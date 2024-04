Las frases políticas que recordamos del pasado

Crucigrama

Víctor Manuel Jácome

H O R I Z O N T A L E S :

1.- Las oraciones o dichos que los políticos dicen en entrevistas o emitidas al aire en televisión, radio o en un discurso se convierten en temas que los perseguirá por siempre en su historia.

2.- Nombre y apellido del Padre de la Patria que con su arenga de independencia se recuerda ¡MUERAN LOS GACHUPINES! ¡MUERA EL MAL GOBIERNO! ¡VIVA LA INDEPENDENCIA! ¡VIVA LA AMÉRICA! ¡MUERA EL MAL GOBIERNO!” y la otra “LA NACIÓN QUE TANTO TIEMPO ESTUVO DORMIDA, DESPIERTA REPENTINAMENTE DE SU SUEÑO A LA DULCE VOZ DE LIBERTAD”.

5.- Apellidos de Antonio que regaló tierras a Estados Unidos y dejó una frase que lo perseguirá hasta el infierno “MI NOMBRE SERÁ SIEMPRE RECORDADO POR LOS MEXICANOS DE TODAS LAS GENERACIONES”.

8ª.- Iniciales de Porfirio Díaz que estuvo a la cabeza del poder Ejecutivo, conocido como el “porfiriato”, y abarcó de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911, de cuyas frases celebres aquí las recordamos como “ESE GALLO QUIERE MAÍZ” y “MÁTALOS EN CALIENTE”.

9.- Silgas del partido que está en el poder en México y que seguirá por varios años y que lidera Mario Delgado Carrillo y que hace mancuerda con el PT y el PVEM apoyando a Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de la República.

10.- Recordaremos al ex presidente de México del 1920 al 1924 y que se le recuerda entre otras cosas por su frase “Nadie aguanta un cañonazo de cincuenta mil pesos”.

14.- Ahora recordaremos a este caudillo que fue uno de los principales seguidores de la Revolución Mexicana, en 1910 se unió a la causa de Francisco I. Madero en su lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz y demostró una habilidad innata para la guerra. Y sus frases la recordamos como “FUSÍLENLO, LUEGO AVERIGUAMOS”.

17.- Y aquí recordaremos a uno de los líderes cetemistas que siempre estuvo presente en los destapes presidenciales y se le recuerda por su frase “EL QUE SE MUEVE NO SALE EN LA FOTO”.

18.- Iniciales de Gustavo Díez Ordaz que fue presidente de México del 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970 y se le recuerda por esta frase “A MÍ ME HACÍAN LOS CHISTES POR FEO, NO POR PENDEJO”, dijo el expresidente en 1970 al referirse a Luis Echeverría con quien rompió relaciones.

19.- Siglas del organismo político que lidera Jesús Zambrano Grijalva que obligado por Claudio X. González se anexó al PRI y al PAN para apoyar a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz que los ninguneó a todos en el primer debate.

20.- Iniciales de Venecia Naranjo.

21.- Iniciales de Carlos Salinas de Gortari que fue presidente de México instaurando el neoliberalismo del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994 y se le recuerda por sus frases; “NI LOS VEO, NI LOS OIGO”. En su último informe de Gobierno, en 1994, Salinas usó la frase para referirse a una protesta de perredistas en la Cámara de Diputados y “NO SE HAGAN BOLAS”, en referencia a los rumores de que el presidente (entonces también jefe del PRI) ‘jugaba’ al doble candidato al tener como postulado oficial a Luis Donaldo Colosio, pero a otro presidenciable, Manuel Camacho Solís, sin cargo gubernamental lo que le abría las puertas a ser un sustituto de Colosio en caso de requerirse.

23.- Siglas del organismo político que lidera Alejandro Moreno que luego de perder varias gubernaturas con Morena, se unió al PAN y el PRD influenciados por Claudio X. González que les prometió recuperar el poder con Xóchitl Gálvez Ruiz como candidata a la Presidencia de la República, aunque en el debate su candidata los negó.

24.- Iniciales de Elena Alcaraz.

25.- Nombre y apellido del ex presidente de México del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre de 2000 que se le recuerda además del mentado Fobaproa con el que defendió a los banqueros y lo convirtió en deuda pública y su frase “NO TRAIGO CASH”, que le dijo a una vendedora ambulante.

26.- Apellidos del regente capitalino que soñó con ser presidente de México, pero su ascendencia se lo impidió, pero su frase fue imponente para los políticos que cometían tranzas: “UN POLÍTICO POBRE, ES UN POBRE POLÍTICO”.

27.- Iniciales de Zoila Gómez.

28.- Iniciales de Laura Olivos.

29.- Iniciales de Alma Alemán.

30.- Iniciales de Enrique Olivo.

31.- Iniciales de Zenaida Nápoles.

32.- Siglas del partido que lidera Karen Castrejón Trujillo que se unió al PT y a Morena y juntos apoyan a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo.

33.- Iniciales de Gabriel Ostos.

35.- Iniciales de Queta Antúnez.

37.- Iniciales de Omar Nápoles.

38.- Nombre y apellido del ex presidente de México el veracruzano, del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952 y que se le recuerda por su frase que dijo cuando se quemó el mercado Hidalgo de Veracruz y si ya había ido y dijo: “SOY GOBERNADOR, NO BOMBERO”.

39.- Iniciales de Emiliano Zapata nada menos que otro caudillo de la Revolución Mexicana y cuya frase se escucha hasta la fecha: “TIERRA Y LIBERTAD” y “QUIERO MORIR SIENDO ESCLAVO DE LOS PRINCIPIOS, NO DE LOS HOMBRES”.

40.- Apellidos de José el ex presidente de México del 1 de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982 que se le recuerda con la frase: “DEFENDERÉ EL PESO COMO UN PERRO”. Y la devaluación lo agarró sin que lo defendiera.

42.- Siglas invertidas del organismo político que lidera Marko Cortés y que por instrucciones de Claudio X. González se alió al PRD y al PRI con lo que no tiene nada en común sólo el recuperar el poder perdido y lo quieren hacer con Xóchitl Gálvez Ruiz que ella misma los ninguneó a todos en el primer debate presidencial.

43.- Este funcionario fue secretario de Hacienda en el régimen de CSG y se le recuerda con la frase: “LA POBREZA EN MÉXICO ES UN MITO”, hágame usted el favor y era el titular de Hacienda.

44.– Iniciales de Lorena Ortega.

45.- Iniciales de Adriana Nubes.

46.- Iniciales de Luis Echeverría Álvarez expresidente de México del 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976 que se le recuerda por las frases; “DEBEMOS DESTERRAR EL RENCOR TRAS LA MATANZA DE TLALTELOLCO” Y ABUNDÓ “NO FUE PARA TANTO REFIRIÉNDOSE A LOS MUERTOS EN TLALTELOLCO” y finalmente dijo “NI NOS BENEFICIA, NI NOS PERJUDICA, SINO TODO LO CONTRARIO”, tenía razón GDO cuando le decía pende…

47.- Iniciales de Erick Reyez.

49.- Iniciales Sofía Illinois,

50.- Iniciales de Zenón Torres.

51.- Siglas del organismo político que lidera Alberto Anaya y que se unió al PVEM y a Morena para obtener mayores puestos políticos.

52.- Iniciales de Pedro Almada.

53.- Iniciales de Irene Medina Ramírez.

54.- Iniciales de Elena Cuarón.

55.- Apellidos del expresidente de México desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018 y de plano al se le recuerdan muchas barbaridades como cuando le consultaron el precio de la tortilla y dijo: “NO SOY LA SEÑORA DE LA CASA, PERO HA DE ESTAR ENTRE SIETE U OCHO PESOS”.

56.- Apellidos del líder de los electricistas cuando un reportero le preguntó si le daban línea y dijo léperamente: “A MÍ ME DAS A TU HERMANA”.

V E R T I C A L E S:

3.- Iniciales de Israel Pedro Fernández.

4.- Iniciales de Guadalupe Durán Reveles.

6.- Olivia Noni.

7.- Pánfilo Reta Flores.

8.- Nombre y apellido del magnate de Televicentro que dejó una frase bastante coherente de las novelas y programas televisivos que siguen proyectando desde su tiempo hasta del nieto y ésta es: “YO HAGO TELEVISIÓN PARA JODIDOS”.

11.- Nombre y apellido del ex presidente de México desde el 1 de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2006. Y sus frases son varias y seleccionamos estas “¿Y YO POR QUÉ?”, cuando le pidieron aplicar la ley para resolver el problema entre Canal 40 y TV Azteca; “EL 75 % DE LOS MEXICANOS YA TIENE LAVADORA Y NO DE LAS DE DOS PATAS” y por último “COMES Y TE VAS”, cuando le dijo a Fidel Castro en una reunión internacional.

12.- Rebeca García.

13.- Olga Duarte.

15.- Nancy Pomelo.

16.- Cecilia Reyes.

22.- Nombre y apellido del expresidente panista de México desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012 y aparte de su barda millonaria que encerraba la refinería que no construyó en Hidalgo hay varias joyas de frases que aquí le presentamos: “HAIGA SIDO COMO HAIGA SIDO” a propósito de su triunfo en las elecciones presidenciales; “cuando ya era presidente electo me llamó el procurador Daniel Cabeza de Vaca, y me dijo que tanto el Ejército como la Procuraduría, la DEA, e incluso del propio FBI, tenían información cierta de que un grupo criminal, del Cártel del Golfo, cuyo líder estaba preso en México, no estaban contentos con el resultado de la elección y habían pensado asesinarme. “ESO ME DIO UN ESCALOFRÍO, FUE LA PRIMERA NOCHE QUE NO DORMÍ DESPUÉS DE LA ELECCIÓN”.

34.- Fernando Esteves.

36.- Carta de la baraja con la que los campechanos comparan a su gobernadora Layda Sansores que como diputada en una ocasión protestó por las ventas de las paraestatales y dijo: “VAYAN Y PRIVATICEN A SU PU.. MADRE”.

41.- Esteban Nader.

46.- Apellidos de Andrés Manuel que sus frases son definitivas: “ES UN COMPLÓ”; “CÁLLATE CHACHALACA” y “AHORA SÍ, ME VOY A LA CHINGADA”.