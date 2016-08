Amagan maestros con tomar refinería en Oaxaca

Continúan miles de niños sin clases

La asamblea de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó, no sólo radicalizar su lucha, sino ampliarla y enviar un mensaje al gobierno federal, donde le expresa que en cuanto sus representantes se sienten a dialogar, al siguiente día “podemos reiniciar el ciclo escolar”.

Advirtió que no permitirá que en Oaxaca se supla con otros profesores a los paristas, por lo cual no permitirán la entrada de un solo maestro al estado y menos a las escuelas.

Reiteró que ningún docente oaxaqueño regresará a clases y que continuará el bloqueo de 37 puntos carreteros y a partir de hoy -lunes- se bloqueará la refinería de Salina Cruz “Antonio Dovalí Jaime”, para generar una crisis energética al estado de Oaxaca, al no disponer de combustible para que sus vehículos se muevan.

La CNTE advirtió que a partir de hoy bloquearán la entrada de 35 dependencias donde laboran mil empleados y las oficinas del IEEPO, donde laboran 6 mil personas, en la capital de Oaxaca.

Seguirán con el acordonamiento del aeropuerto local, para que nadie aborde un solo vuelo, ni los que lleguen por aire puedan salir y anuncian que continuará la toma del Centro Histórico de Oaxaca, bloquearán el uso de los cajeros automáticos y el acceso de clientes a las principales plazas comerciales.

Hablaron de la violencia que desplegarán contra los padres de familia que pretendan abrir las puertas de las escuelas, pues -advirtieron-, violencia genera violencia y no permitirán la apertura de un solo plantel en el estado.

Morena respalda a CNTE y mantiene a niños sin clases

Por otra parte, dirigentes, diputados y simpatizantes del partido Morena reiteraron su apoyo en la ciudad de Oxaca a la sección 22 de CNTE que mantiene un paro y bloqueos en esta entidad, afectando el inicio del periodo escolar.

La senadora Layda Sansores y el académico John Ackerman reiteraron su apoyo total a la sección 22 y afirmaron que la reforma educativa pretende infundir temor a los docentes.

Tras visitar a los detenidos de la sección 22 del magisterio disidente, celebraron el foro “Hacia la Cuarta República: Morena con el Magisterio”, con diputados locales electos y representantes distritales.

No obstante, durante la presentación de los representantes distritales, específicamente de Azael Santiago Chepi, ex secretario de la sección 22, hubo rechiflas y gritos que decían “la 22 no quiere a Santiago Chepi, que se vaya”.

A su vez, Sansores San Román consideró dijo que la reforma educativa es inviable, que las mesas de negociación son un “diálogo simulado”, orillando a la movilización al magisterio, al que llamó a no claudicar en su lucha.