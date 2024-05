Viva Aerobus, vuelos inmorales

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Utiliza ilegalmente pilotos extranjeros

Usa naves con bandera de Malta

La AFAC, florero en control aéreo

La calificación aeronáutica, en riesgo

Está prendida de delgados alfileres

La “marea rosa”, un éxito en 93 ciudades

Rosa, contra el rojo de los socialistas

Cuando los abusos son grandes y arraigados,

el empuje para arrancarlos ha de ser fuerte

Jaime Balmes, 1810-1848, filósofo y sacerdote español

Es impresionante la forma en que algunas empresas violan leyes laborales y los principios éticos internacionales.

Viva Aerobus, que preside el empresario mexiquense Roberto Alcántara, con el fin de evadir al fisco y manipular huecos de las leyes internacionales de la aviación, realiza todo tipo de abusos que perjudican a los pilotos, sobrecargos y demás personal.

Recientemente, el Colegio de Pilotos Aviadores de México, manifestó su rechazo a la renta aeronaves y tripulantes en el extranjero para mantener el servicio de sus vuelos programados para este año y el próximo.

La Ley de Aviación Civil permite el arrendamiento temporal, reitero, temporal, de aeronaves extranjeras para ser operadas por aerolíneas mexicanas, pero sólo con el objeto de cubrir situaciones de urgencia y de ninguna manera faculta a las aerolíneas a tener arrendamientos con tripulantes de nacionalidad extranjera.

Viva Aerobus, no tiene ninguna emergencia, mucho menos el país, por lo que no hay ninguna justificación para que use ese tipo de aparatos.

Sin embargo, utiliza aeronaves Airbus con bandera de Malta. Es su estrategia de disminuir los costos de mantenimiento en especial de esas aeronaves que tienen problemas de sus frenos de disco.

Además, contrata tripulaciones extranjeras, lo que viola acuerdos legales con gremios de pilotos.

Lo peor de todo es que hasta usan matrículas 9H-SWB y 9H-SWJ, una empresa filial de Avion Express, registrada en Lituania. Desde el 16 de noviembre del año pasado, realizan vuelos entre Cancún y Monterrey y de Tijuana a Monterrey.

La AFAC, que es la institución que debe cuidar el cumplimiento de estas legislaciones, Sin embargo, sospechosamente, se muestra débil y permite abusos de la aerolínea.

Estos abusos se generalizan debido a que las responsabilidades que conlleva la función de un comandante de aeronave en vuelo se equiparan a las del ministerio público, calidad que no puede ser otorgada a ningún extranjero.

“El artículo 32 constitucional es muy claro respecto a la calidad de mexicano por nacimiento que deben ostentar los pilotos al mando de las aeronaves que son operadas por explotadores mexicanos”, sostiene el comunicado.

Las autoridades mexicanas no evalúan el riesgo que implica que, en caso de un incidente, accidente o interferencia ilícita, el Convenio de Chicago indica que la responsabilidad recae en el explotador del servicio (en este caso de Viva Aerobus), pero se crearía una brecha de legalidad puesto que el propietario es una aerolínea extranjera y los tripulantes tienen nacionalidad extranjera.

Por si fuera poco, si la operación de estas aeronaves se hiciera hacia el exterior, se estaría violando el Convenio de Chicago, ya que las operaciones entre países deben ampararse en un convenio bilateral y registrarse en la Organización de Aviación Civil Internacional y si se hicieran en territorio nacional estarían incurriendo en cabotaje, lo cual sería violatorio de la Ley de Aviación Civil que prohíbe esta práctica.

PODEROSOS CABALLEROS

“MAREA ROSA”: ¿Estimado lector, sabes el motivo por el cual se llama “marea rosa”, la manifestación que abarrota las calles de todo el país, en contra del gobierno izquierdista de Andrés Manuel López Obrador? A mediados del siglo pasado, cuando esta de moda la revolución socialista exportada por país como la Unión Soviética, China, Cuba, entre otros, en sus manifestaciones se les llamaba “marea roja”. Sin embargo, las sociedades se transformaron en darle otro color, rescatando el interés sociales y la democracia. Por ello, le pusieron “marea rosa”; no era roja, ni tenían alineación con los partidos políticos. Ayer, la convocatoria para la mega marcha fue exitosa y quedó claro que más de la mitad de los mexicanos no comulgan con el socialismo sesentero del gobierno de AMLO. Las reglas cambiaron y ahora están en otro orden. Xóchitl Gálvez Ruiz, aprovechó ese movimiento y Éste, a diferencias de los debates, si define tendencia en el voto. El llamado “voto oscuro” es el que se disputan las dos tendencias reales en el proceso electoral: Xóchitl y Claudia Sheinbaum. Jorgito Máynez, es mero colado. La movilización contra el gobierno de AMLO se dio en 93 ciudades en México, Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica así como en Europa. A diferencia de los calificativos de López Obrador, de que es temporada “zopilotes”, es temporada electoral y se vale todo tipo de manifestaciones, aunque sean incómodas para el inquilino de Palacio Nacional.

