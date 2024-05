Continúan los agarrones entre oficialistas y opositores en sesiones de la Permanente

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

“Menos violencia, más homicidios, qué incongruencia”.

En esos términos sentenció la diputada del PAN Lilia Caritina Olvera Coronel los términos del debate con el que se inició el receso legislativo, durante el cual actúa la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que es sólo una oficialía de partes en cuestiones legislativas, pero se convierte en caja de resonancia de los principales asuntos nacionales.

Como siempre el belicoso diputado “moreno” con piel de abanderado del satélite PT, Gerardo Fernández Noroña, abrió el fuego al lanzarse contra el bloque opositor que tiene como candidata presidencial a Xóchitl Gálvez Ruiz, al grado de dar validez a la afirmación del esquirol MC en el sentido de que su abanderado ya ocupa el segundo sitio en las preferencias de los ciudadanos y, además, vaticinó que Morena y sus satélites ganarán, en las venideras elecciones del 2 de junio, la Presidencia de la República y, además, la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

Para tener mayor tiempo en tribuna, el ex dirigente de los deudores de la banca, utilizó el subterfugio de “responder” a preguntas a modo de sus correligionarios.

Las primera en responderle fue la mencionada diputada Olvera Coronel, quien destacó las amenazas que pesan contra los candidatos de oposición, en particular el aspirante a gobernador de Puebla, Eduardo Rivera, quien sufrió un atentado directo, aunque se salvó porque los atacantes confundieron su domicilio.

Por ello, solicitó al gobernador interino Sergio Salomón Céspedes, a la Fiscalía General y a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, así como a las autoridades federales, en particular a la Secretaría de Gobernación, “actuar con firmeza para garantizar la gobernabilidad y buscar el proceso de pacificación en la entidad.

“Solicitamos realizar una investigación exhaustiva imparcial y pronta sobre los hechos de violencia y agresiones dirigidas hacia candidatos políticos, especialmente en los incidentes reportados el 2 de mayo de 2024, dijo la legisladora panista, quien además expuso la contradictoria declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que en el país hay menos violencia, pero más homicidios.

Le siguió la diputada priista Cristina Ruiz Sandoval, quien sentenció: “sin elecciones seguras, no hay elecciones libres”. Agregó que “para tener elecciones libres los procesos electorales deben tener elementos de certeza, de legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad”.

La legisladora del tricolor advirtió que ante la ola de inseguridad que está presente en todo México, “la democracia también debe tener la característica de seguridad.

“Para decirlo más claro: Sin elecciones seguras, no hay elecciones libres.

“Para todas y todos es evidente la intromisión del crimen organizado en el presente proceso electoral, y ahora es cada vez más evidente”, agregó la legisladora del tricolor, quien recordó:

“Todas y todos conocemos de las amenazas que han recibido las y los candidatos de todos los partidos; todas y todos sabemos de miedo de la población de salir a votar, y los partidos y las autoridades de los tres órdenes de gobierno no pueden normalizar esta situación y no hacer nada al respecto, expresó Ruiz Sandoval, quien agregó:

“Y lo digo como es: ser candidata o candidato en México ya es una profesión de alto riesgo, se permitió que la violencia sea parte de los procesos electorales y hoy en México hay más de 200 candidatos asesinados.

“De 2021 a la fecha van 923 víctimas de violencia política y, si las cosas siguen así, sólo en el 2024 llegaremos a la cantidad de 630 víctimas, más del 100 % de los registrados en el proceso electoral del 2021.

“No podemos seguir sin tomar acciones cuando es conocido”, señaló la diputada priista, el recordar casos de agresión a políticos y sus familiares en los estados de Michoacán, Chiapas y Guanajuato, donde los gobiernos han sido omisos en tomar acciones para pacificar el proceso.

“Es ilógico argumentar que, por ser un proceso electoral, el personal de seguridad no puede participar; es irresponsable decir que no hay nada que hacer y que esas actividades no les corresponden a las autoridades”, sentenció la legisladora, quien remató: “Por ello, exigimos al INE, a las autoridades de seguridad y a los gobiernos estatales, establecer acciones claras de seguridad para el día de la jornada electoral.

Más adelante, salió en defensa de la llamada Cuarta Transformación, el antes responsable de los programas sociales de la llamada Cuarta Transformación, el senador Gabriel García Hernández, quien en tono de burla manifestó: “ahora sí qué miedo, qué inseguridad para el pueblo de México por la lista de representantes y candidatos del PRI, del PAN y del PRD”.

Más adelante, denunció que “le tienen miedo al pueblo, la inseguridad a la que se refieren no es más que el miedo a salir a la calle, porque no tienen cara para presentarse frente a la ciudadanía” y, enseguida hizo referencia a un supuesto sondeo en la Ciudad de México, entre jóvenes, entre universidades a nivel nacional. Y miren, 65 por ciento de los jóvenes están con Claudia Sheinbaum Pardo, están con la Cuarta Transformación, con el cambio que es permanente y real y verdadero”.

En respuesta, el senador independiente, ahora acreditado en la Permanente por el PRD, Emilio Álvarez Icaza, afirmó que “es un momento oportuno para llamar a cuentas, (pues) los caprichos, la negligencia y la ineptitud ya le cuestan al pueblo de México.

“Ayer, 21 entidades federativas se quedaron sin energía eléctrica y está claramente repitiéndose un fenómeno, a Bartlett se le cayó el sistema en el 88; y ayer se le cayó el sistema eléctrico y se le va a seguir cayendo, porque los caprichos cuestan, las necedades también, se les dijo el cambio de horario implicaba perder 2% del ahorro de la energía nacional. Y no les importó.

“Se les dijo —continuó— necesitamos atender el cambio climático. No les importó.

“Se les dijo, hay una crisis hidráulica, las presas se están secando. No les importó.

“Se les dijo, necesitamos un modelo de generación de energía que satisfaga las necesidades de los mexicanos. Hoy, la respuesta a este gobierno son los apagones, eso es lo que describe la gestión de este gobierno, la ineptitud, la negligencia y los caprichos, ¿ustedes creen que con discursos van a darle electricidad a la gente?

“¿Ustedes creen que con mentiras van a poderle dar energía eléctrica los hospitales que se quedaron sin electricidad en 21 entidades de la República?

“Si ya sabían que iba a haber problemas, si ya sabían que hay una sequía, si ya sabían que hay demandas, porque además en febrero los expertos se lo advirtieron, viene el año más caluroso, ya saben cuándo hay calor, no le avisan a la población y dejan al país a obscuras, eso representa lo que son, dejan al país a obscuras”, continuó el senador y defensor de los derechos humano, quien advirtió:

“Pueblo de México, prepárese porque viene más, la ineptitud ya los alcanzó, ya los rebasó, lástima grande que el costo lo pagamos todas y todos”.

En seguida advirtió que “estamos perdiendo la oportunidad de nearshoring, porque no hay energía, no hay electricidad, las empresas se están yendo a otro lugar, porque no lo hay, y esto es sólo un ejemplo, porque a Bartlett se le volvió a caer el sistema, se los dijimos, pero con eso de que no le mueven ni una coma, acá están las consecuencias y el pueblo de México lo está viendo.

El pueblo en la Ciudad de México se ha vuelto conservador

No se sabe si es un pronóstico acerca de lo que ocurrirá el venidero 2 de junio, pero el hecho es que el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que la gente de la Ciudad de México “se ha ido volviendo conservadora”. Y, ya se sabe, según el mismo político tabasqueño, los conservadores no votan por él ni por la llamada Cuarta Transformación.

En su conferencia mañanera, en la que volvió a presumir los altos índices de respaldo de que goza, el inquilino de Palacio Nacional declaró que “la Ciudad de México era una ciudad de vanguardia en lo político, siempre. Bueno, aquí me eligieron (en 2000) a pesar de haber nacido, con mucho orgullo, en Tabasco, siempre me han apoyado, siempre, siempre.”

Sostuvo que la capital del país fue la cuna de los programas sociales que hoy se aplican en todo el país. Sin embargo, dijo, la capital fue convirtiéndose en un espacio conservador.

