerdo a especialistas como Guillermo García Alcocer, ex comisionado presidente de la CRE, en entrevista explicó que “el sistema energético del país está estresado al máximo” y no puede administrar la demanda de energía que se tiene para enfrentar las altas temperaturas generadas por la ola de calor.

Agregó el especialista que “el rezago en la inversión pública, la cantidad de plantas fuera de operación y la reducción en la inversión privada, han causado que el sistema eléctrico no pueda administrar la demanda de energía del país”. Vale la pena destacar, esta errada y llamada Cuarta Transformación nunca ha podido con nada de la problemática que aqueja al país.

Municiones

*** Arturo Zaldívar no ha salido del “ojo del huracán”, ahora porque ya hay pruebas en contra de él por haber presionado a magistrados. Desde luego, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, niega todo, pero todo indica que eso no le servirá de mucho. La pregunta aquí es entonces, ¿saldrá a defenderlo el presidente López Obrador o la candidata Sheinbaum. A ésta última ya le incomodaba la presencia de Zaldívar en su equipo, así que esta sería una razón más para quitárselo de encima, ¿o no?

*** Ante la ola de violencia que se vive en todo el país y la intromisión del crimen organizado en el proceso electoral, a nombre de los legisladores del PRI, la diputada federal Cristina Ruiz Sandoval exigió al Instituto Nacional Electoral (INE), a las autoridades de seguridad y a los gobiernos estatales establecer acciones claras de seguridad para el día de la jornada electoral el ya próximo 2 de junio. “Sin elecciones libres, no hay democracia. Sin elecciones seguras, no hay participación de la ciudadanía”, advirtió la mexiquense al posicionar en la agenda política durante la sesión de la Comisión Permanente que se llevó a cabo en el Senado de la República.

*** Por cierto, en la sesión de la Comisión Permanente diputados y senadores de oposición salieron a la defensa de María Amparo Casar y la arbitrariedad que en su contra se fraguó en Palacio Nacional. El senador Emilio Álvarez de Icaza señaló que se trata de un acto ruin por parte del gobierno morenista y es un distractor para tratar la información que se ha dado a conocer en textos como el de la periodista Anabel Hernández de sus presuntos nexos con el narcotráfico.

